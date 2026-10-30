סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

12:50

המסחר בבורסות אירופה מתנהל במגמה מעורבת ביומו האחרון של השבוע, כאשר סקטור הטכנולוגיה (המאבד כ-1.9%) מכביד על המדדים המרכזיים ומצטרף למגמה העולמית. מדד ה-Stoxx 600 הכלל-אירופי יורד בכ-0.3%. הדאקס הגרמני מאבד כ-0.5%, הקאק הצרפתי עולה בכ-0.1%, הפוטסי הבריטי עולה בכ-0.3%.

גם נתוני המאקרו לא מעודדים: כלכלת צרפת התכווצה ברבעון השלישי במפתיע ב-0.1%, על רקע נסיגה בייצוא ובצל אי-השקט החברתי במדינה. מנגד, בממלכה המאוחדת, מניית אסטרה זנקה מרכזת עניין לאחר שהכתה את התחזיות לרבעון השלישי ואישרה מחדש את תחזיותיה השנתיות, תוך הצגת תחזית הכנסות פוטנציאלית מרשימה של מעל 20 מיליארד דולר עד 2027 מהתרופות שבפיתוח. כמו כן, ענקית האנרגיה BP פרסמה תוצאות חזקות שזינקו מעל התחזיות והכפילו כמעט פי ארבעה את שורת הרווח (8.5 מיליארד דולר) ביחס לאשתקד, בזכות רווחי זיקוק גבוהים.

בוול סטריט, החוזים העתידיים מצביעים על פתיחה אדומה, בדגש על סקטור הטכנולוגיה: החוזים על מדד הנאסד"ק 100 נופלים הבוקר בכ-2.2%, בעוד החוזים על ה-S&P 500 יורדים ב-1%. התנודה השלילית מגיעה בעקבות אכזבה כפולה לאחר סיום המסחר אמש מצידן של ענקיות הטכנולוגיה אמזון ואינטל.

מניית אינטל מתרסקת ב-25% בטרום המסחר, ובדרך לירידה היומית החדה ביותר שלה מזה למעלה משנתיים, לאחר שהציגה תחזית הכנסות חלשה משמעותית לרבעון הנוכחי בשל חולשה בשוק המחשבים האישיים. מניית אמזון.קום משילה כ-4.25% לאחר שהכנסותיה ורווחיה פספסו את ציפיות האנליסטים, והחברה אף הציגה תזרים מזומנים חופשי שלילי של כ-42.4 מיליארד דולר. הנפילות באלו מצטרפות לאכזבה מתוצאות אלפאבית (שאיבדה 12% אמש), ומעוררות מחדש את החששות לגבי התמחור של חברות ה-AI והוצאות העתק שלהן.

"תשתיות AI דורשות השקעות עצומות מראש, ואפילו שיש עדויות לכך שהביקוש חזק מאוד - זה לא מבטיח אוטומטית תשואות אטרקטיביות", ציינה איפק אוזקארדסקאיה, אנליסטית בכירה ב-Swissquote. "במבט קדימה, הסיכון הוא שעלויות המימון הגבוהות יותר יספגו יותר מהמזומנים שמיוצרים, וישאירו פחות מימון להתרחבות ולהחזר חובות".

היום (ו') לפני פתיחת המסחר צפויים להתפרסם דוחות של מספר חברות ענק נוספות, ביניהן ענקיות האנרגיה אקסון מובייל ושברון , לצד ג'נרל דיינמיקס, אוטוניישן ורג'נרון.

בבורסות אסיה ננעל המסחר ביומו האחרון של השבוע במגמה מעורבת, תוך חולשה בולטת במדדים המובילים בצל המגמה בארה"ב. מדד הניקיי היפני ננעל בירידה של 2.1%, בעוד מדד הקוספי בדרום קוריאה צלל ב-3.5%. מנגד, מדד ההנג סאנג בהונג קונג רשם עליות של כ-1.5% הודות לביצועים חזקים בסקטורי האנרגיה והשירותים האקדמיים.

במוקד באסיה עמדה החלטת הריבית של הבנק המרכזי של יפן, אשר הותיר את הריבית על כנה ברמה של 1.25%, הרמה הגבוהה ביותר מאז 1995. בהודעתו ציין הבנק כי האינפלציה במדינה "תואמת בדרך כלל" את היעד של 2% - הצהרה דרמטית שנאמרת לראשונה מאז אומץ היעד ב-2013, ומאותתת על היתכנות להעלאת ריבית נוספת בחודשים הקרובים בצל חולשת הין.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט רושמים עליות נאות בבוקר יום שישי: חבית מסוג ברנט מוסיפה כ-2% ונסחרת סביב 113.5 דולר, בעוד הנפט האמריקאי (WTI) מתחזק ב-2.1% לרמה של 104 דולר. במקביל, שוק האנרגיה באירופה חווה טלטלה כאשר מחירי הגז הטבעי (חוזים עתידיים לחודש דצמבר ב-TTF) מזנקים מעל רף ה-100 אירו למגה-וואט שעה - הרמה הגבוהה ביותר מאז סוף 2022. אנליסטים בקרן בלאקרוק (BlackRock) מזהירים כי אירופה "פגיעה במיוחד" לחורף קר, שכן מאגרי הגז הטבעי נמצאים כעת ברמה של כ-75% - הרמה העונתית הנמוכה ביותר מאז תחילת הרישומים ב-2011, מה שעלול לדחוף מעלה את מחירי האנרגיה שכבר זינקו ב-170% השנה.

בזירת המטבעות הדיגיטליים נרשמת דרמה של ממש: הביטקוין צלל ב-4% לרמה של 77,540 דולר, על רקע דיווחים על אירוע אבטחה חמור בבורסת הקריפטו הגדולה בעולם, בייננס (Binance). הבורסה אישרה כי אירוע האבטחה הוביל עד כה להקפאת נכסי קריפטו בשווי מוערך של 6.3 מיליארד דולר. בבייננס ציינו כי ייתכן ומדובר בפריצה למחשב נייד של מהנדס בחברה, והדגישו כי הבורסה תכסה את מלוא ההפסדים, אם כי המסחר והמשיכות הושהו זמנית. האת'ריום נופל גם הוא בכ-4.8% לרמה של כ-2,247 דולר.

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