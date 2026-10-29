סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

7:00

מגמה מעורבת נרשמת בשווקים הבוקר, לאור מה שנראה כתגובה מעורבת לדוחות ענקיות הטכנולוגיה מאמש והמתנה להמשך עונת הדוחות. המוקד המרכזי בשעות אלו הוא המסחר באסיה, שמתנהל במגמה מעורבת עם בולטות לשוק הדרום-קוריאני שיורד בחדות למרות תוצאות שיא של סמסונג. במקביל, החוזים העתידיים בוול סטריט מאותתים הבוקר על פתיחה שלילית בסקטור הטכנולוגיה בעקבות הנפילה של גוגל במסחר המאוחר, בשעה שבשוק הסחורות רושם הנפט התקררות מחודשת.

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אסיה

המסחר בבורסות המרכזיות באסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת. מדד הניקיי ביפן רושם עלייה של 0.9%, הנג סנג בהונג קונג נסחר בעלייה קלה סביב רמות הבסיס. מנגד, מדד שנגחאי בסין נחלש ב-0.5%, והירידה החדה ביותר נרשמת בקוריאה הדרומית, שם מדד הקוספי צולל ב-1.2%.

מרכז תשומת הלב באסיה הבוקר מתמקד בדרום קוריאה, שם ענקית הטכנולוגיה סמסונג פרסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי, שעמדו ברובן בציפיות האנליסטים. החברה הציגה זינוק מטאורי של 783.11% ברווח התפעולי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, לצד עלייה של 126.88% בהכנסות שהושגו בזכות הביקוש הגובר לשבבי זיכרון מתקדמים ליישומי בינה מלאכותית.

במהלך הרבעון האחרון, סמסונג וחברות הבת שלה הכריזו על השקעה משותפת של מיליארד דולר ב-Helix Digital Infrastructure, המגובה על ידי קרן KKR (חלקה של סמסונג אלקטרוניקס עומד על 500 מיליון דולר). בנוסף, החברה הכריזה על שותפות אסטרטגית עם סטארט-אפ הבינה המלאכותית הצרפתי, Mistral AI, במטרה לשלב טכנולוגיות AI בתהליכי התכנון והייצור של השבבים שלה, ואף הובילה את סבב הגיוס מסדרה D של הסטארט-אפ.

ביפן, מניית ספקית פתרונות בדיקת השבבים אדוונטסט מזנקת במעל 8%, לאחר שהחברה העלתה את תחזיתה השנתית בעקבות ציפיות להמשך התנאים החזקים בשוק עד שנת 2027. החברה דיווחה על זינוק ברווח הנקי לרבעון שהסתיים בספטמבר, שהסתכם ב-193.3 מיליארד ין (בהשוואה ל-79.6 מיליארד ין ברבעון המקביל). גם ההכנסות נטו זינקו ב-81% ל-477.7 מיליארד ין, ברקע ביקוש חזק לציוד בדיקת שבבים ליישומי AI. מצגת הרווחים שלה ציינה החברה: "למעט סיכונים גאופוליטיים וגורמים מאקרו-כלכליים, אנו צופים כי תעשיית השבבים תישאר מוגבלת בצד ההיצע, כאשר ביקושי הלקוחות ימשיכו לעלות על ההיצע גם בשנת 2027".

וול סטריט

הבוקר נרשמת מגמה מעורבת בחוזים העתידיים בוול סטריט. החוזים על מדד הנאסד"ק נופלים בכ-1.4% ועל ה-S&P 500 משילים כ-0.4%, בעוד החוזים על הדאו ג'ונס שומרים על יציבות ורושמים עלייה קלה של כ-0.3%.

אתמול, המסחר בוול סטריט התנהל בתנודתיות לאחר שהפדרל ריזרב הותיר את הריבית ללא שינוי, אך נמנע מלספק איתות ברור לגבי האפשרות שיעלה אותה בדצמבר. בנעילה, לאחר שתי עליות רצופות, מדד S&P 500 הוסיף 0.3%, הנאסד"ק עלה בשיעור דומה והדאו ג'ונס עלה ב-0.2%.

מניית אורקל זינקה לאחר שהחברה הציגה תחזית ארוכת טווח לתזרים המזומנים החופשי, שהייתה טובה מהערכות האנליסטים. התחזית הפיגה חלק מחששות המשקיעים בנוגע לתמורה הצפויה מההשקעות העצומות של החברה בבינה מלאכותית.

אורקל פרסמה תחזית להכנסות של 225 מיליארד דולר בשנת הכספים 2030, המשקפת צמיחה שנתית ממוצעת של 35%. החברה הודיעה כי תגביל את גיוסי ההון הנוספים בתקופה זו ל־20 מיליארד דולר. ביום המשקיעים שלה מסרה אורקל כי במסגרת תוכנית המימון לשנות הכספים 2027-2030, היא תחלק את גיוסי ההון באופן שווה בין הנפקת מניות לגיוס חוב.

"מימון מצד ספקים, חומרה שמספקים לקוחות ותשלומים מראש מצד לקוחות צפויים לצמצם את צורכי המזומנים הראשוניים בתקופת המעבר עד להשגת תזרים מזומנים חופשי חיובי", מסרה החברה בדיווח לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC).

מדד השבבים של פילדלפיה (SOX ) עלה אתמול, זה היום השלישי ברציפות, על רקע ההתאוששות במניות השבבים. AMD וברודקום רשמו עליות קלות, בעוד אינטל צמצמה אף היא את העליות.

הבשורה לסקטור הגיעה אתמול מהמזרח - מניית אס.קיי. הייניקס הנסחרת בארה"ב זינקה לאחר שיצרנית שבבי הזיכרון הדרום־קוריאנית דיווחה על הכנסות ורווחי שיא, והפיגה חלק מחששות המשקיעים בנוגע לתנופת ההשקעות בבינה מלאכותית. המניה בדרום קוריאה זינקה ב־10%, מניית סמסונג אלקטרוניקס עלתה ב־9%, ומיקרון האמריקאית היתה בין הבולטות במניות שבבי הזיכרון.

במקביל, עלייה נוספת במחירי הנפט הגבירה את החששות האינפלציוניים והובילה לעלייה בתשואות האג"ח הממשלתיות האמריקאיות.

כאמור, הבנק הפדרלי של ארה"ב הותיר הערב (ד') את הריבית ללא שינוי, בטווח של 3.75%-4%, בהתאם לציפיות. זו הפוגה לאחר שבספטמבר העלה הפד את הריבית ברבע נקודת אחוז, לראשונה מאז 2023.

בפתח דבריו הטיל וורש מעין "פצצה" כשהודיע כי בשנה הבאה הפד יקיים הצבעות על הריבית בשבע מתוך שמונה ישיבות המדיניות המתוכננות. הישיבה הנותרת תוקדש לדיון באסטרטגיה המוניטרית. ב־2028 צפוי מספר ההצבעות השנתי על הריבית לרדת לשש בלבד.

בשאר הנושאים הוא אמר ש"על אף שהתנאים הפיננסיים הדהדקו, איני מוכן ואיני יכול לומר שהם הדוקים. עם זאת, באופן כללי, ההתפתחויות הללו מקדמות את האפשרות להשיג תקופה ארוכה ויציבה יותר של צמיחה כלכלית ושל יציבות מחירים".

וורש הדגיש שוב את התנגדותו למתן איתותים מוקדמים לגבי החלטות הריבית: "אני לא מאמין בזה, אני לא תומך בזה. אני גם לא מאמין בקביעה מראש של תוצאות הישיבות. הרבה דברים יכולים לקרות". עוד אמר וורש כי אין יעד אינפלציה "רך". לדבריו, היעד הוא אינפלציה של 2%, כפי שהיא נמדדת במדד הוצאות הצריכה הפרטית (PCE), שתפורסם היום (יום ה').

אתמול בלילה פורסמו דוחות אלפאבית ומיקרוסופט, והציגו למשקיעים בוול סטריט תמונה מנוגדת באשר לאופן שבו השקעות העתק בבינה המלאכותית משפיעות על השורה התחתונה של ענקיות הטכנולוגיה.

מצד אחד, מיקרוסופט הצליחה להרגיע את השווקים וניפצה את התחזיות עם הכנסות של 92 מיליארד דולר ורווח של 4.89 דולר למניה (מעל צפי של 90.64 מיליארד ו-4.73 דולר, בהתאמה). הבשורה המרכזית הגיעה מחטיבת הענן Azure, שאת הכנסותיה במונחים כספיים חשפה החברה לראשונה: 33.17 מיליארד דולר - זינוק של 48%, הרבה מעל הציפיות. התוצאות החזקות, שפורסמו ימים ספורים לאחר ההודעה על תוכנית פרישה מרצון לכ-60 אלף עובדים, הוכיחו כי הביקוש ל-AI מתורגם בפועל למנוע צמיחה אדיר, והקפיצו את מניית מיקרוסופט במסחר המאוחר.

מנגד, אלפאבית רשמה אכזבה וספגה מכה כואבת, עם צניחה של כ-8% במסחר המאוחר. בעוד שהכנסות החברה עמדו בציפיות (127.6 מיליארד דולר), הרווח למניה הסתכם ב-2.12 דולר בלבד - נתון חלש מתחזית האנליסטים שעמדה על 2.94 דולר. אף שפעילות הענן עקפה את התחזיות עם הכנסות של 30.7 מיליארד דולר, הכנסות הליבה מחיפוש החטיאו את היעד. עם זאת, נורת האזהרה הבוהקת ביותר הגיעה מכיוון תזרים המזומנים החופשי, שצנח ל-9.07 מיליארד דולר בלבד. הנתונים הללו מעצימים את החשש בשוק כי העלויות ההוניות האדירות הנדרשות לפיתוח חוות שרתים ומעבדי AI נוגסות עמוקות ברווחיותה של גוגל, בדיוק בשעה שבה היא נדרשת להגן על מודל החיפוש המסורתי שלה מפני מנועי הצ'אט החדשים.

נפט

לאחר ימים סוערים בשוק האנרגיה, מחירי הנפט רושמים הבוקר נסיגה ומוחקים חלק מהעליות של הימים האחרונים. הבוקר, הנפט מסוג WTI יורד ב-1.38% ונסחר סביב 101.36 דולר לחבית, ואילו הנפט מסוג ברנט משיל 1.1% לרמה של 114.05 דולר לחבית. המגמה השלילית נרשמת למרות המשך תקיפות החות'ים על סעודיה והאיום בתקיפה אמריקאית באיראן לאחר הבחירות, זאת בשל דיווחים על חידוש מאמצי התיווך. על פי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, פנה במכתב למזכיר המועצה לביטחון לאומי באיראן בניסיון להתניע שיחות שלום. במקביל, מתווכים קטארים הציגו לטהראן טיוטת הסכם חדשה, אם כי בכיר איראני דחה אותה לפי שעה.

"לחץ המכירות בשוק גובר על רקע הציפיות לחידוש שיחות השלום", ציין יוקי טקשימה, כלכלן ב-Nomura Securities, "עם זאת, ירידת המחירים מוגבלת בשל החשש מהסלמה בעימות מול איראן לאחר בחירות האמצע".

בתוך כך, בארה"ב מנסה ממשל טראמפ להפחית את העלויות ליצרניות האנרגיה המקומיות, והודיע על יוזמה לביטול תקנות אקלים שנועדו להגביל פליטות מתאן. למרות שהרפורמה צפויה לחסוך לתעשייה כ-45 מיליארד דולר עד שנת 2050 ולמנוע סגירה של בארות שוליים, המודלים הכלכליים של הסוכנות להגנת הסביבה (EPA) מראים כי השפעתה על הצרכן תהיה זניחה: התפוקה המקומית צפויה לגדול ב-0.09% בלבד עד 2027, ומחיר חבית נפט בארה"ב יירד ב-11 סנט בלבד (כ-0.14%). במקביל, שר האנרגיה החדש כריס רייט רמז השבוע כי ארה"ב שוקלת הקלות בסנקציות על ייצוא סולר רוסי בניסיון נוסף לרסן את מחירי הדלקים.

תל אביב

המסחר בבורסת תל אביב ייפתח הבוקר עם רוח גבית מכיוון וול סטריט, כאשר המניות הדואליות צפויות למשוך את המדדים המקומיים כלפי מעלה. על פי חישוב פערי הארביטראז', ההשפעה התיאורטית המשוקללת של המניות הדואליות על מדד ת"א 35 חיובית ועומדת על כ-0.14%.

בקרב המניות הדואליות הבולטות, טאואר סמיקונדקטור (פער חיובי של 1.44%) ונובה (פער חיובי של 0.13%) צפויות להמשיך לרכז עניין לאחר שבלטו בעליות במסחר אתמול בתל אביב, לצד גילת (פער חיובי של 3.17%) ואורמד (פער חיובי של 2.96%) שיחזרו גם הן עם מומנטום חיובי. מנגד, חברות בולטות כגון טבע (פער שלילי של 1.19%), נייס (פער שלילי של 0.61%) ופאלו אלטו נטוורקס (פער שלילי של 1.04%) ישובו לתל אביב עם פערים שליליים שיכבידו מעט על המגמה. פער שלילי משמעותי יותר מביאה עמה חברת הקנאביס, אינטרקיור , שחוזרת עם ארביטראז' שלילי של 4.59%.

עוד משהו שכדאי לדעת

ביום שני הקרוב תיפתח התקופה שנחשבת היסטורית ל"ששת החודשים הטובים ביותר בשנה" בשוק המניות האמריקאי - התקופה שבין נובמבר לאפריל, המוכרת גם כ"אינדיקטור הלואין". לפי הנתונים ההיסטוריים של ה-Stock Trader's Almanac, התקופה הזו בולטת במיוחד בשנים של בחירות אמצע הקדנציה בארה"ב: מאז 1950, מדד ה-S&P 500 טיפס בכל 19 התקופות שלאחר בחירות האמצע, עם תשואה ממוצעת של כ-15%.

ג'פרי הירש, העורך הראשי של ה-Stock Trader's Almanac, מסביר בספרו כי "ניתן לחלק את השנה לשני חלקים ולהשיג כמעט את כל התשואה בחצי אחד, ומעט מאוד בחצי השני". עם זאת, הירש מסייג ומציין כי התנהגות השוק השתנתה מעט בעשור האחרון בעקבות הזרמת כספים קבועה לקרנות פנסיה: "ציפיות משקיעים, שינויים בהתנהגות וזרימת מידע מהירה יותר שינו את העונתיות בשנים האחרונות". למרות זאת, הרצף ההיסטורי שאחרי בחירות האמצע מעולם לא נשבר ב-75 השנים האחרונות, וביום שני יעמוד למבחן הרצף שעלול להגיע ל-20 מתוך 20.

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