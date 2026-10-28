הפד ממתין עם הריבית, אבל וורש מבהיר: "האינפלציה גבוהה מדי"

הבנק הפדרלי של ארה"ב הותיר הערב (ד') את הריבית ללא שינוי, בטווח של 3.75%-4%, בהתאם לציפיות. זו הפוגה לאחר שבספטמבר העלה הפד את הריבית ברבע נקודת אחוז, לראשונה מאז 2023.

בהודעתו לאחר החלטת הריבית מסר הפדרל ריזרב: "האינפלציה נותרה גבוהה, אבל אנחנו מחכים לנתונים נוספים". עוד נכתב כי הצטברות של מידע נוסף תסייע לוועדה לקבוע את מדיניות הריבית המתאימה כדי להבטיח שהאינפלציה תחזור ליעד של 2% במועד. "הוועדה תבטיח יציבות מחירים".

עוד הוסיף הפדרל ריזרב את הפעילות הכלכלית ככזו ש"מתרחבת בקצב מהיר", ניסוח שנראה חיובי יותר מההגדרה "קצב יציב" שבה השתמש בהודעתו בספטמבר. מלבד זאת, לא נרשמו שינויים מהותיים בהודעה, למעט הסרת משפט שהסביר את העלאת הריבית בספטמבר.

שניים מתוך 12 חברי ועדת השוק הפתוח (FOMC) התנגדו להחלטה: חברת מועצת הנגידים ליסה קוק ונשיאת הפד של קליבלנד, בת' האמק. שתיהן תמכו בהעלאת הריבית ברבע נקודת אחוז, בניגוד להחלטת הרוב.

כאמור, לא הייתה פה הפתעה - חוזי הריבית ושוקי התחזיות שיקפו מראש הסתברות של 80%-90% להותרת הריבית ללא שינוי, והסיכוי להעלאה הוערך בכ־10% בלבד.

כעת עוברת תשומת הלב למסיבת העיתונאים של היו"ר קווין וורש. הוא יצטרך להסביר מדוע החליט להמתין, ובמקביל לשכנע את המשקיעים שהפד נותר נחוש לרסן את האינפלציה ושאפשרות של העלאות ריבית נוספות עדיין עומדת על הפרק.

בינתיים, האינפלציה מאוד רחוקה מיעד הפד (2%). מדד המחירים לצרכן עלה בספטמבר ב־0.6%, וקצב האינפלציה השנתי טיפס ל־3.7%, לעומת 3.4% באוגוסט. עם זאת, יותר ממחצית העלייה נבעה ממחירי האנרגיה, שזינקו על רקע העימות במזרח התיכון. האינפלציה הבסיסית, שאינה כוללת מזון ואנרגיה, עלתה ל־2.6%, מעט מעל התחזיות.

לפי ניתוח של בלומברג, ההחלטה התקבלה על רקע כלכלה אמריקאית מורכבת, שמשדרת מסרים סותרים. הוצאות הצרכנים נותרות חזקות, אך אמון הצרכנים נמוך. תשואות האג"ח נמצאות ברמות שלא נראו זה עשרות שנים, ובכל זאת שוק המניות רשם עליות חדות. ארה"ב מתמודדת עם זעזוע בתחום האנרגיה, אך הצמיחה דווקא מאיצה. מחירי הבתים נותרים גבוהים, בעוד שוק הדיור כמעט קפוא.

גם שוק העבודה מציב בפני הפד תמונה מורכבת: האבטלה נמוכה, והידוק מדיניות ההגירה מצמצם את היצע העובדים, אך קצב עליית השכר נותר מתון. במקביל, האינפלציה מתמתנת בחלק מהתחומים, אך מתעוררת מחדש באחרים. מעל לכל אלה מרחף בום הבינה המלאכותית, שעשוי להוביל לזינוק בפריון העבודה, או לחלופין, לגל נרחב של קיצוצי משרות.

סיבה נוספת להמתנה עשויה להיות סמיכות ההחלטה לבחירות האמצע בארה"ב, שייערכו ביום שלישי הבא. קן רוגוף, פרופסור באוניברסיטת הרווארד ולשעבר הכלכלן הראשי של קרן המטבע הבינלאומית, אמר ליאהו פייננס ש"הנתונים הכלכליים הבסיסיים מצדיקים העלאת ריבית, אם לא היו בחירות", אמר רוגוף. "אבל הם צפויים להעלות אותה פעם אחת או פעמיים לפחות בעתיד הקרוב".

השהיה ניצית

"על אף שהתנאים הפיננסיים הדהדקו, איני מוכן ואיני יכול לומר שהם הדוקים. עם זאת, באופן כללי, ההתפתחויות הללו מקדמות את האפשרות להשיג תקופה ארוכה ויציבה יותר של צמיחה כלכלית ושל יציבות מחירים", אמר יו"ר הפדרל ריזרב, קווין וורש במסיבה העיתונאים שעקבה את פרסום הריבית.

לדבריו, הדיונים בפד התמקדו בצד של יציבות המחירים במסגרת המנדט הכפול של הבנק המרכזי, ולא בשוק העבודה. זאת, על רקע העובדה שהאינפלציה עדיין גבוהה ביותר מנקודת אחוז אחת מיעד הפד, העומד על 2%.

"בצד התעסוקה של המנדט הכפול של הפד, התנאים חיוביים למדי. ובכל זאת, האמריקאים עדיין מתמודדים עם אינפלציה שנמצאת מעל יעד הוועדה כבר קרוב לשש שנים. האחריות שלנו היא להוריד את האינפלציה", אמר.

בנוסף הודיע וורש הודיע כי בשנה הבאה הפדרל ריזרב יקיים הצבעות על הריבית בשבע מתוך שמונה ישיבות המדיניות המתוכננות. הישיבה הנותרת תוקדש לדיון רחב יותר באסטרטגיה המוניטרית, במקום להצבעה על גובה הריבית.

ב־2028 צפוי מספר ההצבעות השנתי על הריבית לרדת לשש בלבד.

דצמבר במוקד

תשומת הלב תופנה כעת לישיבת הפד הבאה, שתתקיים ב־8-9 בדצמבר, ולשאלה אם וורש ירמוז על העלאה נוספת כבר אז. השווקים מתמחרים הסתברות משמעותית להעלאה עד סוף השנה, שתביא את הריבית לטווח של 4%-4.25%.

בגולדמן זאקס מעריכים כי הפסקת העלאות הריבית של הפדרל ריזרב תהיה קצרת ימים. קיי הייג, מנהל ההשקעות הראשי בתחום האג"ח בגולדמן זאקס אסט מנג'מנט, כתב ללקוחות לאחר החלטת הריבית כי הוא צופה שהפד יחדש את העלאות הריבית בדצמבר.

"נתון האינפלציה הגבוה של ספטמבר הוא תזכורת לכך שסיכוני האינפלציה נותרו מוטים כלפי מעלה, וסביר שהפד ירצה לנקוט צעדי מנע נוספים", כתב הייג. לדבריו, עלייה נוספת במחירי האנרגיה או פרסום נתונים כלכליים חזקים נוספים עשויים להוביל להידוק מוניטרי נוסף גם בשנה הבאה.