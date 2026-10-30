לפני שבועיים ויום עלתה פטריית עשן שחורה מעל מפעל השבבים הוותיק של אינטל בקרית גת, FAB28, שנחנך לפני כמעט עשרים שנה. המפעל נחשב לאחד המתקדמים באינטל העולמית ואחראי על תפוקת שבבי ה-10 ננומטר, אחד ממוצרי הדגל של החברה המשובץ בלפטופים ובשרתי מחשוב. עם הגעת כוחות מד"א ואיחוד הצלה למקום התברר כי במהלך פריקת מיכל גז ממשאית התפוצץ צוואר המיכל, אירוע שהוביל למותם של שני עובדים: איליה צ'צ'ולין (49) ויקיר קוסשוילי (35), ולפציעתו של עובד שלישי שעדיין מאושפז בבית החולים סורוקה.

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אינטל הרשמית הסתפקה בתגובה לקונית - אבל על מותם של השניים והצהרה בדבר שותפות מלאה בחקירת האירוע - אך מצבו של המפעל נותר בערפל עד אתמול, אז גילו סמנכ"ל הכספים של אינטל, דיוויד זינסנר והמנכ"ל ליפ-בו טאן את ההשפעה הדרמטית שהיתה לתאונה בקרית גת על החברה כולה. בשעה זו יורדת מנית החברה במסחר המאוחר בנאסד"ק באופן שמקרב אותה לירידה דרמטית של רבע ממנית החברה - ואם תחזית המשקיעים תתממש עם פתיחת המסחר אחר הצהריים - אינטל צפויה למחוק כ- 120 מיליארד דולר משוויה.

המפעל סגור כבר שבועיים

באינטל חששו מפגיעה של טיל איראני או עזתי במפעל במהלך המלחמה - אך התברר כי דווקא תאונת עבודה אקראית היא שהובילה לנזק המתועד הגדול ביותר בהיסטוריה של מפעלי אינטל בכל העולם. במהלך שיחת המשקיעים גילה זינסנר כי המפעל בקרית גת סגור כבר שבועיים, וכי הוא סבור שהייצור יתחיל עד יום ראשון הקרוב - אם כי נמנע מלהתחייב שכך יקרה. "בזמן שאנחנו נערכים לחזרה לייצור, אנחנו מנסים להעריך (את הנזק האפשרי - א"ג) לכלל פרוסות הסיליקון בפס הייצור - מה שמיש ומה איננו שמיש מהחומרים הללו".

הדברים של סמנכ"ל הכספים מעוררים דאגה במיוחד לאור העובדה שהוא משתמש במונחים מעורפלים: "זו הערכה מוקדמת, במידה מסוימת, הן לגבי הרבעון הרביעי ולגבי הרבעון הראשון" - כלומר זינסנר איננו פוסל את גלישת ההשבתה במפעל גם לתוך השנה הבאה. "אבל אני סבור שההנחה כעת היא שתהיה לנו השפעה של כ-300 מיליון דולר (בהכנסות משוערות -א"ג) על הרבעון הרביעי". עוד מעריכים באינטל כי ההשבתה תוביל לירידה של 2 בשיעור הרווח הגולמי בתחזית לרבעון הרביעי.

הנתון המדאיג ותגובת המשקיעים מוכיחים עד כמה תלויה אינטל במפעל בישראל: שבבי 10 ננומטר המיוצרים במפעל אמנם לא נחשבים לפסגת הטכנולוגיה כיום - אינטל מפעילה מפעלים מתקדמים יותר באירלנד ובארה"ב המייצרים כבר בטכנולוגיות מתקדמות יותר - 7 ננומטר ו- 5 ננומטר, ואחרונה אף שבבים מתקדמים מאוד של 1.8 ננומטר (18A), אך הייצוא מישראל אחראי על מוצרי דגל של אינטל בתחום הלפטופים: מעברי אלדר לייק וראפטור לייק, ומעבדי השרתים סאפפייר ראפידס ואמרלד ראפידס, המבוססים על ארכיטקטורת Xeon, ומסייעים לאינטל לצמוח בשוק הבינה המלאכותית, כשיותר משימות עיבוד AI עוברות מהמעבד הגרפי למעבדים זולים יותר כמו אלה של אינטל.

החברה לא צופה התאוששות של ממש

הפיצוץ במפעל בקרית גת האיר את הבעיה המוכרת והותיקה של אינטל שהולכת עמה כבר שלושה ואפילו ארבעה עשורים - תלות בשוק המחשבים האישיים והלפטופים שבו היא עדיין שולטת - שוק תנודתי שהחדשות הרעות בו מצטרפות לטרגדיה בקרית גת.

אינטל צופה לרבעון הנוכחי הכנסות של 15-16 מיליארד דולר לעומת תחזית מקורית של 17 מיליארד - בין השאר גם בשל מחסור בשבבי זיכרון הדרושים למחשבים האישיים והתייקרותם, דבר המייקר את מחירם הסופי של אותם המחשבים - אפקט שלאו דווקא תלוי בביצועיה של אינטל. לפיכך, צופים כי הכנסות הרבעון הרביעי בתחום המחשבים צפוי לרדת ב- 20% ביחס לרבעון השלישי כשאינטל מעריכה שמספר המחשבים שיימכרו בעולם ירד ב-2026 בכ-12% (במחצית השנייה ביותר מ-20%), וב-2027 בכ-10%.

לפי זינסנר, צמצום המלאים ישפיע בעיקר על הרבעון הרביעי ועל הראשון, ואולי מעט גם על השני. יתר על כן, החברה לא צופה התאוששות של ממש לפני שאספקת הזיכרון תשתפר ומחיריו יתייצבו.

החדשות הטובות

אלא שבדוחות אינטל הסתתרו גם כמה חדשות טובות: תחום המחשוב האישי עדיין דומיננטי בהכנסות אינטל, אולם חלקו עומד על 49% מהכנסותיה, כאשר ההכנסות ירדו ב-5% משנה לשנה. עסקי שבבי השרתים - אותם שבבים המשתלבים במהפכת ה-AI בזכות סוכני בינה מלאכותית פשוטים יותר שיכולים לפעול גם על מעבדים פחות יקרים ביחס לאלה של אנבידיה, עלו ב-78% ביחס לרבעון המקביל וב-17% ביחס לרבעון הקודם, יצרו רווח תפעולי של 3 מיליארד דולר ותרמו 42% מההכנסות.

כמו שאר חברות ה-AI, גם אינטל מודה שהגורם היחיד שמגביל את המכירות בתחום - בניגוד לשוק המחשבים האישיים - הוא ההיצע, ולא הביקוש. אינטל מעריכה שהתעשייה כולה תסבול ממחסור בהיצע לאורך 2027 ואל תוך 2028, ושמכירות מעבדי השרתים בתעשייה יצמחו ביותר מ-30% גם ב-2026 וגם ב-2027. את ההיצע באינטל עדיין מגביל נתון הפריון לכל פרוסת סיליקון (yields), מחסור בחומרי ייצור (substrates) למארזים המתקדמים, כשטאן הודה כי הוא "מאוכזב שלא הצלחנו לענות על הביקוש החזק של הלקוחות ברבעון הזה".

עם זאת, באינטל משדרים אופטימיות גם בתחום הזה: עלויות הייצור ב-18A ירדו בכ-40% מאז הרבעון הראשון. ברבעון הראשון מעבדי מחשב אישי ב-18A היוו פחות מ-5% מההכנסות, והיום הם מהווים כמעט שליש מהכנסות מעבדי המחשב האישי.