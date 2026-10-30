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סייארה (Cyera)

דיווח: סייארה הישראלית יוצאת לגיוס לפי שווי שאפתני במיוחד

סייארה הישראלית בדרך לגיוס הון לפי שווי של 20 מיליארד דולר - כך דווח הלילה באתר דה אינפורמיישן • החברה שנחשבת לאחד מחדי הקרן המבטיחים בישראל גייסה רק לפני כארבעה חודשים 600 מיליון דולר לפי שווי של 12 מיליארד דולר, שהורחב לאחר מכן ב-400 מיליון דולר נוספים.

אסף גלעד 10:21
מימין: תמר בר־אילן ויותם שגב, מייסדי סייארה / צילום: מנש כהן
מימין: תמר בר־אילן ויותם שגב, מייסדי סייארה / צילום: מנש כהן

חברת הסייבר הישראלית סייארה (Cyera) ממגדל לנדמרק בתל אביב בדרך לגיוס הון לפי שווי של 20 מיליארד דולר - כך מדווח הלילה (חמישי) אתר דה אינפורמיישן. השיחות בעניין מתנהלות ארבעה חודשים בלבד אחרי שהחברה - שנחשבת לאחד מחדי הקרן המבטיחים בישראל - גייסה 600 מיליון דולר לפי שווי של 12 מיליארד דולר בחודש יוני, שהורחב לאחר מכן ב-400 מיליון דולר נוספים.

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סייארה היא החברה הישראלית הפרטית השנייה בגודלה במונחי שווי שוק, כשלפניה רק וואסט דאטה עם שווי שוק של 30 מיליארד דולר. אחריה דרייבנטס עם שווי שוק של 8.5 מיליארד דולר ו-גונג ששווה 7.2 מיליארד דולר.

סייארה הוקמה על ידי יוצאי יחידת 8200 יותם שגב ותמר בר-אילן כדי להגן על קבצי המידע (דאטה) בארגונים - על פני כל השרתים והנכסים שלהם - והוסיפה במהלך השנים יכולות כדי להגן על מידע מפני מתקפות סייבר מבוססות AI.

לאחר הגיוס במהלך הקיץ, רכשה סייארה את אואזיס סקיוריטי הישראלית בכמיליארד דולר במזומן ובמניות בנסיון להוסיף לחברה יכולות בתחום זיהוי זהויות לא אנושיות וסוכני AI על רקע השימוש בסוכני בינה מלאכותית בארגונים ועל רקע המתקפות ההולכות ומתרבות תוך שימוש במודלי שפה מורכבים. במהלך חודש אוקטובר לבדו אירעו מספר מתקפות מבוססות AI על פירצת האבטחה בקוד PHP שגם התגלתה בעצמה באמצעות שימוש במודלים המתקדמים של אנתרופיק ו- OpenAI.