מדור "זום גלובלי" של גלובס מציג מדי יום חמישי את הסיפורים שעושים כותרות ברחבי העולם, מהחדשות החשובות ועד לאלה שאולי עברו מתחת לרדאר. והפעם: המותג היפני שנקלע לסכסוך עם סין וספינת התענוגות שגירשה את נוסעיה.

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ארה"ב

זינוק של 25% בתוך שלושה חודשים: חשבון המלחמה באיראן תופח

עלויות הלחימה האמריקאית באיראן חצו את רף ה־47 מיליארד דולר - זינוק של יותר מ־25% בהשוואה להערכות הפנטגון מחודש יולי האחרון, שעמדו על כ־37.5 מיליארד דולר. כך חשפה השבוע סוכנות הידיעות רויטרס.

פלח ההוצאות המרכזי בעימות מוקדש להצטיידות מחדש: יותר מ־29 מיליארד דולר נדרשים לכיסוי החימוש המסיבי במהלך המתקפות. בנוסף, הצבא האמריקאי יידרש לבקש מהקונגרס תקציב מיוחד של מעל ל-6 מיליארד דולר להחלפת ציוד צבאי וכפיצוי על אובדן "פלטפורמות" צבאיות, הכוללות כלי טיס וכלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מים) רבים שהושמדו במהלך הפעילות המבצעית. יתרת התקציב מיועדת לכיסוי עלויות תפעוליות שוטפות, מטיסות מבצעיות ועד למערך הסייבר. עם זאת, הנתונים אינם כוללים את עלויות השיקום והתיקון של הבסיסים האמריקאיים במזרח התיכון שנפגעו ממתקפות הטילים והכטב"מים האיראניות.

תושבים צופים בפטריית העשן כתוצאה מפיצוצים בטהרן / צילום: ap

החשיפה מגיעה בעיתוי פוליטי רגיש במיוחד עבור המפלגה הרפובליקנית, הנאבקת על שימור הרוב הזעיר שלה בקונגרס לקראת בחירות האמצע הקרובות ב־3 בנובמבר. העלייה החדה במחירי האנרגיה והדלק בעולם, שנגרמה כתוצאה מהמצור הימי על איראן ומהשפעות המלחמה, מעיקה על הציבור האמריקאי ושוחקת את שיעורי התמיכה בנשיא דונלד טראמפ ובמועמדי מפלגתו.

הלחימה, שהחלה בפברואר בשיתוף פעולה עם ישראל, מתבססת על שחיקת ההגנות האיראניות באמצעות חימוש מדויק ויקר. עם זאת, הפסקת האש שנכנסה לתוקפה באפריל אפשרה לטהרן לשקם חלק ממערכיה התת־קרקעיים ולהשיב לפעילות טילים וכטב"מים. כעת , לקראת ההכרעה בקלפי בארה"ב , הפנטגון נערך לאפשרות של חידוש הלחימה בעוצמה גבוהה, במידה שיידרש לכך.

אתיופיה

עסקת מטוסים רוסית מעלה את רף המתיחות באפריקה

על רקע התחדשות הלחימה במחוז טיגראי שבצפון המדינה והמתיחות הגוברת מול אריתריאה, אתיופיה קיבלה לידיה 12 מטוסי קרב מתקדמים מדגם Su-35 מרוסיה. ראש ממשלת אתיופיה, אבי אחמד, שהשתתף בפסגת רוסיה־אפריקה במוסקבה, הגדיר את קבלת המטוסים כ"אבן דרך" שתחזק את יכולות ההרתעה וההגנה של מדינתו.

לדברי אחמד, העסקה נחתמה לפני מספר שנים והאספקה הוקדמה. לצד מטוסי הקרב, אתיופיה מתכננת לרכוש ממוסקבה ארבע מערכות הגנה אווירית מתקדמות מדגם S-400. בכך הופכת אתיופיה למדינה הראשונה באפריקה שמדרום לסהרה המחזיקה בטכנולוגיית קרב מתקדמת מסוג זה. אחמד הדגיש כי הרכש חיוני להגנה על המדינה מפני איומים חיצוניים: "אם לא נבנה את היכולת הזו, ההישרדות באזורנו תהיה קשה. מדינות מוכנות אינן נתקלות בהתגרות בקלות".

ראש ממשלת אתיופיה, אבי אחמד וולדימיר פוטין / צילום: Reuters, Igor Ivanko

מטוסי ה־Su-35 מיועדים לקרבות אוויר־אוויר ואוויר־קרקע, והם בעלי יכולת זיהוי ונטרול טילי שיוט בטווח של עד 200 קילומטרים. מומחי צבא מציינים כי השילוב בין מטוסי הקרב למערכות ה־S-400 מעניק לאתיופיה עליונות אווירית ויכולת להגן על תשתיות קריטיות, בהן סכר הרנסנס, כמו גם על ערים מרכזיות. הרכש הנוכחי מצטרף לשימוש הנרחב שעושה אתיופיה בכטב"מים מתוצרת טורקיה וסין.

הקרבות בצפון טיגראי התחדשו לאחרונה בין הצבא לבין חזית השחרור העממית (TPLF) , כאשר שני הצדדים מאשימים זה את זה בהפרת הסכם הפסקת האש מ־2022. במקביל, המתיחות מול אריתריאה מגיעה לשיא על רקע דרישת אתיופיה לגישה ישירה לים האדום - סוגיה שאותה הגדיר אחמד כ"קיומית", בעוד אריתריאה רואה בה איום ישיר על ריבונותה.

יפן

סצנות עינויים ומתיחות מדינית: הלו קיטי במרכז סערה דיפלומטית

חברת סנריו (Sanrio) היפנית, העומדת מאחורי המותג הבינלאומי "הלו קיטי", הודיעה על ביטול שיתוף הפעולה והפסקת מכירת המוצרים המשותפים עם דרמת הריגול היפנית המצליחה. Vivant צעד זה מגיע בעקבות סערה ציבורית וביקורת חריפה מצד כלי תקשורת ממלכתיים ומשתמשי רשת בסין.

הסדרה Vivant עוררה את זעמה של בייג'ינג בשל הצגת סוכנים סינים המשתמשים בשיטות עינויים אכזריות כלפי מרגל יפני. התקשורת הממלכתית בסין, בהם העיתון Global Times ורשת ,CCTV האשימה את הסדרה בשיבוש האמת ההיסטורית וטענה כי טקטיקות העינויים המוצגות בה זהות לאלו שביצעו חיילים יפנים נגד סינים בעבר. הביקורת הופנתה גם כלפי "הלו קיטי" ודמויות מוכרות נוספות, שהוצגו בליין מוצרים כשהן לבושות כדמויות מהסדרה.

הלו קיטי במרכז סערה דיפלומטית / צילום: Reuters, Jakub Porzycki

בסנריו הבהירו כי השיתוף הופסק לאחר שנמצא כי הסדרה כוללת "אלמנטים שאינם עולים בקנה אחד עם ערכי הליבה של החברה". בהודעתה הדגישה החברה כי תפעל לחיזוק מנגנוני הסינון והביקורת על שיתופי פעולה עתידיים. מנגד, ברשת השידור היפנית TBS הבהירו כי מדובר ביצירה בדיונית ללא כוונה לפגוע במדינה כלשהי.

התקרית מתרחשת בשיא של מתיחות דיפלומטית ופוליטית בין טוקיו לבייג'ינג, שהחריפה בעקבות הצהרותיה של ראש ממשלת יפן, סנאה טקאיצ'י, בנוגע לנכונות להפעיל את כוחות ההגנה היפניים במקרה של מתקפה סינית על טאיוואן. מאז, סין הפעילה לחצים כלכליים ודיפלומטיים על יפן, כולל הגבלת יצוא מחצבים וצמצום התיירות. דובר משרד החוץ הסיני התייחס לביטול שיתוף הפעולה של סנריו וציין כי האירוע צריך לשמש "אזהרה לקהילה הבינלאומית ולגורמים מפוכחים ביפן".

קמבודיה

פי 4 בהוצאות הדלק החודשיות : המודל העסקי של ספינת המגורים קרס

מאות אנשים שהתגוררו באופן קבוע על גבי ספינת התענוגות הקהילתית Villa Vie Odyssey נאלצו להתפנות מהספינה בהתראה של שעות בודדות בלבד בנמל סיהנוקוויל שבקמבודיה, לאחר שמפעילת הספינה הודיעה על השבתת פעילותה. החברה הסבירה את הצעד בזינוק החד במחירי הדלק הגלובליים כתוצאה מהמלחמה באיראן, שהפך את המודל העסקי שלה לבלתי כלכלי.

הספינה, שהפליגה ברחבי העולם במשך כ־755 ימים רצופים, הציעה ללקוחותיה אפשרות לרכוש או לשכור מגורי קבע בים. עלות הסוויטות בספינה הגיעה עד ל־440 אלף דולר ודירות פנימיות נמכרו ב־120 אלף דולר. בעת העגינה בקמבודיה היו על הספינה 203 נוסעים ו־156 אנשי צוות .

בהודעה שנמסרה לדיירים בשעות הבוקר ציינה הנהלת החברה כי ניתנו להם שעות ספורות בלבד לארוז את חפציהם ולרדת מהספינה. בחברה ציינו כי הוצאות הדלק החודשיות למגורים, שעמדו בממוצע על כ־1,800 דולר לתא, זינקו באזורים מסוימים באסיה לסכומים של 6,000 עד 8,000 דולר - עלייה שהחברה אינה יכולה לגלגל אל הדיירים או לספוג בעצמה.

למרות ניסיונות קודמים לצמצם את צריכת הדלק באמצעות שינוי המסלולים והארכת זמן השהייה בנמלים, החברה צברה הפסדים תפעוליים כבדים. כעת מפעילת הספינה תנסה לבצע ארגון מחדש וגיוס הון במהלך 60 הימים הקרובים כדי לבחון את חידוש הפעילות. בינתיים, הנהלת החברה והרשויות המקומיות בקמבודיה פועלות לספק לנוסעים פתרונות לינה זמניים וסידורי טיסות חזרה למדינותיהם .