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גלובלי ושוקי עולם אוניה בשירות צים הותקפה בים השחור על ידי רחפנים, וטבעה
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צים שירותי ספנות

אוניה בשירות צים הותקפה בים השחור על ידי רחפנים, וטבעה

האוניה, שיצאה מנמל חיפה, הותקפה אתמול והוטבעה בים השחור • הצוות חולץ ללא פגע, אך כל המכולות על הספינה טבעו • המתקפה משקפת מגמה גוברת והולכת של זליגת הלחימה הרוסית-אוקראינית למדינות שכנות

דין שמואל אלמס 13:26
האוניה בשירות צים שהוטבעה בים השחור / צילום: צילום מסך
האוניה בשירות צים שהוטבעה בים השחור / צילום: צילום מסך

אוניית מכולות בבעלות יוונית, שמפעילה חברת צים "קונטשיפ ג'ט" (Contship Jet) ויצאה מנמל חיפה, הותקפה אתמול (ד') על ידי לפחות 3 רחפנים והוטבעה בים השחור. הצוות חולץ ללא פגע, ואילו 421 המכולות שנשאה - טבעו איתה.


המתקפה הזו משקפת מגמה גוברת והולכת בחודשים האחרונים של זליגת הלחימה הרוסית-אוקראינית למדינות שכנות, בין אם בתווך הימי ובין אם בתווך היווני. כך, למשל, התרחשו זליגות לא מעטות לבולגריה, רומניה וטורקיה.

שר ההגנה הבולגרי, דימיטאר סטויאנוב, דיווח כי את החילוץ ביצעו כוחות חיל הים המקומי, בסיוע עם מטוס סיור ימי צרפתי שחג במרחב. זה התרחש כשבוע וחצי לאחר שפריז הודיעה על העברת מטוס סיור ימי מדגם "אטלנטיק 2" לרומניה.

האירוע התרחש, כאמור, אתמול ב־12:00 שעון מקומי, במרחק של כ־17 מייל ימי בלבד מוורנה שבבולגריה. קונטשיפ ג'ט היא בעלת קיבולת של 1,276 מכולות, והיא פועלת בקו לבנט-הים השחור של חברת צים. ככלל, קווי ספנות מסחריים עובדים בקו קבוע, שמדלג בין נמלים באופן סיבובי. אותו הקו עובר באשדוד, חיפה, ברומניה, בבולגריה ובמצרים.

מצים נמסר " אוניית מכולות קטנה שעליה מספר קטן של מכולות, אותה חוכרת צים ואינה בבעלותה, נפגעה מרחפן בים השחור. כל אנשי הצוות פונו בשלום והנזק הכספי הצפוי, על פי הערכה ראשונית, מזערי. החברה פועלת למציאת אונייה חלופית ולהמשך השירות ללקוחותיה. ככל הידוע, בחודש האחרון אירעו מספר פגיעות דומות באוניות באזור".

אורן כספי, יו"ר ועד עובדי צים מסר: "במציאות של חרמות ואיומים ביטחוניים - בעולם של חוסר יציבות פוליטית, חייבים לשמור על צים ישראלית. רב הנסתר על הגלוי בנוגע לתקיפה יוצאת הדופן ואנחנו עוד לומדים את הפרטים".