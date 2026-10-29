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החידון הכלכלי

איזה פרס ניחומים יקבלו ירון זליכה, יועז הנדל ועופר וינטר מהמדינה?

כמה שילמה השבוע אינטל על רכישת חברת קלאסיק הישראלית? • בית המשפט פרסם פסיקה שמסכנת את אזור הבילויים בנחלת בנימין בת"א. מה הוא פסק? • וגם: מה הייתה ההסתברות ביום שלישי בשוק ההימורים פולימרקט שגדי איזנקוט יהיה ראש הממשלה הבא? • חושבים שאתם בקיאים בכל מה שקרה השבוע בכלכלה בארץ ובעולם? בואו לבחון את הידע שלכם • החידון הכלכלי של גלובס

ארן הרשלג 18:00