עליות באסיה ובחוזים בוול סטריט; מחיר הנפט יורד ב-3%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

07:00

שבוע המסחר נפתח בעולם במגמה חיובית ומחירי הנפט יורדים לאחר דיווח שלפיו נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מעוניין להעניק למאמצים הדיפלומטיים מול איראן זמן נוסף, לפני שישקול לחדש את התקיפות.

שבוע עמוס במיוחד ניצב בפני המשקיעים בוול סטריט. לאחר ששורה של דוחות כספיים לא הצליחה לספק למשקיעים את סימני החוזק שחיפשו, והובילה לירידות חדות במניות הטכנולוגיה, כעת, תשומת הלב עוברת לדוחות נוספים (אפל ופלנטיר הלילה), לבחירות אמצע הקדנציה בארה"ב ולנתונים הכלכליים שעשויים להשפיע על החלטות הריבית של הפדרל ריזרב.

אסיה

באסיה לאחר הפתיחה השלילית, המדדים עברו לעליות - מדד ניקיי ביפן עולה ב-0.5%, הנג סנג בהונג קונג ב-0.6%, מדד קוספי בדרום קוריאה ב-2.5%, ובסין מדד שנגחאי עולה ב-1%.

העליות בסין נובעות גם בעקבות דיווח שלפיו הרגולטורים הפיננסיים במדינה צפויים להיפגש היום עם בנקים ובתי השקעות כדי לדון בצעדים לתמיכה בשוק ההון. לפי הדיווח, שלושת הגופים הרגולטוריים המרכזיים - הבנק המרכזי של סין, הרשות הלאומית לפיקוח פיננסי ורשות ניירות הערך - יקיימו פגישות עם הבנקים הגדולים כדי לבחון דרכים לשיפור תוכניות האשראי שנועדו לתמוך ברכישות עצמיות של מניות. המהלך מאותת על מאמץ מחודש של הרשויות לבלום את הירידות בשוק.

ביפן צנחה מניית יצרנית שבבי הזיכרון קיוקסיה (Kioxia) בשיעור של עד 17% בטוקיו. התחזית הזהירה של החברה הגבירה את החששות כי הצמיחה המהירה שהניעה הבינה המלאכותית בשוק השבבים והזיכרונות עשויה להתחיל להתמתן.

וול סטריט

החוזים העתידיים בניו יורק מצביעים על התאוששות בפתיחת המסחר אחר הצהריים - החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.9% ועל S&P 500 ב-0.5%. זאת לאחר שביום שישי צנח מדד נאסד"ק 100 ב-3.5% - הירידה היומית החדה ביותר שלו מאז יוני, ומדד מניות השבבים של פילדלפיה (SOX) נפל ב-7.2%.

למרות זאת הירידות בשישי הצביעו על רוטציה - תשעה מ-11 הסקטורים סיימו בעלייה. לפי חישובי Yahoo Finance, מאז 1999 לא נרשם שבוע ירידות נוסף במדד שבו היו יותר משבעה ימים כאלה.

תל אביב

לאחר שבוע של ירידות, ת"א פותחת שבוע חדש עם לא מעט משקולות על גבה - אי הוודאות בעקבות הבחירות בישראל ואי הוודאות לקראת הבחירות בארה"ב, וכמובן המתח הגיאו פוליטי בצל הסיכויים לחידוש המלחמה מול איראן.

את הירידות החדות בוול סטריט בוול בסוף השבוע נרגיש באמצעות המניות הדואליות - טאואר שתדווח היום, בפער אריבטרז' שלילי של 5%, פאלו אלטו תיחלש ביותר מ-3%; מנגד, טבע תוסיף מעל 3%, אורמת, נייס ו-ICL יטפסו במעל 1%.

עונת הדוחות בת"א תיפתח באופן רשמי, כאשר בין החברות הבולטות שידווחו נמצאות כאמור טאואר, טבע שתדווח מחר, קמטק ברביעי, נובה ואל על בחמישי.

עוד משהו שכדאי לדעת

לפני שהשוק ימשיך לטפס, הוא עשוי לרדת. כך מעריך מייק וילסון, האסטרטג הראשי למניות אמריקאיות במורגן סטנלי. בראיון לבלומברג הוא מצביע על כמה "אירועי ניקיון" שעלולים לשלוח את S&P 500 עד לרמה של 7,100 נקודות, כ־9% מתחת לשיא.

הבולטים שבהם הם בחירות אמצע הקדנציה, החששות סביב הוצאות ה־AI ומגבלות נזילות. אבל וילסון רואה בירידה כזו הזדמנות. לדבריו, תיקון כבר מתרחש מתחת לפני השטח זה חודשים, וכשיסתיים, הדרך תיפתח לעבר 8,000 נקודות, גם על רקע המלחמה באיראן.

ההיסטוריה לצידו: מאז 1950 המדד עלה בחצי השנה ובשנה שאחרי כל בחירות אמצע, בלי יוצא מן הכלל. החודשים הסמוכים לבחירות, לעומת זאת, לא תמיד רגועים. הפעם נוסף גורם אי־ודאות, טראמפ שמבטיח "משהו גדול" ביום שאחרי.

לפי וילסון, השוק כבר מתמחר ניצחון דמוקרטי בבית הנבחרים ורוב דחוק בסנאט. רק רוב גדול יותר עלול להקשות על בניית דאטה סנטרים ולהביא רגולציה. ובכל מקרה, הוא סבור שההתנגדות לדאטה סנטרים היא בעיקר קמפיין, ותתמתן ברגע שהנבחרים ייכנסו לתפקיד.

גל ההנפקות לא מטריד אותו. לדבריו, החברות מגייסות כדי להשקיע ולא לצורך הנדסה פיננסית. הכלכלה, שצומחת בקצב נומינלי של 7.5%, סופגת את ההון. בעיניו גם עליית התשואות משקפת בעיקר צמיחה חזקה, ולא רק גירעון. מי שנפגע הן החברות הקטנות, שמשלמות 8-10% על אשראי, ומכאן הנהירה למניות איכות.

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