חברת טיילורמד הודיעה על מכירת השליטה בה לקרן הפרייבט אקוויטי GrowthCure Capital. על פי ההערכות, העסקה היא בהיקף של כ-250 מיליון דולר ומהווה אקזיט לרוב משקיעי החברה. טיילורמד עצמה תמשיך לפעול תחת הקרן עם ההנהלה הנוכחית, תמשיך להחזיק את מרכז הפיתוח שלה בתל אביב, שבו עובדים היום כ-60 מ-130 עובדי החברה, ואף צפויה לבצע רכישות או למזג לתוכה חברות אחרות בתחום העיסוק שלה, בתמיכת הקרן.

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בחברה הושקעו עד היום כ-60 מיליון דולר, כך שכל המשקיעים צפויים ליהנות מן העסקה, ביניהם מספר גורמים ישראלים. החברה צמחה בחממת סנארה ונצ'רס, וקיבלה השקעות מקרן TriVentures, אקסלמד, Bridges, סמסונג נקסט דיסקונט קפיטל ושותפת המו"פ אלמדה הבורסאית, אשר על פי דו"חותיה מחזיקה כ-3% בחברה לאחר שהשקיעה בה 2.4 מיליון דולר. בנוסף השקיעו בה גופים מו רשת בתי החולים פרובידנס, סיטיבנק, עמותת הסרטן האמריקאית, קרן Windham האמריקאית ועוד. היא גייסה גם חוב מבנק הפועלים.

טיילורמד הוקמה ב-2016 על ידי שרוליק דבורסקי, לשעבר סמנכ"ל המו"פ בחברת המכשור הרפואי בריינסגייט, ואדם סיטון, בעבר ראש תחום המובייל בחברת Any.do היא פיתחה מערכת אשר מאתרת עבור חולים תוכניות סיוע ברכישת תרופות. ההשתתפות העצמית ברכישת תרופות וטיפולים רפואיים בארה"ב היא גבוהה ולא כל המטופלים יכולים להתמודד איתה. איתור סיוע הוא אינטרס של כמה גורמים במערכת: המטופל כמובן, אך גם בית החולים שעלול להתקשות לגבות ממטופלים את החובות שלהם, וגם חברות התרופות: לפעמים כדאי להן לממן למטופל את ההשתתפות העצמית, כדי לזכות בתשלום הגדול יותר מחברת הביטוח, והמערכת מחברת את המטופלים גם עם תוכניות תמיכה כאלה.

"בעקבות התמודדות עם סרטן במשפחה"

הצלחת להקים חברה שדייקה פתרון למערכת הבריאות האמריקאית, מבלי שעבדת לפני כן לא בבית חולים אמריקאי ולא בחברת ביטוח אמריקאית. איך הגעת לרעיון הזה ואיך הצלחת ללמוד על השוק?

דבורסקי: "במידה מסויימת, מה שקרה לנו לא היה אמור לקרות. אני לא יודע איך בקלפים זה הסתדר. הרצון לפתור בעיה בעולם הבריאות הגיע בעקבות התמודדות עם סרטן במשפחה. ידעתי שאני מכוון לשוק האמריקאי, והגעתי בלי התאהבות ברעיון מסויים אלא כדי לשמוע. ידעתי שאני לא רוצה לבנות טכנולוגיה לאורך שנים ורק אז לפגוש את השוק, אלא לבנות אפילו משהו קטן אבל מועיל, ומיד להתחיל לרוץ ולפגוש את השוק מקרוב".

המערכת הראשונה הוטמעה ב-2018, ואחרי שהוכיחה החברה שבית החולים אכן מצליח להחזיר את ההשקעה על ידי הפחתת חובות אבודים, הדרך נפתחה עבור החברה. היום מערכותיה מוטמעות בכ-950 בתי חולים ו-4,700 מרפאות, והיא עובדת מול מעל 3,000 בתי מרקחת, כולל רשת Wallgreens. היא מקשרת את המטופלים שנרשמים אצלה לכ-6,000 תוכניות תמיכה שונות, מהן 100 תוכניות של חברות פארמה. פעילותה השיגה, על פי הערכותיה, 7.4 מיליארד דולר בסיוע כלכלי ל-75 מיליון מטופלים.

מאז, היא התפתחה גם לתחומים נוספים של קשר בין מטופלים לחברות תרופות. דבורסקי: "לחברות התרופות בארה"ב אסור לגשת ישירות למטופלים, אז הן התחילו לבקש מאיתנו לעשות דברים נוספים. למשל, חברת אלי לילי ביקשה מאיתנו שחולים עם המרשם שלה יקבלו מידע איך להתמודד עם תופעות הלוואי. הם ביקשו שיום לפני התור, המטופל יקבל מידע איך להיערך לקבלת התרופה".

לפני ארבע שנים עבר דבורסקי לנהל את החברה מארה"ב.

האם אחרי כל העבודה הזו מול מערכת הבריאות, היה בה משהו שהפתיע אותך כמטופל?

"החוויות שלי כלקוח דווקא אישררו את מה שידענו. כשביליתי לילה בבית חולים ואחריו קיבלתי מרשם, לא הוצע לי שום מידע על סיוע - לא על ידי בית החולים ולא על ידי בית המרקחת וולגרינס, שהיום הם לקוח שלנו וכן מציעים את זה.

"ישראלים אחרים שמתגוררים בארה"ב מאוד מופתעים מהמערכת. החשבון מוגש רק בסוף הטיפול, הוא יכול להיות מאוד מפתיע בגובהו וזה יוצר אפקט של פחד סביב כל טיפול רפואי. אני מבלה ימי ראשון לא מעטים בלהסביר לחברים שלי את תוכנית הביטוח שלהם".

"הנקודה המבדלת שלנו היא באפקט הרשת"

בימים אלה עובדת החברה על מוצר בינה מלאכותית שמתכלל לבדו את כל המידע. "המטרה שלנו היא לעבור למצב שבו הבינה המלאכותית תנהל את התהליך והיא תפנה לעובד אנושי כשהיא תקועה, ולא להיפך".

אבל, הוא מדגיש, "הנקודה המבדלת שלנו היא לא הבינה המלאכותית או המידע, אלא באפקט הרשת: שכל הגורמים הללו כבר רשומים אצלנו, וזה מה שמגדיל את הכדאיות לעבוד איתנו עבור כל גורם נוסף". זהו גם חסם כניסה עבור מתחרים, שנראה שגם AI לא יצליח לשנות. "קרן GrowthCurve Capital מתמחה בחברות עם אפקט רשת ובהצמחתן עוד יותר", אומר דבורסקי.

רוברט תוויטס, דירקטון ב-GrowthCurve הוסיף כי: "טיילורמד היא הקשת הגדולה, הנרחבת והמגוונת ביותר בתחום הסיוע הכספי למטופלים המשולבת בקרב ספקי שירותי בריאות. היא בעמדה מצויינת להמשיך להסיר חסמים לקבלת טיפול רפואי עבור מיליוני מטופלים בארה"ב".

מיכל גבע, שותפה ב- TriVentures, סיפרה ל"גלובס" כי: "כשאני ונטלי נדיבי, שהייתה אז גם שותפה בקרן (והיום היא סמנכ"לית אסטרטגיה ופיתוח עיסקי בחברה), פגשנו את שרוליק בימיה הראשונים של החברה, התרשמנו ממנו עמוקות ומההיכרות האינטימית שלו עם הבעיה בארה"ב. לא פשוט לחברות ישראליות לרדת לעובי הקורה של בעיה מאוד סבוכה, שבכלל לא קיימת בישראל. חייבים להבין את השוק לעומקו לפני בניית הפתרון הטכנולוגי, ובטיילורמד עשו זאת בצורה יוצאת דופן. עוד ועוד חברות ישראליות מתחילות להבין את זה ומגיעות להוביל את הקטגוריה בתחומן."