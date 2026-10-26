הבשורות הטובות לחולי סרטן ריאות, ואכזבת השוק ממודרנה

שילוב בין התרופות של אמג'ן ואסטרהזנקה האריך חיי מטופלים עם סרטן ריאות ל־21.1 חודשים בממוצע, לעומת 12.7 חודשים בממוצע בטיפולים הקיימים - זאת אחת הבשורות הבולטות שיצאו מכנס האגודה האירופית לאונקולוגיה רפואית (ESMO), המתקיים בימים אלה במדריד. הטיפול משלב בין תרופה אימונותרפית מוכרת של אסטרהזנקה לבין תרופה חדשה של אמג'ן, שיודעת "לתפוס" בשתי זרועות את הסרטן מצד אחד ותאי T (תאי חיסון) מצד שני. החיבור ביניהם מאפשר לתאי ה־T להרוג את הסרטן.

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התרופה מכוונת לסרטן ריאות מסוג Small Cell, המהווה 15% מסרטני הריאות, ואפשרויות הטיפול בו כיום מעטות. בעקבות פרסום התוצאות עלו מניות אמג'ן (2.5%) ואסטרהזנקה (3.1%).

גם בסרטן ריאות מסוג Non Small Cell, הנפוץ יותר, נרשמה התקדמות. חברת רוש דיווחה שהמוצר שלה, הפועל במנגנון KRAS המדובר (מנגנון ביולוגי האחראי על ויסות הצמיחה, החלוקה וההישרדות של התא), הציג תוצאות טובות יותר ממוצרים קיימים של אמג'ן ושל BMS. התרופה של רוש הציגה הישרדות של 17.7 חודשים בממוצע, בהשוואה ל־12 חודשים בממוצע בשתי התרופות המתחרות.

ההכנסות מהמוצרים הקיימים שפועלים במנגנון זה מגיעות כיום למאות מיליוני דולרים בלבד, אך בעקבות ההצלחה, רוש העלתה את התחזיות שלה למוצר ל־2.4-3.7 מיליארד דולר, ומניית החברה עלתה 3.5%.

נזכיר שההתעניינות המחודשת במנגנון KRAS, שעד כה יעילותו נחשבה מוגבלת, התעוררה לאחרונה בעקבות פרסום תוצאות הניסוי של חברת Revolution Medicines שהשתמשה בו לטיפול בסרטן הלבלב. התוצאות הקפיצו את מניית החברה במאות אחוזים.

באירוע פורסמו גם התוצאות המלאות של החיסון המותאם אישית למלנומה של מודרנה ומרק. כשהתוצאות הראשונות דווחו המניה של מודרנה עלתה ב־170% ביום אחד והמשיכה לעלות גם לאחר מכן, עד שרשמה תשואה של 280% מערב פרסום התוצאות הראשונות ועד פרסום התוצאות המלאות. האירוע הזה טלטל את כל שוק הביומד - משקיעים שביצעו עסקאות שורט נגד מודרנה נאלצו למכור מניות מבטיחות אחרות כדי לכסות את הפוזיציות שלהם.

התוצאות המלאות שפורסמו השבוע היו מעט חלשות מהציפיות הגבוהות של השוק. חזרת הסרטן נמנעה ב־82.2% מהמטופלים בניסוי, בהשוואה ל־70% בקבוצת הביקורת. אצל 88.5% מהחולים לא נמצאו גרורות אחרי שנתיים, בהשוואה ל־80% בקבוצת הביקורת.

התוצאות אמנם מצוינות, אך הפער בין הציפיות לתוצאות בפועל הוביל לירידה של 13% במניית מודרנה. היא נסחרת כעת לפי שווי של 80 מיליארד דולר.

החברה שתפתח עם אנבידיה מודל לתרגום שפת הסימנים

חברת Rylo הישראלית (לשעבר Nagish), שפיתחה אפליקציה לתמלול ותרגום סימולטני לחירשים ולכבדי שמיעה, הודיעה על שיתוף פעולה עם ענקית השבבים אנבידיה. Rylo תשתמש בטכנולוגיות של אנבידיה כדי להאיץ תהליכים של אימון מודלי AI של Rylo לתרגום שפת הסימנים. המודלים הללו יידרשו למשימה לא פשוטה של קריאת שפת הסימנים בווידאו במהירות המאפשרת תרגום לקול או לטקסט בזמן אמת.

בהודעה חשפה Rylo שהיא כבר הפכה רווחית ושהיא מקווה להגיע למעמד של יוניקורן (שווי של מיליארד דולר ויותר) עד סוף 2027. ביוני האחרון גייסה 85 מיליון דולר, ועד כה הגיע היקף הגיוסים הכולל שלה ל־101 מיליון דולר, ממשקיעים כמו קיינן, וורטקס וג'נרל קטליסט. במועד הגיוס ציין מנכ"ל החברה תומר אהרוני כי ריילו מקווה להגיע להכנסות של 100 מיליון דולר כבר השנה, כלומר ב־2026.

לחברה מודל עסקי ייחודי: משרד התקשורת האמריקאי מפעיל קרן להנגשת מתורגמנים לחירשים, בהיקף של 2 מיליארד דולר. Rylo קיבלה אישור מהקרן לכך ששירותיה מקבילים לשירותי מתורגמן, והיא גובה בשם המשתמשים את התשלום שלה מהממשלה.

תומר אהרוני הקים את החברה עם אלון עזר, והיא רכשה ב־‏2025 את Sign.mt שייסד ד"ר עמית מור יוסף, מומחה לשפת סימנים ועיבוד שפה טבעית. מור יוסף הצטרף לחברה ומוביל את שיתוף הפעולה הנוכחי.

המאניה והדפרסיה: הניסוי של Rapport הצליח, אז למה המניה ירדה?

חברת Rapport Therapeutics האמריקאית הודיעה שהצליחה בניסוי קליני שלב II בתרופה להפרעה דו־קוטבית והעריכה שתיכנס לניסויי שלב III במחצית השנייה של 2027.

ההפרעה מאופיינת בהתקפים לסירוגין של מאניה ודפרסיה. התקף מאניה מאופיין בפעלתנות, היעדר שיקול דעת וניתוק מהמציאות, שלפעמים מלווים במצב רוח אופורי. שני הקטבים נחשבים מסוכנים. בתקופת הדיכאון הסיכון הוא לאובדנות ובתקופת המאניה מטופלים עלולים להוציא כספים רבים, לשרוף קשרים חברתיים ולעתים ללקות בהתקפים פסיכוטיים ולסכן את עצמם פיזית.

השוק נחלק כיום לתרופות שנועדו לנהל את ההפרעה באופן רציף ולתרופות שנועדו לעצירת התקפי מאניה כשהם מתרחשים. התרופה של Rapport היא מהסוג השני. עם פרסום התוצאות עלתה מניית החברה ב־50% בקדם מסחר, אולם ירדה לאחר מכן בכ־11%, למחיר המגלם שווי של 1.34 מיליארד דולר. הסיבה היא שהאפקט של התרופה היה קטן מכפי שקיוו האנליסטים, וקטן אף מהתוצאות של המתחרה האפשרית Caplyta של ג'ונסון אנד ג'ונסון, שכבר נמצאת בשלב III של הניסויים הקליניים.

גם תופעות הלוואי נראות בעייתיות יותר. הן כללו עצבנות, בחילות וחוסר שינה. שיעורי הפסקת הטיפול בניסוי זה היו גבוהות מאשר בניסוי של ג'ונסון אנד ג'ונסון.

בכל זאת, רוב האנליסטים שמסקרים את החברה המליצו על קנייה, גם משום שהם סבורים שהמוצר מבשר טובות בטיפול באפילפסיה - התוויה נוספת שעבורה הוא נבחן.

גם להצביע וגם להתחסן נגד שפעת בקלפי

שירותי בריאות כללית הודיעה שתפעיל 50 ניידות ומוקדי חיסון לשפעת ביום הבחירות, בתקווה לעודד את המצביעים למלא על הדרך גם את המשימה הזאת. ניידות החיסון יפעלו בירושלים, בפתח תקווה, בהוד השרון, בטבריה ובבית שאן. מוקדי החיסון מוקמו במרפאות ובקניונים בכל הארץ, חלקם סמוך למוקדי הצבעה.

המתחסנים יוכלו להגיע ללא תור וללא תלות במקום המגורים. את רשימת הנקודות ניתן למצוא באפליקציה של הכללית.

עד כה, ובהתאם לעונה, שיעור המתחסנים לשפעת עומד על אחוזים בודדים, אף שבבתי החולים כבר אושפזו מאות חולים מתחילת העונה. מתחסנים פוטנציאלים דיווחו בשבוע האחרון שהתקשו למצוא חיסונים, אך בכללית ציינו שהם מאורגנים עם כמות חיסונים המספיקה למבצע.