חברת קשת פנתה אתמול בערב (ה') לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בבקשה דחופה למתן צווי מניעה, בדרישה לחסום את מינויו של סמנכ"ל לוח השידורים הפורש שלה, איתי דנקנר, לתפקיד מנכ"ל חברת החדשות של ערוץ 13 - כך נודע לגלובס. קשת אף דורשת בבקשתה לקיים דיון חירום, והיא ביקשה לקבל צו לדלתיים סגורות טרם מועד כניסתו המתוכנן לתפקיד בארבעה בנובמבר.

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במוקד הבקשה עומדת תניית אי-תחרות בהסכם העסקתו של דנקנר, הקובעת תקופת צינון של ארבעה חודשים ממועד סיום העבודה בקשת. בעוד דנקנר מתכנן להיכנס לתפקידו כמנכ"ל חדשות 13 כבר בשבוע הקרוב, זאת בטרם סיום ארבעה חודשים של צינון כפי שמוזכר בחוזה שלו, קשת דורשת לאכוף את ההסכם ולאסור עליו ועל רשת 13 להתחיל בהתקשרות עד ל-4 במרץ 2027.

כדי לתמרץ את קיום ההסכם ולהדוף טענות לפגיעה בפרנסה, הציעה קשת לשלם לדנקנר תמורה מלאה בגובה ארבע משכורות חודשיות כנגד כיבוד תקופת ההגבלה, לצד הפקדת הכספים בקופת בית הדין במידת הצורך. במרכז הדיון תעמוד הפסיקה בבית המשפט לעניים צ'ק פוינט. בפסיקה עלה כי תניות אי תחרות מוכרות במקרים של הכשרה מיוחדת ויקרה שניתנה לעובד או סודות מסחריים מובהקים.

הביסוס: דנקנר מחזיק בסודות מסחריים

בקשתה של קשת מבוססת על הטענה כי דנקנר, מתוקף תפקידו כסמנכ"ל הפרוגרמינג וחבר הנהלת ערוץ 12, מחזיק בסודות מסחריים מובהקים הנוגעים לליבת פעילותו של הערוץ: לוחות שידורים מתוכננים קדימה ל-18 חודשים, אסטרטגיות תוכן וליהוק, הסכמי רכש ומחקרי עומק יקרים. לטענת קשת, מנכ"ל חברת חדשות מקבל החלטות שיבוציות ותוכניות שמתחרות ישירות ברצועות השידור של קשת, ודנקנר לא יוכל לבצע את תפקידו החדש מבלי להשתמש במידע הפנימי שצבר. לצד דנקנר, קשת מייחסת לרשת ולחדשות 13 עוולה של גרם הפרת חוזה, בטענה שהן פועלות במודע לגיוסו המיידי של בכיר ממתחרה ישירה תוך עקיפת ההתחייבות החוזית.

איתי דנקנר, שכיהן משנת 2019 כסמנכ"ל לוח השידורים בקשת 12 ובעברו שימש כעורך "אולפן שישי" ומנהל הפיתוח העסקי של חדשות 12, חצה את הקווים כשמונה למנכ"ל חדשות 13 במקומה של טלי בן עובדיה בתחילת החודש. המינוי יצא לפועל על רקע העברת השליטה ברשת 13 לידי אסף רפפורט וקרן מריט, ובמסגרתו הופקדה בידיו המשימה להוביל את תוכניות הפיתוח והדיגיטל של החברה, לייצב את המערכת לאחר סחרור ניהולי ומאבקי עובדים ממושכים, ולהתמודד עם אתגרי הרייטינג מול המתחרה המובילה שממנה הגיע.

אחת השאלות שעולות מצד הבקשה הזו - נוגעת לחובת ההפרדה המבנית, שקשת בעצמה נלחמה רבות להשאירה, בעוד ששר התקשורת שלמה קרעי מבקש לבטלה ברפורמת השידורים שלו. דנקנר עבד בקשת 12, ואילו המינוי שלו הוא בגוף החדשות המתחרה, חדשות 13. בחוק קיימת הפרדה מבנית ברורה בין זכיין/בעל רישיון לבין חברת החדשות. לעומת זאת, קשת מציגה מצג לפיו אין באמת הפרדה מבנית כדי לטעון שסמנכ"ל פרוגרמינג בקשת מחזיק בסודות של חברת החדשות, ואף יש למנכ"ל חברת חדשות יכולת להשפיע על החלטות חברת האם.

לא נמסרה תגובה מקשת.

באי-כוחה של קשת בבקשה הם עורכי הדין אסף ברנזון, עופר רביד ועידן פפר ממשרד גולדפרב גרוס זליגמן ושות'.