מגיע מקשת: זה מנכ"ל חדשות 13 החדש

איתי דנקנר, סמנכ"ל לוח השידורים בקשת 12, מונה למנכ"ל חדשות 13. דירקטוריון חברת החדשות התכנס הבוקר (ב’) ואישר את מינויו של דנקנר, שיחליף בתפקיד את טלי בן עובדיה. בעבר שימש דנקנר בין היתר כעורך "אולפן שישי" בחדשות 12.

דנקנר מכהן מאז 2019 כסמנכ"ל לוח השידורים של קשת 12, ובמסגרת תפקידו היה מעורב בגיבוש אסטרטגיית התוכן ובליווי הפקות הערוץ. קודם לכן שימש במשך שש שנים כעורך "אולפן שישי" וכמנהל הפיתוח העסקי של חדשות 12. לאורך השנים מילא גם שורת תפקידי עריכה והפקה בתחומי האקטואליה והתחקירים.

● אסף רפפורט: "קיבלתי מעטפה שהיה כתוב בה 30 מיליארד דולר. ישר אמרתי לא"

● "שקר מוחלט": נתניהו תובע שורת כלי תקשורת ועיתונאים בכירים

בתפקידו החדש צפוי דנקנר להוביל את תוכניות הפיתוח של חדשות 13, ובהן הרחבת הפעילות הדיגיטלית, פיתוח ערוצי הפצה חדשים והקמת אולפן חדש לחברה.

לגלובס נודע כי בעלי החברה ביקשו להביא לתפקיד בכיר מקשת, כחלק מהניסיון לפתוח מחדש את שוק הטלוויזיה ולמשוך אליו בכירים מגופי תקשורת מתחרים. לאחר שמועמדים אחרים ששמם עלה ירדו מהפרק, התמקד החיפוש בדמות בעלת רקע עיתונאי וניסיון משמעותי בטלוויזיה. לפי מקורות ששוחחו עם גלובס, בחדשות 13 פנו לכמה מועמדים שסירבו להצעה, עד שהבחירה נפלה על דנקנר. בחברה מתכוונים להעניק לו גיבוי ניהולי וכן את המשאבים התקציביים והטכנולוגיים הדרושים למימוש תוכניותיו.

מהלך שיביא לשינויים נוספים

המינוי מגיע בתקופה של שינויים משמעותיים בערוץ, בעקבות העברת השליטה בו לידי אסף רפפורט וקרן מריט. המהלך אושר ברשות השנייה וצפוי להביא גם לשינויים בהרכב הדירקטוריון ובמבנה החברה.

בן עובדיה, מבכירות עולם התקשורת בישראל, מונתה למנכ"לית זמנית בנובמבר 2024, בעיצומה של המלחמה. רק לאחר חודשים של מבוי סתום בדירקטוריון אושר מינויה הקבוע, בעקבות פרישתה של נציגת הציבור ד"ר יפעת בן חי שגב, שאפשרה להשיג את הרוב הדרוש של 75%.

במהלך כהונתה התמודדה בן עובדיה עם ניסיונות לייצב את חברת החדשות ועם אתגרי הרייטינג, לצד חששות העובדים מפיטורים בעקבות חילופי הבעלות. בתקופתה התנהל גם המאבק המשפטי והמתוקשר מול המגישה לשעבר נטעלי שם-טוב, שהסתיים בהסכם פשרה שנוי במחלוקת. כעשרה חודשים לאחר אישור מינויה הקבוע הודיעה בן עובדיה כי תסיים את תפקידה לאחר משדר הבחירות הקרוב.

דנקנר מסר: "אני מקבל על עצמי את התפקיד בתחושת אחריות גדולה. חדשות 13 היא מערכת מצוינת עם עיתונאיות ועיתונאים בעלי ניסיון ויכולות יוצאות דופן ואני שמח על ההזדמנות להצטרף למסע שלהם. חברת חדשות חזקה ועצמאית היא נכס חיוני לחברה דמוקרטית. אני מודה לדירקטוריון חברת החדשות שנתן בי אמון מלא ומאמין שיחד נוכל לחזק את החברה ולהצעיד אותה קדימה".

עידן אלרום, מ"מ מנכ"ל 13, מסר: "למרות שכהונתה טרם הסתיימה, אני רוצה להודות בשם כל העובדים ובשם בעלי הערוץ לטלי בן עובדיה, עיתונאית משכמה ומעלה, על עבודה מקצועית ומסורה מסביב לשעון. איתי דנקנר מביא איתו ניסיון עיתונאי וניהולי משמעותי שחיוני לחברה בתקופה מאתגרת, ולצד ירדן ביטרן, שמונתה לאחרונה לסמנכ"לית התוכן בחדשות 13, הם יתמקדו בבניית ארגון מנצח".