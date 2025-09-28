"דינוזאורים": נטע לי שם טוב פונה לבית הדין נגד חדשות 13

העיתונאית והמגישה נטעלי שם טוב פרסמה ברשת החברתית אינסטגרם כי היא פנתה לבית הדין לעבודה בטענה להתעמרות מצד החברה חדשות 13 והמנכ״לית הזמנית, טלי בן עובדיה. שם טוב שימשה כמגישת מהדורת שישי של הערוץ קודם לסכסוך המתוקשר ולפיטוריה מהערוץ.

כך כתבה: "עדכון אישי: פניתי היום לבית הדין לענייני עבודה בבקשה שיחייב את חדשות 13 לבדוק את ההתעמרות שעברתי שם ואת אי העמידה שלהם בהסכם מולי. אני מספרת את זה בהמשך לפרסומים שהיו ולשאלות שלכם פה".

עוד הוסיפה: "לפני מאה ימים וקצת, ביום התקיפה באיראן, הודחתי מהמסך. זה היה שיאו של תהליך, שהלך והחריף, של כפיית אג'נדות, אי עמידה בהתחייבויות החברה, מניעת כלים להצלחת התוכנית ודחיקתי החוצה בכל דרך אפשרית". את האצבע המאשימה היא הפנתה למנכ"לית הזמנית שמונתה בדירקטוריון, למרות התנגדותם של דירקטורי הציבור שבדירקטוריון החברה: "כל מה שהיה קשה רק התגבר כשמונתה (בהליך לא חוקי) טלי בן עובדיה, המנכ"לית הזמנית, שנהגה בשיטות שכבר לא מקובלות היום בשום חברה. בשבועות האחרונים שמעתי מעיתונאים רבים שסבלו ממנה לאורך כל השנים. אני מאמינה ומקווה שבקרוב מאוד גם הם יחליטו לשתף בסיפורם ולשבור את קשר השתיקה, כמי שמכירים בכוח העצום של הפרסום ושל התמיכה הפומבית, שלה אני זקוקה עכשיו. כמובן שרק הם יחליטו אם ומתי לחשוף את מה שהם פירטו באוזניי".

היא חתמה את הפוסט וכתבה: "בשולי הדברים, אני חושבת שאני מנהלת פה קרב מאסף. הציבור הישראלי עבר הרבה דברים בתקופה קצרה, התבגר והתקדם. לצערי, כמו בתחומים אחרים, נשארו כמה דינוזאורים שלא שמו לב ששינו את הכללים. יחד ננצח ונפיץ את הבשורה".

"פוטרה מעבודה בגלל שבחרה להיעדר משידור"

תגובת חדשות 13 לפוסט של נטעלי שם טוב: "בניגוד לנטעלי שם טוב, חדשות 13 מכבדת את ההליך המשפטי וכבר נתנה את תשובותיה הנחרצות בבית המשפט. די לציין שבכל הפוסט הארוך לא מוזכרים סכסוכיה של נטעלי עם מנהלים קודמים ובעיקר אי התייצבותה לשידורי המלחמה באיראן. נטעלי פוטרה מעבודה בגלל שבחרה להיעדר משידור זה בניגוד לכל כלל בסיס בעיתונאות, תוך הפרה של התחייבויותיה החוזיות ובזמן שעמיתיה משדרים תחת אש. כל יתר טענותיה הופרכו בתגובת החברה והפרסום אינו אלא ניסיון פסול לגלגל מעליה את האחריות".

שם טוב עברה מחדשות 12 והתחילה לעבוד בחדשות 13 ביולי 2023 עם חוזה של 3 שנים עד יולי 2026. היא הגיעה לערוץ בתקופת המנכ"ל אבירם אלעד בתור מגישת "מהדורת שישי" ומגישת התוכנית "המטה" במוצאי שבת.

שם טוב היתה דמות שונה בנוף חדשות 13 ביחס לעיתונאים האחרים, בשל השקפת עולמה. הפער המשמעותי ביותר שתוקשר היה סביב מינויה של יוליה שמאלוב-ברקוביץ' למנכ"לית חדשות 13, שנבלם על ידי העובדים, והוביל למינויה הזמני של בן עובדיה למנכ"לית. שם טוב הייתה בין העיתונאיות היחידות שלא חתמו על מכתב העובדים נגד מינויה של שמאלוב-ברקוביץ'.

נזכיר, בחודש יוני האחרון פורסם בגלובס כי שם טוב פנתה במכתב התראה מצד עורך דין נגד הערוץ בטרם פניה לערכאה משפטית, לאחר היעדרות מהמסך. שם טוב טענה לאי-עמידה בחוזה ההעסקה שלה, לסביבת עבודה לא ראויה ואפליה, לאחר שלא הסכימה לפעול בניגוד להשקפת עולמה. לדבריה, חברת חדשות 13 לא עמדה בתניות החוזיות בין הצדדים, כמו רצועות שהבטיחו לה. לטענתה, בהנהלה לא נתנו לה להגיש את התוכנית "המטה" במוצאי שבת, ובן עובדיה אף העלתה תוכנית פוליטית בהנחיית מגישים אחרים. בנוסף, שם טוב טענה כי בעת שהגישה את מהדורת שישי, המערכת עבדה זמן רב ללא עורך ומפיק קבועים, בחוסרים באנשי הפקה וכתבים ובבעיות נוספות.

"רוקנה את תפקידה מכל תוכן"

התשתית לכל הסכסוך הזה נוגע לכך שהודיעו לשם טוב בצל המתקפה באיראן כי היא אינה מתוכננת להגיש את מהדורת יום שישי, ונדרשת במקום זאת לשדר את הרצועה בשעה 15:00. במקומה הציבו את המגישים הקבועים של המהדורה, אודי סגל ודוריה למפל. שם טוב עמדה על הזכות שלה להנחות דווקא את מהדורת שישי, הרצועה הקבועה שלה, אבל נדחתה על הסף.

שם טוב טענה כי מערכת החדשות ניתקה קשר עימה מתחילת המבצע באיראן, וכי לדברי אותו מכתב "לכרסם עוד במה שנותר מתפקידה המקורי של מרשתי, ולמעשה רוקנה את תפקידה מכל תוכן". לכך הוסיף עו"ד יניב ימפולסקי, עורך דינה של שם טוב, כי "הכרסום בתפקידה של מרשתי בא כאמור לאחר מסכת התנהגויות בלתי ראויות, לרבות אפלייתה של מרשתי, השמצתה בפני עובדים ומנהלים בחברה, הדרתה המקצועית וקיום סביבת עבודה עוינת מצדה של הגברת בן עובדיה, שכללה כאמור סירוב מתמיד לקיום שיח ישיר עם מרשתי", כך נכתב.