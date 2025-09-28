חברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרג'י מתקשה למצוא מנכ"ל קבוע, ובעל השליטה עופר ינאי ממנה את עצמו למנכ"ל קבוע מתפקידו הזמני כממלא מקום המנכ"ל. בעוד שעצם המינוי לא דורש אישור של המשקיעים המוסדיים, המחזיקים ברוב מניות החברה, הרי שכל תנאי השכר שהוא ידרוש כן ידרשו את אישורם, והדבר עלול להוביל להתנגשות נוספת ביניהם. לאחר ששני המנכ"לים השותפים התפטרו בסערה ומכרו מנית במאות מיליוני שקלים, וניסיון למנות מנכ"ל נוסף הסתיים בסירוב של המוסדיים - עופר ינאי צופה שהפעם המינוי שלו צפוי להיות חלק. "המטרה שהחברה תוכל לרוץ קדימה", אמר ינאי.

חברת נופר אנרגיה ידעה טלטלות בחודשים האחרונים: בחודש יוני, המנכ"לים המשותפים שחר גרשון ונדב טנא התפטרו ואף מכרו את מניותיהם בחברה בהנחה, בשווי של 230 מיליון שקלים. לאחר מכן, ניסה היזם ובעל השליטה בחברה עופר ינאי למנות את עמי לנדאו למנכ"ל; זאת, עם שכר חריג (אך נמוך מהמנכ"לים הקודמים) של 11 מיליון שקלים בשנה. גם לאחר פשרה, לפיה עמי לנדאו יקבל 9 מיליון שקלים בשנה ומענק הצטרפות של 2 מיליון שקלים, המשקיעים המוסדיים בחברה סירבו למינוי - זאת בהצבעה צמודה של 51.5-48.5 אחוז לטובת המתנגדים.

כעת, עופר ינאי (שמשמש כממלא מקום מנכ"ל החברה) הגיש הצעה למנות את עצמו למנכ"ל קבוע של החברה. לדבריו, המינוי צפוי להחזיק בין שנתיים לשלוש, ובזמן הזה ימצאו ויכשירו מנכ"ל קבוע יותר שיחליף אותו. בעוד שעצם המינוי לא דורש אישור מיוחד, הרי שכל תנאי שכר שיבקש כן ידרשו את אישור המוסדיים. אך לדברי ינאי, לא צפויה להיות התנגדות, שכן תנאי השכר שיבקש יהיו "סבירים" והוא יקבל תגמול הוני, אך ורק אם החברה יותר מתכפיל את שוויה.