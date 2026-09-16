מועצת הרשות השנייה אישרה: ערוץ רשת 13 יימכר לאסף רפפורט

מועצת הרשות השנייה אישרה היום (ד’) את עסקת העברת השליטה ברשת 13 לידי קרן מריט. כפי שנחשף בגלובס בחודש מרץ האחרון, קבוצת הייטקיסטים בראשות אסף רפפורט חתמה על עסקה לרכישת השליטה בערוץ באמצעות הקרן. במסגרת היתר השליטה שניתן כעת צוינו רפפורט ויזם ההייטק ינון קוסטיקה כמשקיעים בקרן.

ההחלטה התקבלה בתום שורת דיונים ובחינה מקצועית שהובילו מנכ"ל הרשות בפועל, אורי שרף, והצוות המקצועי, שבחנו את מבנה הבעלות, את מקורות המימון ואת הבטחת המשך פעילותו התקינה של גוף השידור.

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כתנאי למתן האישור, הציבה המועצה דרישות שמטרתן למנוע השפעה בלתי ראויה על תכני הערוץ ועל אופן קבלת ההחלטות בו. בין היתר, נקבעו מנגנוני שקיפות ובקרה על מקורות המימון ועל זהות התורמים בהווה ובעתיד, לצד הרחבת מעגל מקבלי ההחלטות בקרן מריט. נוסף על כך, כדי להבטיח יציבות פיננסית לאורך זמן, התחייבו הרוכשים להעמיד כרית ביטחון שתבטיח את חוסנה של הקרן כבעלת השליטה, וכן לספק ביטחונות להמשך ההשקעה הנדרשת ביצירה ישראלית.

ברשת 13 הודיעו בעקבות האישור כי התקבל היתר השליטה הרשמי ממועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו. ההיתר ניתן לקרן מריט ולמשקיעים בה, רפפורט וקוסטיקה, ובכך אושרה כניסתה של הקרן כבעלת השליטה בערוץ. לפי הודעת רשת 13, קבוצת הבעלים החדשה מתכננת לפעול במודל שאותו הגדירה "סטארט־אפ תקשורתי", הכולל השקעה בתוכן, פיתוח פלטפורמות דיגיטליות ומתן גיבוי לחברת החדשות.

מטעם קרן מריט נמסר: "אנו מברכים על החלטת מועצת הרשות השנייה על העברת היתר השליטה. כניסתנו לרשת 13 נובעת מאמונה עמוקה בחשיבותה של תקשורת ישראלית חופשית, עצמאית ואיכותית כתשתית חיונית לחברה הישראלית. המטרה שלנו היא להעניק להנהלה, לטאלנטים ולעובדים את הכלים הטובים ביותר, טכנולוגית ופיננסית, כדי להפוך את רשת 13 לגוף המדיה המוביל, האמיץ והחדשני בישראל. אנחנו מודים לקבוצת אקסס ולסר לן בלווטניק על פועלו למען רשת מדיה ומצפים להמשך עשייה משותפת למען החברה".

יו"ר מועצת הרשות השנייה, מרדכי מרדכי, מסר בעקבות ההחלטה: "אישור העסקה התקבל לאחר בחינה מקיפה ומעמיקה של כלל היבטי הרכישה, מחויבות הרוכשים להבטחת המשך פעילותה התקינה של רשת 13 והבטחת מנגנוני פיקוח ושקיפות. לנגד עיני המועצה עמד בראש ובראשונה האינטרס הציבורי לצד שמירה על עצמאות גוף השידור".

מודל ניהול ייחודי

לפי מתווה העסקה שנחתם, ונחשף בגלובס, רפפורט ירכוש את מניות הרוב ברשת 13 מידי חברת אקסס של לן בלווטניק תמורת כ-25 מיליון דולר. לצד רכישת המניות, התחייבו הרוכשים לתוכנית הבראה והשקעה רב-שנתית, הכוללת הזרמה של 45 מיליון דולר כבר בשנה הראשונה, ובסך הכול כ-100 מיליון דולר במהלך שלוש השנים הראשונות. היעד המרכזי שהוצב לערוץ הוא הגעה לאיזון תפעולי עד תום תקופה זו, לצד השקעה מואצת בתשתיות דיגיטל ובתוכן. במסגרת ההסכם, חברת אקסס של בלווטניק וענקית המדיה WBD (וורנר ברדרס דיסקברי) ימשיכו להחזיק במניות מיעוט בערוץ.

השליטה בערוץ תועבר למודל ניהול ייחודי באמצעות קרן פילנתרופית ייעודית בשם Merit, שאותה ייסד אלון טל, שישמש כנציג הבעלים. משקיעי קבוצת ההייטק יעבירו את כספי הרכישה וההשקעה כתרומה לקרן, והיא זו שתחזיק בפועל בשליטה ברשת 13 ותמנה את חברי הדירקטוריון מטעמה.

ההגעה להסכם עם רפפורט חתמה תקופה של מגעים למציאת רוכש לערוץ, על רקע מצוקת תזרים והצורך לעמוד בתשלומי שכר וספקים. במשך שבועות ארוכים ניהלה רשת 13 מגעים מתקדמים להעברת השליטה לידי פטריק דרהי. ואולם, המהלך נתקל במכשולים רגולטוריים: רשות התחרות דחתה בקשות לאישור מימון ביניים מצד קבוצת דרהי, על רקע חששות לפגיעה בתחרות ולזיקות צולבות בשוק החדשות. במקביל, הרשות השנייה דרשה הבהרות נוספות בנוגע למהלך.

הקשיים הרגולטוריים שבהם נתקל המהלך מול דרהי האיצו את המגעים המקבילים שניהל בלווטניק עם רפפורט, שכללו סדרת פגישות בניו יורק ובאי סן ברתלמי. לאחר שהצדדים הגיעו להסכמה על מתווה הזרמת ההון, אישר דירקטוריון רשת 13 את הצעתה של קבוצת ההייטק.

סיומה של סאגה מתמשכת

אישור העסקה מגיע בתום סאגה ממושכת שנמשכה כחצי שנה, על רקע שיתוק מתמשך ברשות השנייה ומאבקים משפטיים סביב הרכב המועצה.

בחודש מרץ האחרון החליטה הממשלה, בהובלת שר התקשורת שלמה קרעי, למנות הרכב מועצה חדש בראשות ד"ר יפעת בן חי שגב - מהלך שנתקל בעתירות לבג"ץ מצד ארגוני עיתונאים וגופי תקשורת, בין היתר בטענה לפגיעה בחופש העיתונות. לאחר שבג"ץ הקפיא את כניסת המינויים החדשים לתוקף, התפטרו שבעה מחברי המועצה היוצאת, באופן שהותיר אותה ללא הקוורום הנדרש לפעילותה.

שופטי בג"ץ מתחו ביקורת חריפה על המהלך והצביעו על חשד למעורבות של השר קרעי או מי מטעמו בהתפטרויות. בהמשך קבעו השופטים כי המועצה היוצאת תוכל להתכנס ולקבל החלטות גם ללא החברים שהתפטרו, ובכך התאפשר לה להמשיך לתפקד.

החלטת בג"ץ סללה את הדרך להמשך הדיון בעסקת רשת 13, שנקלעה למצוקה פיננסית, בעוד עסקת המכירה לקבוצת רפפורט התעכבה בהיעדר מועצה מתפקדת. מנגד, השר קרעי תקף בחריפות את ההחלטה, ובהמשך הודיעה הממשלה כי לא תכיר בהחלטות ובפעולות של המועצה היוצאת כל עוד הרכבה אינו עומד, לשיטתה, בתנאים הקבועים בחוק. היועצת המשפטית לממשלה התנגדה לעמדת הממשלה והזהירה מפני אי־כיבוד החלטות שיפוטיות.

מצדה, שיגרה רשת 13 מכתב למזכיר הממשלה יוסי פוקס, שבו טענה כי אין בהחלטת הממשלה כדי לגרוע מתוקפן של פסיקות בג"ץ, וכי החלטות המועצה היוצאת תקפות ומחייבות.