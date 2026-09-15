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שיווק ופרסום חוזר לתקשורת: אבי בן טל רוכש עמוד אינסטגרם עם שלום אסייג
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אבי בן טל

חוזר לתקשורת, קצת אחרת: אבי בן טל רוכש עמוד אינסטגרם עם שלום אסייג

מנכ"ל רשת 13 ו–ynet לשעבר קונה את הנכסים הדיגיטליים של "אייקון ישראל" יחד עם איש התקשורת שלום אסייג, מידי הבעלים יפה פישלר והנאמן שביהמ"ש מינה לחברה, בסכום שמוערך בכ–4 מיליון שקל • המהלך בא כחלק מיצירת קבוצת מדיה חדשה, בשם Buzz Code

נבו טרבלסי 17:27
אבי בן טל ושלום אסייג / צילום: ינאי יחיאל, יח''צ, מיכה בריקמן
אבי בן טל ושלום אסייג / צילום: ינאי יחיאל, יח''צ, מיכה בריקמן

רכישת דיגיטל משמעותית בשוק יוצאת לדרך: איש העסקים ומנכ"ל מכבי תל אביב, אבי בן טל, והסטנדאפיסט ואיש התקשורת שלום אסייג רוכשים יחדיו את הנכסים הדיגיטליים של "אייקון ישראל", לפי שווי שמוערך בכ-4 מיליון שקל, כך נודע לגלובס.

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השניים השלימו את הרכישה של 100% מהבעלות על הנכסים כחלק מהתרחבות אסטרטגית ויצירת קבוצת מדיה, תחת השם Buzz Code Digital Media. על פי המידע שהגיע לגלובס, השניים רוכשים את כלל הנכסים הדיגיטליים של אייקון - עמוד האינסטגרם שמונה 547 אלף עוקבים, עמוד הטיקטוק שמונה 140 אלף עוקבים, וחשבון הפייסבוק עם 16 אלף עוקבים.

הרכישה צפויה להוביל להקמת קבוצת מדיה ודיגיטל בישראל, שתרכוש ותנהל נכסים דיגיטליים נוספים בעתיד הקרוב, מתוך כוונה להתבסס כשחקן מרכזי בשוק התוכן והדיגיטל. השניים שואפים למנף את היקף החשיפה המשמעותי של העמוד, אך להעביר אותו תהליך מיתוג מחדש, ריענון תכנים והשקעה בתוכן. ימים יגידו האם מדובר בתחרות ל"ישראל בידור", שרכש יזם ההייטק אסף רפפורט.

"פוטנציאל אדיר"

קבוצת אייקון ישראל הוקמה על ידי יפה וארז פישלר, ששימש כמנכ"ל, ונמצא כעשור בהליכי חדלות פירעון ופשיטת רגל, בגין חובות של מיליוני שקלים. בנובמבר 2025 הוגש כנגדו כתב אישום חמור בגין ריבוי עבירות חדלות פירעון, ריבוי עבירות הונאת נושים, עבירות הלבנת הון, עבירות מרמה רבות בנסיבות מחמירות ועבירות מס.

בחודש שלאחר מכן הגישה חברת "מי שבאייקון יודע", שמנהלת את עמודי "אייקון ישראל", בקשה לביהמ"ש לפתיחת הליכי חדלות פירעון בטענה כי אינה עומדת בהתחייבויותיה. לאור זאת מונה לחברה נאמן ע"י בית המשפט. בן טל ואסייג ביצעו את הרכישה מהנאמן ומיפה פישלר (שווה בשווה), ולמעשה רכשו את הפעילות, ולא את חברת "מי שבאייקון יודע", כך שלפישלר ולאנשיו אין קשר לפעילות החדשה.

בן טל מביא למהלך, בין היתר, את ניסיונו כמנכ"ל ynet במשך למעלה מעשור, וכמנכ"ל רשת 13. אסייג יצר את הסדרה "שנות ה-80" (שהפכה ל"שנות ה-90"), ושודרה באותו ערוץ. לדברי השניים, "אנחנו מאמינים בפוטנציאל האדיר של עולם המדיה הדיגיטלית וברשתות החברתיות כמנוע צמיחה מרכזי.

"הקמת Buzz Code Digital Media והרכישה של 'אייקון ישראל' הן רק השלב הראשון בתוכנית העבודה שלנו. אנחנו מביאים איתנו ניסיון, חזון עסקי ודגש על איכות התוכן והסטנדרטים המקצועיים. פנינו קדימה ליצירת קבוצת מדיה חזקה, מובילה ואחראית שתביא ערך אמיתי לעוקבים ולמפרסמים כאחד".

הנכסים החדשים

בשנים האחרונות הפכו עמודי הסושיאל מיוזמות תוכן נישתיות לנכסי מדיה אסטרטגיים, המושכים אליהם אנשי עסקים וקרנות השקעה. נדידת הקהל הצעיר מהטלוויזיה ומאתרי החדשות הממוסדים לרשתות החברתיות הפכה אותן למנוע כלכלי, שבו מיליוני עוקבים וחשיפות חודשיות מתורגמים ישירות לכוח מסחרי ושליטה בסדר היום הציבורי.

דוגמה מובהקת למגמה נרשמה עם כניסתו של אסף רפפורט לקבוצת "ישראל בידור" (Z Platform) של האחים דוד ושלמה סער. המהלך התבצע באמצעות קרן מריט, שרכשה 60% מחברת-האם לפי שווי של 80 מיליון שקל. גם יועץ התקשורת מוטי שרף נכנס כשותף במיזם החדשות PUSH של איציק פרזאן בסוף 2025 לפי שווי של 10 מיליון שקל, ובליווי מימון יזמי מקרן BRM, אם כי השניים הפרידו כוחות בהמשך.