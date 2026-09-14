טדי הפקות נשארת בבית: טמירה ירדני מוכרת את השליטה ליואב צפיר

לאחר חודשים ארוכים של דיווחים ושמועות על מגעים מול גורמים חיצוניים בשוק התקשורת, בהם קבוצת SIPUR, נרשם טוויסט בעלילה באחת מחברות ההפקה הוותיקות והמשפיעות בישראל: טמירה ירדני, מייסדת ובעלי "טדי הפקות", מוכרת את השליטה בחברה ומעבירה את המושכות לשדרת הניהול שצמחה לצידה - יואב צפיר, מיטל כהן ושרית שלו.

● דעה | הבעיה האמיתית עם פרסום שנעשה באמצעות בינה מלאכותית

● האייפונים החדשים יגיעו לישראל בעוד שבוע. כמה הם יעלו?

במסגרת המהלך, יואב צפיר, שותפה הבכיר של ירדני לאורך עשרות שנות יצירה והובלת תוכניות הדגל של החברה - יוביל את טדי הפקות כבעל גרעין השליטה. מיטל כהן תמונה למנכ"לית. בהודעה הרשמית נמסר כי "המהלך נועד להבטיח את המשך דרכה, צמיחתה ושימור מורשתה של טדי הפקות לדורות הבאים".

מסברי מרנן ועד הכוכב הבא

ההחלטה להשאיר את החברה בידיים פנימיות מגיעה לאחר תקופה ממושכת שבה חיפשה טדי שותף אסטרטגי חיצוני, בעסקאות שהוערכו בעשרות מיליוני שקלים. בעבר פורסם כי התנהלו מגעים מול חברת SIPUR של גדעון תדמור ואמיליו שנקר שהופסקו, ולא הבשילו לכדי עסקה.

לאחר מכן התרבו השמועות על מגעים מול חברת NMC בניהולה של פנינה אדרי - מהלך שהיה עשוי לחולל רעידת אדמה בשוק ההפקה והמוזיקה המקומי, ואף לשרת את תוכניותיה של אדרי לקראת הנפקה עתידית. לבסוף בחרה ירדני שלא למכור את מפעל חייה לגורם חיצוני, אלא להפקיד אותו בידי שותפיה הקרובים.

טדי הפקות, שהוקמה על ידי טמירה ודודו ירדני, חתומה על כמה מההפקות הגדולות של התרבות והטלוויזיה הישראלית, בהן סדרת הקומדיה "סברי מרנן", הסדרות "שמש", "השיר שלנו" ו"הפיג'מות", ריאליטי המוזיקה "כוכב נולד" ו"הכוכב הבא לאירוויזיון" בקשת 12, והדרמה "אופוריה" שנמכרה ל-HBO.

לדברי ירדני, "אין מתאים יותר מיואב להמשיך ולהוביל את טדי. יואב התחיל לעבוד בחברה לפני 30 שנה ומהווה חלק מהותי ממנה. אני מרגישה בת מזל שהחברה שהקמנו דודו ואני לפני 55 שנים תמשיך מכאן לשגשג, לצמוח ולפרוח בידי הצוות של יואב, מיטל ושרית. זו עבורי החלטה שמגיעה מתוך אהבה גדולה לטדי ומתוך רצון אמיתי להבטיח לה עתיד, המשכיות ומורשת".