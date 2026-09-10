לפעמים מה שעובד ברשתות החברתיות מגיע גם אל מסך הטלוויזיה, אבל עובר שם שינויים כה מהותיים, שכל היתרונות המקוריים מיטשטשים. זה לא המקרה אצל יוצרת התוכן ליאל אלי וענקית המתנות BUYME. בלי משרד פרסום, בעזרת צוות קריאייטיב אינהאוס (על התסריט אמרי בן עזרא, עריכה ובימוי ירין אהרונוף), ובעיקר עם הכישרון של אלי והשפה שמאפיינת אותה - 630 אלף עוקבי אינסטגרם לא טועים - נולדה פרסומת חג שמתברגת השבוע כאהובה ביותר.

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הפרסומת הזכורה ביותר שייכת זה השבוע השני לבנק דיסקונט, וגם היא מתבססת על סממני ראש השנה - אם כי כאן מדובר בגפילטע פיש. הפרזנטורית של הבנק, רותם סלע, מקדמת את "הארנק הירוק" שבאמצעותו ניתן לחסוך 10% ברכישות, ובוחרת רק באלמנט הכתום שעל הגפילטע - הגזר. כי כמו שהיא ציינה בהתחלה, יש דברים שלא כולם אוהבים.

רותם סלע בקמפיין דיסקונט / צילום: צילום מסך מתוך הקמפיין

השבוע מתברגת גם הפרסומת החדשה של פליי קארד מבית אל על. אמנם היא מתרכזת בעיקר ביתרונות של מחזיקי כרטיסי האשראי לחובבי הטיסות - אך בתודעה מתקשרת היטב עם חופשות החגים. הפרזנטורית ניב סולטן לבושה כדיילת, מהלכת בסט שנראה כמו בטן מטוס, ונוגעת בכל הנקודות הרגישות של הישראלים כשזה מגיע לתעופה. כלומר, מי לא רוצה כרטיס 1+1 פעם בשנה. התוצאה: מקום שלישי בזכירות.

את העשירייה סוגרת הפרסומת החדשה של במבה, שמציעה לישראלים לבחור את "שבעה פלאי ישראל", כלומר המקומות שהכי כדאי לטייל בהם בארץ. לאור מקרה האמבה בכנרת לא בטוח שהיא תיבחר, ואלה שכן ייכנסו לרשימה עלולים להיות עמוסים ורעשניים במיוחד, אבל החיבור בין אליעד, התינוק של במבה והטבע של ישראל מבורך לגמרי. הפרסומת מתברגת שנייה באהדה.

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, הגוף המפרסם שאחראי להשקעה הגדולה ביותר השבוע הוא רשת שופרסל, עם כ-3.5 מיליון שקל. הסכום הושקע בקמפיין "כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות", בכיכובה של הפרזנטורית עינת שרוף, והפרסומת מתברגת במקום הרביעי בזכירות.

ההשקעה השנייה בגודלה, כ-2.8 מיליון שקל, שייכת לבנק לאומי, שלאחרונה הרחיב את האפליקציה שלו לחמש שפות (כולל עברית), ועלה בקמפיין לקידום המהלך. לצד הפרזנטור גל תורן יושב וויליאם, שנמצא כבר חמש שנים בארץ, ועדיין לא מבין את ההגזמות של ארוחות שישי - אבל את האפליקציה הוא מבין מצוין, כי היא באנגלית. הפרסומת מתברגת במקום השני בזכירות.

גל תורן בקמפיין בנק לאומי / צילום: צילום מסך מתוך הקמפיין

ההשקעה השלישית בגודלה, כ-2.6 מיליון שקל, שייכת לוועדת הבחירות המרכזית, שעלתה בקמפיינים שונים לקראת ההצבעה לכנסת ה-26 בסוף אוקטובר.

השקעה סטטית

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, ההשקעה בפרסום עומדת על 86 מיליון שקל, סכום דומה לזה של השבוע שעבר, שעמד על 87 מיליון שקל.

המשרד האהוב

הפרסומת האהובה ביותר נעשתה אין האוס, אבל אחריה נמצאים מקאן ת"א (במבה של אסם) ופרסמן ברוך (סופר־פארם).

קמפיין חברתי

רשת SCOOP יצרה קמפיין דיגיטל להעלאת המודעות להפרעות אכילה, תחת הסיסמה "בנעליה". בקמפיין מככבת איילין אינסאז - בתו של הבעלים, שהתמודדה עם הפרעת אכילה והחלימה.

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־25 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.