יש דברים שלא כל הישראלים אוהבים, בלשון המעטה, אבל רותם סלע היא לא אחת מהם. הפרזנטורית של בנק דיסקונט היא דמות אהובה במיוחד, ובצדק, ולכן גם כשהיא יושבת ליד גפילטע פיש מקשיבים לה. הפעם סלע מקדמת את "הארנק הירוק" שמאפשר לחסוך 10% ברכישות, ומשגרת את הבנק היישר למקום הראשון בזכירות בדירוג הפרסומות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה. רק תביאו לה עוד גזר, הרי יש כפל מבצעים.

המקום הראשון באהדה (והשני בזכירות) שייך לפרסומת שלא נמצאת באוויר מאז 20 באוגוסט - מהלך הג'וניור של בנק הפועלים, שבו נפתח מתחם חינמי לילדים בנמל תל אביב. זה קורה מפני שדירוג האהדה נקבע בהתאם לדירוג הזכירות, והנוכחות הכמעט קבועה של הבנק בהפסקת הפרסומות, עם צמד חזק ומשעשע (אירנה-ליאת הר לב והילה קורח), מסייעת לו להישאר בתודעת הצופים גם בלי להיות על המסך.

במקום השלישי בזכירות מתברגת הפרסומת החדשה של חברת כרטיסי האשראי ישראכרט, שעוררה לא מעט ביקורת ברשתות החברתיות. זאת, בעיקר בגלל המסר שעולה ממנה, ונוגד את עקרונות החינוך הפיננסי: אם אתה חי, יש לך הוצאות, וכדי לעמוד בהן אין צורך להצטמצם - פשוט קח הלוואה.

הפרסומת מתחילה בשיחת בית קפה של הפרזנטורים מיכאל אלוני ואגם רודברג עם ההורים, שתוהים לגבי התוכניות לחגים, ועוברת לביצוע גרסה חדשה לשיר "חי" של עופרה חזה ז"ל (גם את זה לא כולם אהבו). בעוד השניים מקבלים את ההוצאות הצפויות בשירה וריקודים, האב המבוגר מסנן לעברם "איזו דרמה", אך הם מתעלמים ומציגים את הגישה העכשווית - לשיטת ישראכרט - לחיים בישראל. נציין כי הפרסומת כבר ירדה מהאוויר.

מיכאל אלוני ואגם רודברג בקמפיין ישראכרט

כניסה מפתיעה לדירוג, מקום תשיעי בזכירות ורביעי באהדה, שייכת למשרד התחבורה - שעלה בקמפיין לרגל השקת קו הרכבת הקלה L3 בירושלים. לצורך המשימה גויס שדר הספורט יהונתן כהן, שמספר לצופים כי "כל תחנה - מלמיליאן" (ממש כמו אבטיח מוצלח), ולסיום מגיח אגדת הכדורגל וכוכב בית"ר ירושלים לשעבר, אורי מלמיליאן בעצמו. לפי הפרסומת, אחת התחנות האלה נמצאת באצטדיון טדי, אולם כפי שפורסם בשבוע שעבר - הרכבת דווקא לא תעצור בה לאחר משחקים גדולים.

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, גם השבוע הגוף המפרסם שאחראי להשקעה הגדולה ביותר הוא פלטפורמת הסטרימינג free TV, עם 4.1 מיליון שקל עבור קמפיין ההצטרפות במחיר קבוע לכל החיים. הפרסומת מתברגת חמישית בזכירות.

אורי מלמיליאן ויהונתן כהן בקמפיין משרד התחבורה / צילום: צילום מסך מיוטיוב

ההשקעה השנייה בגודלה, כ-3.4 מיליון שקל, שייכת לבנק דיסקונט, וההשקעה השלישית בגודלה, כ-3.3 מיליון שקל, שייכת לחברת הצבע טמבור. החברה עלתה בקמפיין בכיכובו של הזמר ג'ימבו ג'יי, שכתב בעצמו שיר חדש לצורך העניין, תחת המסר "הצבע של ישראל כבר 90 שנה".

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם גיתם BBDO (בנק הפועלים), מקאן ת"א (yellow) ו־digital first (הפניקס סמארט)

משקיעים יותר

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, ההשקעה בפרסום עולה בחדות מ-73 מיליון שקל בשבוע שעבר ל-87 מיליון שקל השבוע

בלי המסך הקטן

בדור אלון עלו השבוע בקמפיין לקידום מהלך הקפה הקר בכיכובו של ראמזי (אמיר שורוש) - אך ויתרו על הטלוויזיה, והסתפקו ברדיו ודיגיטל

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־25 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל, לרבות החברה הערבית.

הפרסומות הזכורות והאהובות

משקיעים יותר

בלי המסך הקטן

צילומי מסך מיוטיוב