יותר מ-25 שנה אנחנו מפרסמים בגלובס את דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות בשיתוף עם גיאוקרטוגרפיה, והפעם נפתח אותו קצת אחרת.

השבוע הלך לעולמו פרופ' אבי דגני, מייסד (יחד עם רעייתו ד"ר רינה דגני תבדל"א) ונשיא גיאוקרטוגרפיה, ומי שהיה שותף לפיתוח של מתודולוגיית "הזכורות והאהובות". דגני ז"ל, בן 88 במותו, היה ממייסדי תחום מחקרי השוק והסקרים בישראל. הוא שילב בין מחקר אקדמי לעולם העסקי, והיה מחלוצי תחום מערכות המידע הגאוגרפיות בישראל, המאפשרות לחבר בין נתונים לבין המרחב שבו הם מתקיימים. יהי זכרו ברוך.

"נעשה ארגזים"

ולתוצאות הדירוג: הצלחת פרסומת הג'וניור של בנק הפועלים נמשכת גם השבוע, והיא מתברגת הן כזכורה והן כאהובה ביותר - כאשר האהדה כלפיה גבוהה במיוחד, מעל 31%.

בשבוע שעבר נפתח מתחם הג'וניור בנמל ת"א, וקידום המהלך כלל גם שלטי חוצות רבים, שניתן להניח כי סייעו במיצובו בתודעה הישראלית. נאמר זאת כך: כמעט כולם כבר יודעים שאירנה רוצה ארגזים של כסף, ומצטערת שלא השקיעה בלימודים בילדותה, אלא העדיפה לנווט את הדייט לפרוזן.

ליאת הר לב בקמפיין בנק הפועלים / צילום: צילום מסך מיוטיוב

במקום השני באהדה נמצא המותג yellow של קבוצת פז, שחזר לדירוג אחרי היעדרות ארוכה. רשת חנויות הנוחות הגדולה בישראל מקדמת מבצע של נקניקיה בלחמנייה ב-5 שקלים - מחיר שככל הנראה אינו מייצר לה רווח, אך מקפיץ אותה בשיח הציבורי - גם אם לעתים הסגמנט שלילי. הפרסומת מבוססת על השיר "הופ הופ" של מיקי גבריאלוב, ומייעדת את ההצעה למחזיקי האפליקציה - כלומר מנסה למשוך גם מצטרפים חדשים.

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, הגוף המפרסם שאחראי להשקעה הגדולה ביותר השבוע הוא פלטפורמת הסטרימינג free TV, עם כ-7 מיליון שקל עבור קמפיין ההצטרפות במחיר קבוע לכל החיים. נזכיר כי הפרסומת משודרת בעיקר בערוץ קשת 12, שהוא הבעלים של חברת הסטרימינג, כך שמדובר ב"כסף בתוך הבית".

ההשקעה השנייה בגודלה, כ-2.8 מיליון שקל, שייכת לחברת החשמל, וההשקעה השלישית בגודלה, כ-1.9 מיליון שקל, שייכת לוועדת הבחירות המרכזית.

קמפיין free TV / צילום: צילום מסך מיוטיוב

משקיעים פחות

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, ההשקעה בפרסום יורדת מ־80 מיליון שקל בשבוע שעבר ל־73 מיליון שקל השבוע

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם גיתם BBDO (בנק הפועלים) ומקאן ת"א (yellow ופליי קארד)

מכניסים צבע

חברת טמבור גייסה את הזמר והיוצר ג'ימבו ג'יי לקמפיין החוגג 90 שנה להיווסדה. היקף ההשקעה במהלך: 4 מיליון שקל

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־25 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.