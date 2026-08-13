מדי אוגוסט מגרדים מאות אלפי הורים בישראל בראשם, וחוככים בשאלה מה תהיה האטרקציה הבאה שאליה יגיעו עם הילדים. לתוך המגוון הרחב והיקר מצטרפת השנה אופציה חינמית - מתחם פועלים ג'וניור של בנק הפועלים בנמל ת"א, שמהווה המשך פיזי לקו שמוביל הבנק בחודשים האחרונים, ופונה לדור הצעיר.

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בפרסומת שמקדמת את המהלך, הצופה פוגש את אירנה-הילדה בדייט על סקטים בקרית אתא, כשאירנה של ימינו (ליאת הר לב) מנסה לפתות אותה לבוא ללמוד על כסף. "עד שנגיע לגיל שלי תעשי ארגזים", היא אומרת לה, וזוכה לתגובה הצפויה - "בחיאת זומזום, אני בדייט".

מאחר שאף אחד לא רוצה לסיים כמו אירנה, ורבים היו מעדיפים את הקו של הילה קורח - וכאמור, גם מחפשים פעילות לאוגוסט - המסר של הפרסומת הוא שברור לאן כדאי ללכת. ומה שעוד יותר ברור: גם הפעם הבנק מתברג מיידית במקום הראשון הן בזכירות והן באהדה בדירוג הפרסומות הזכורות והאהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה.

במקום השני, גם כן הן בזכירות והן באהדה, מתמקמת הפרסומת החדשה של ביטוח 9 בכיכובו של אודי כגן. הפעם האב המאותגר טכנולוגית משחק פטאנק (המשחק הצרפתי) עם נחצ'ה, שעד כה הצופה רק שמע את שמו. כמובן שנחצ'ה שוב עבד עליו עם המחיר, או כמו שהוא אומר את זה - "תקע לי את הבגט עם הקממבר". מזל שיש את הבן שדואג לאבא.

מתוך קמפיין ביטוח 9 / צילום: צילום מסך

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, הגוף המפרסם שאחראי להשקעה הגדולה ביותר השבוע הוא פלטפורמת הסטרימינג free TV של קשת 12, עם כ-3.5 מיליון שקל. מדובר ב"פרק נוסף" בקמפיין של "מחיר קבוע לכל החיים", המתאפיין גם הוא בעדויות של לקוחות. הפרסומת מתברגת במקום הרביעי בזכירות.

ההשקעה השנייה בגודלה, כ-3.2 מיליון שקל, שייכת למפעל הפיס, שעלה בקמפיין "לכל אירוע תביאו גם חישגד" בכיכובו של השחקן עומר עציון. ההשקעה השלישית בגודלה, כ-2.4 מיליון שקל, שייכת לקבוצת הרכב כלמוביל, שחוגגת 120 ומציעה הטבות ומתנות ללקוחות.

במקום השישי מתברג לראשונה (!) אתר התיירות הולידיי פיינדר, השייך לחברת מוב טרוול ישראל. האתר נוכח בהפסקת הפרסומות כבר ארבע שנים וחצי עם הפרזנטור הקבוע אודי פרסי, ובכולן הוא מבטיח חיסכון בזמן ובכסף לסוגים שונים של חופשות. לפני כמה חודשים נפרדו בהולידיי פיינדר מבית הקריאייטיב IGLOO (שנמכר לחברה בינלאומית) שאחראי לפרסומת שרצה בימים אלה, והתוכנית היא לעבור להפקה עצמאית, ללא משרד פרסום.

מתוך קמפיין הולידיי פיינדר / צילום: צילום מסך

את העשירייה סוגרת הפרסומת החדשה והמצחיקה של בנק יהב שבה ראובן (ערן זרחוביץ') שוב מביא את האורח הלא נכון ל"פודקאס" שלו, והפעם - הגיטריסט אבי סינגולדה. "תלווה את עצמך החוצה", הוא מסכם את המפגש, שנועד לקדם פריסה נוחה בהלוואות.

משקיעים פחות

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, ההשקעה בפרסום יורדת מ-91 מיליון שקל בשבוע שעבר ל-87.5 מיליון שקל השבוע.

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם גיתם BBDO (בנק הפועלים), גליקמן שמיר סמסונוב (ביטוח 9) ובאומן בר ריבנאי (פריגת).

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־25 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית

***שימו לב: בשבוע הבא לא יתפרסם המדור, והוא ישוב להופיע בתאריך 27.8.26