אחרי שבועות רבים של נוכחות עקבית בהפסקת הפרסומות, שאף הובילה לראש טבלת הזכורות והאהובות, בנק הפועלים לא היה השבוע באוויר כלל. זה לא מנע מהפרסומת שלו להתברג כזכורה והאהובה ביותר גם הפעם - מה שככל הנראה מוכיח את הערך שבהתמדה, ובבחירת פרזנטוריות נכונה.

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מדובר בקמפיין לקידום מהלך פועלים ג'וניור, שעדיין נכח השבוע בשילוט חוצות. בפרסומת אחת אירנה אומרת לגרסת המיני שלה "נראה לי שהילדה על קאפסלוק" בהתייחס לבת של הילה קורח, ובפרסומת אחרת היא מבקשת מהגרסה הצעירה שלה "בואי נחשוב בפה סגור". מה שבטוח, כל עוד היא פותחת את הפה, בפועלים יכולים להיות מרוצים.

קמפיין בנק הפועלים / צילום: צילום מסך מהפרסומת

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, הגוף המפרסם שאחראי להשקעה הגדולה ביותר השבוע הוא קבוצת כלמוביל, עם 6.6 מיליון שקל עבור קמפיין ימי מכירות לרגל 120 שנים לחברה - בכיכובו של הפרזנטור רשף לוי. הפרסומת מתברגת במקום התשיעי בזכירות.

ההשקעה השנייה בגודלה, כ-4.5 מיליון שקל, שייכת לפליי קארד, כרטיס האשראי של הנוסע המתמיד (השייך לאל על). הקמפיין מקדם את המסר "זה לא רק כרטיס אשראי, זה כרטיסי טיסה", באמצעות משרד הפרסום מקאן ת"א - שבמקביל אחראי גם לקמפיין "טסים יותר מכל כרטיס אחר" של המתחרה MAX.

הקמפיין של פליי קארד עם ניב סולטן ודני אבדיה לא מתברג השבוע בדירוג, ואילו הקמפיין של סקיי מקס עם שחר חסון ולוסי איוב (שבו הם "נכנסים" בפליי קארד) מתברג במקום השישי בזכירות והשני באהדה.

ההשקעה השלישית בגודלה, כ-2.2 מיליון שקל, שייכת לחברת האופנה רנואר שעלתה בקמפיין לקולקציית הגברים עם הפרזנטור החדש נועם בתן, שייצג השנה את ישראל באירוויזיון. כאן הוא מוביל את הפרסומת עם שירו הטרי-יחסית "תמיד רציתי עוד".

השבוע מתברגות מספר פרסומות הקשורות לעונת הקיץ - במזרחי טפחות מציעים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט, בביטוח ישיר מבטיחים "חופש גדול ללא ארנק", בטורנדו מקדמים את מזגן הלג'נד, בתמי 4 ממליצים לשתות כוס מים ויוצאים במבצע קיץ, וגם בסלקום יוצאים במבצע קיץ. ב-MAX "סתם" מדברים על חופשות.

קמפיין דיוטי פרי / צילום: צילום מסך מהפרסומת

אבל יש עוד פרסומת אחת, שרצה כבר שנתיים בכמה גרסאות, ומצליחה לתפוס את הצופים כי היא נוגעת בנקודה כואבת: סוף סוף דיוטי (פרי), לכל אלה שיש להם ג'ט לס. הפרסומת (באמצעות משרד 42.2) יושבת על התובנה שעבור ישראלים רבים, ההנאה וההקלה שמביאה חופשה בחו"ל מתחילה בעצם כבר בארץ, כשנכנסים לדיוטי פרי (ג'יימס ריצ'רדסון). בין אם מדובר בנסיעת חברים ובין אם בנסיעה משפחתית, כמו במקרה הנוכחי, נראה שבריחה מהמציאות הפכה כמעט לצורך קיומי.

שומרים על ההשקעה

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, ההשקעה בפרסום עולה מעט מ-88 מיליון שקל בשבוע שעבר ל-91 מיליון שקל השבוע

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם גיתם BBDO (בנק הפועלים), ובפער משמעותי - מקאן ת"א (MAX) ו-42.2 (ג'יימס ריצ'רדסון / דיוטי פרי)

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־25 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית