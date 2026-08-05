הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו חוזרת בה מחלק מרכזי מהחלטתה נגד הפרסומת של מועדון התעופה Flyall מבית כאל. במכתב שהגיע לידי גלובס נקבע כי כאל תוכל להמשיך להציג בפרסומת את ההשוואה בינה לבין כרטיס FLYCARD, לרבות הפערים הכספיים המוצגים לטובתה, ובלבד שתוסיף הבהרות ברורות בנוגע לאופן החישוב.

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ההחלטה החדשה התקבלה בעקבות בקשה לעיון חוזר שהגישה כאל. בפועל, הרשות דוחה חלק ניכר מהטענות של אל על וישראכרט, שטענו כי לא ניתן להשוות בין הכרטיסים משום שהם מציעים מנגנוני צבירה, מימוש והטבות שונים.

ברקע עומד קרב פרסומי חריג בהיקפו בין שני מועדוני התעופה. מאז ש-FLYCARD עבר מידי כאל לישראכרט של יצחק תשובה, השקיעו הצדדים מיליוני שקלים בניסיון לחדד את ההבדלים ביניהם ולכבוש את קהל הישראלים שטסים לחו"ל. בשבוע אחד בלבד בחודש יוני האחרון השקיע מועדון FLYCARD כ-4.6 מיליון שקל בפרסום, בעוד שכאל השקיעה כ-4.4 מיליון שקל בקידום Flyall.

במועדון הנוסע המתמיד גויס לקמפיין שחקן ה-NBA דני אבדיה והשחקנית ניב סולטן, ואילו Flyall הציב לצד הפרזנטורית הקבועה גל מלכה את הסטנדאפיסט מתן פרץ. הקמפיין של Flyall התבסס בין היתר על השוואה ישירה בין קצב צבירת ההטבות בשני הכרטיסים. ההשוואה הזו, כאמור, היא זו שהציתה את המחלוקת בין החברות והגיעה לבסוף לפתחה של הרשות השנייה.

הנתונים תומכים בפרסומת

בהחלטה המקורית, שנחשפה בגלובס בחודש שעבר, דרשה הרשות מכאל להסיר מהפרסומת כמה אמירות מחשש להטעיה. בין היתר הוצגה השוואה שלפיה לקוח המוציא 10,000 שקל בחודש יקבל באמצעות FLYCARD הטבה שנתית בשווי 600 שקל, לעומת 1,440 שקל באמצעות Flyall. גם המסרים "פי 2 כסף בחזרה" ו"מי יגיע מהר יותר לטיסה חינם" נמצאו בעייתיים.

בהחלטה המקורית, שנחשפה בגלובס בחודש שעבר, דרשה הרשות מכאל להסיר מהפרסומת כמה אמירות מחשש להטעיית הציבור. בין היתר הוצגה השוואה שלפיה לקוח שמוציא 10,000 שקלים בחודש יקבל באמצעות FLYCARD הטבה שנתית בשווי 600 שקלים, לעומת 1,440 שקלים באמצעות Flyall. גם המסרים "פי שניים כסף בחזרה" ו"מי יגיע מהר יותר לטיסה חינם" נמצאו בעייתיים.

כעת קובעת הרשות כי אף שהכרטיסים אינם זהים, קיימת ביניהם נקודת השוואה צרכנית וכלכלית ברורה, שכן בשני המקרים השימוש בכרטיס צובר הטבות שניתן לנצל להפחתת עלותם של כרטיסי טיסה. לפי הנתונים שהציגה כאל, שלא נסתרו על ידי אל על, במסלול הרגיל של FLYCARD יחס ההמרה עומד על 150 נקודות לדולר. בהתאם לכך, ובהנחות שעליהן התבססה הפרסומת, ההוצאה המוצגת מניבה הטבה שנתית של כ-600 שקלים ב-FLYCARD, לעומת 1,440 שקלים ב-Flyall.

אל על טענה כי ההשוואה מתעלמת מכרטיסי הבונוס של FLYCARD, שבהם עשוי להיות לנקודות שווי גבוה יותר. אלא שלפי מכתב הרשות השנייה, כרטיסי הבונוס מהווים מעט יותר מ-30% ממימושי הנקודות בטיסות אל על, ולכן רוב המימושים מתבצעים דווקא במסלול הרכישה הרגיל. הרשות קבעה כי פרסומת השוואתית אינה חייבת לשקלל כל מבצע או הטבה מיוחדת שמציע כל אחד מהצדדים.

גם השאלה "מי יגיע מהר יותר לטיסה חינם?" תוכל להישאר. ברשות ציינו כי אף שלא ניתן להבטיח שכל לקוח Flyall יממן טיסה מלאה מוקדם יותר, הצופה הסביר יבין את האמירה כהמחשה של ההבדלים בקצב הצבירה הרגיל ולא כהבטחה מוחלטת.

עם זאת, ברשות השנייה הבהירו במכתב העמדה החדש כי החברה תידרש להבהיר באופן נפרד ובולט, ולא רק באותיות הקטנות, כי ההשוואה מתייחסת לרכישה רגילה של כרטיסי טיסה ואינה כוללת מבצעים, הטבות הצטרפות או מסלולי מימוש מיוחדים. בנוסף, נשארה בעינה הדרישה להבהיר כי הפטור מדמי הכרטיס ב-Flyall ניתן בשנה הראשונה בלבד. לפני חזרת הפרסומת למסך, כאל תידרש להעביר את הנוסח המתוקן לאישור מוקדם של הרשות.