אל על מציגה: הרווח הנקי זינק ב-100% ברבעון השני

חברת התעופה אל על מדווחת על זינוק בהכנסות הרבעון השני של השנה ואלה הסתכמו ב-986 מיליון דולר, עליה של 27% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה. בשורה התחתונה החברה הצליחה לרשום רווח נקי לבעלי המניות של 125.9 מיליון דולר, המהווה זינוק של 103% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה.

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זאת למרות שהתוצאות כוללים הפסדים ממבצע שאגת הארי, שהסתיים בתחילת הרבעון השני והוביל להפסד של 55 מיליון דולר באותם 9 ימים ברבעון השני. כלומר בנטרול אותם הפסדים החברה הייתה רושמת רווח נקי של קרוב ל-190 מיליון דולר ברבעון.

עיקר הנזק ממבצע "שאגת הארי" כזכור התרחש ברבעון הראשון של השנה, אז עברה אל על להפסד ראשון מזה 3 שנים כשהפסידה לבעלי המניות 69 מיליון דולר. ההפסד מהמבצע ברבעון הראשון הסתכם ב-90 מיליון דולר.

בחברת אל על בניהולו של לוי הלוי מסבירים את הזינוק בתוצאות בכך שמסיום שאגת הארי "חלה חזרה הדרגתית ומהירה בפעילות הקבוצה, עד לחזרה לפעילות מלאה בתחילת חודש מאי... עם סיום המבצע וביתר שאת החל מחודש מאי חלה עלייה משמעותית בביקושים לטיסות הקבוצה".

לכן, באל על מציינים שהחברה הגדילה את היצע המושבים שלה ב-9% ברבעון השני ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה. בנוסף רשמה החברה עליה של 12% בהכנסה למושב לפי ק"מ (RASK) והסתכמה ב-11.56 סנט, מה שאומר שהיא העלתה מחירים ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה.

מנגד מציינים בחברת התעופה כי התוצאות הושפעו נפגעה מעלייה במחירי הדלק הסילוני (דס"ל) בעקבות הזינוק במחירי הנפט, בגלל האפשרות לחזרה ללחימה באיראן וכן נפגעה החברה מהתחזקות השקל.

המומנטום ימשך

באל על אופטימיים גם לגבי הרבעון השלישי של השנה, שעבר כבר חודש מתוכו, ומציינים כי "במהלך הרבעון השלישי לשנת 2026 תימשכנה מגמות הביקוש החזקות לטיסות הקבוצה...". לכן באל על מעריכים שהיצע המושבים המשוקלל ק"מ (ASK) יגדל ברבעון השלישי ב-6%-10% ביחס לרבעון המקביל אשתקד וכי עליית המחירים נמשכת כך שההכנסה למושב ק"מ (RASK) תעלה ב-4%-7%. שיעורי התפוסה במטוסים צפויים להמשיך להיות מעל 90%.

באל על גם ממשיכים לרשום עלייה בצבר ההזמנות לטיסות עתידיות (הכנסות מראש על רכישת טיסות עתידיות ושוברים) וזה מסתכם בכ- 1.4 מיליארד דולר, לעומת 1.2 מיליארד דולר ברבעון המקביל, עליה של 17%.

עוד מציינים באל על כי מספר החברים במועדון הנוסע המתמיד המשיך לגדול בשנה האחרונה ב-270 אלף חברים והגיע ל-3.7 מיליון לקוחות. בכרטיס "פליי קארד" מחזיקים כיום 514 אלף איש, תוספת של 33 אלף כרטיסים בשנה האחרונה .

אל על נסחרת לפי שווי של 8.4 מיליארד שקל. מתחילת השנה ירדה המניה ב-10% אך בחמש השנים האחרונות היא השלימה זינוק של כ-400%. הבעלים משפחת רוזנברג מחזיקה במניות בשווי של יותר מ-3.5 מיליארד שקל.