לכאורה, זהו עוד שבוע מוצלח לבנק הפועלים, שהפרסומת שלו מתברגת בפעם השלישית ברצף בצמרת דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות גם יחד, של גלובס וגיאוקרטוגרפיה. למעשה, צריך לשים לב לנתונים: שיעור הזכירות עומד על 14%, לעומת הממוצע החצי שנתי של 10%; שיעור האהדה עומד על כ-34%, לעומת הממוצע החצי שנתי של 25%. כלומר, המספרים מצביעים על השתרשות חזקה מהרגיל בתודעת הצופה.

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ההצלחה הזו נובעת מבחירה חכמה ו"שימוש" נכון בשתי הפרזנטוריות הילה קורח וליאת הר לב לאורך שנה שלמה, שבה הבנק נמצא באוויר עם מספר רב של קמפיינים (פרסומות, חסויות ונגזרות). כל אחד מהם מקדם מהלך שעונה על צורך אמיתי של הלקוחות.

הפעם מדובר במהלך ג'וניור שבו הבנק מציע להורים כרטיס נטען, שנועד לחסוך להם כאב ראש ומאפשר לעקוב אחרי הוצאות הילדים. הבת של קורח כמובן גאונה כמו האימא, בעוד אירנה-הילדה מהעבר מתעניינת בדברים אחרים לגמרי. מה הפלא שגם אירנה הנוכחית לא בדיוק מבינה על מה מדברים ("נראה לי הילדה על קאפסלוק"). העיקר שעכשיו היא מבינה בבחירת חברות חכמות.

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, הגוף המפרסם שאחראי להשקעה הגדולה ביותר השבוע הוא כרטיס האשראי פליי קארד של חברת התעופה אל על (בשיתוף ישראכרט), עם כ-5.5 מיליון שקל. באולפן כחול, הצבע המזוהה עם אל על, הפרזנטורית החדשה ניב סולטן מסבירה לצופים כיצד יוכלו לקבל כרטיסי מתנה מהחברה. כך, למשל, אם רק יוציאו מספיק כסף (5,000 שקל, ליתר דיוק) בחודש על דברים אחרים, יקבלו כרטיס טיסה.

קמפיין פליי קארד / צילום: צילום מסך מיוטיוב

מאחורי הפרסומת עומד משרד הפרסום מקאן המטפל באל על, בעוד שעד כה המותג טופל בידי משרד הפרסום פיץ' - שגם היה אחראי לפרסומת ההשקה של פליי קארד בחודש שעבר (באל על אומרים על כך כי המועדון עובד עם כמה משרדי פרסום). הפרסומת מתברגת במקום החמישי בזכירות, והשני באהדה.

ההשקעה השנייה בגודלה, כ-3.3 מיליון שקל, שייכת לבנק מזרחי טפחות, עבור קמפיין החופש הגדול מהמשכנתא עם הפרזנטורית החדשה גיה באר גורביץ' והפרזנטור הוותיק דביר בנדק. בפרסומת, שמתברגת במקום השני בזכירות, באר גורביץ' מגלמת את דומיניק מ"קפה ציון" - דמות צרפתייה שמזכירה את "אנאלי" מסרטוני הרשת שיצרה השחקנית, ומסדרת הטלוויזיה "צומת מילר".

קמפיין מזרחי טפחות / צילום: צילום מסך מיוטיוב

בסושיאל עלו סרטונים קצרים רבים ש"בונים" את דמותה של "דומיניק" בזיכרון של הצופים, ולכן היא גם לבושה בכולם באותה שמלה. בפרסומת הראשית היא מקדמת בהומור את המהלך שמציע זיכוי של עד 3,000 שקל על ההחזר החודשי במשכנתא. לבנדק נותר לגייס אותה אל הבנק, ולפתור את בעיית תאריך יום ההולדת של הנרי ליאם ציון.

השקעה סטטית

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, ההשקעה בפרסום עומדת על 88 מיליון שקל, סכום דומה לזה שנרשם בשבוע שעבר - 90 מיליון שקל

המשרד האהוב

המשרד האחראי לפרסומת האהובה ביותר הוא גיתם BBDO (בנק הפועלים), כאשר מקומות 2 ו-3 נמצאים הרחק מאחור (שליש מהאהדה)

מסלולר לנדל"ן

השבוע עלה לאוויר קמפיין מכרז הדירות הגדול של פרשקובסקי, בכיכובו של השחקן והקומיקאי אלי פיניש, בהשקעה של כ-15 מיליון שקל ובאמצעות משרד הפרסום גליקמן שמיר סמסונוב

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.