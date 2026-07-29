מינוי חדש לאסף רפפורט: דוד אנוליק ימונה למנכ"ל קבוצת ישראל בידור

דוד אנוליק ימונה למנכ"ל קבוצת "ישראל בידור", שבה השקיעה לאחרונה קרן מריוט אותה מובילים מייסדי וויז ובראשם אסף רפפורט - כך נודע לגלובס.

הקרן, שמובילה גם את עסקת רשת 13, רכשה 60% מחברת-האם של ישראל בידור, Z Platform, לפי שווי של 80 מיליון שקל.

אנוליק יחליף את עידן אלרום שמונה למנכ"ל רשת 13. נזכיר כי לאחר שפורסם שאלרום ימונה למנכ"ל רשת 13, הצדדים אמרו כי אלרום יהיה המנכ"ל זמני ברשת 13 ועדיין ישמש כמנכ"ל קבוצת Z Platform. כעת נודע על מינויו של אנוליק.

אנוליק משמש כמנכ"ל חברת הייעוץ האסטרטגי של גיתם (IM). הוא החל את דרכו כיועץ אסטרטגי והתקדם במהירות לתפקיד סמנכ"ל ולאחר מכן למנכ"ל, זאת לאחר מספר שנים בזירה הציבורית.

עדו הר-טוב, מנכ"ל קבוצת גיתם, מסר: "אני מודה לדוד על עשר שנות מסירות מקצוענות וכישרון, ומחבק אותו להצלחה".