ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיווק ופרסום המונדיאל הסתיים, עכשיו כוכבי הכדורגל גוזרים את הקופון
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
מונדיאל

המונדיאל הסתיים, עכשיו כוכבי הכדורגל גוזרים את הקופון

אנדר ארמור, דורדאש ואמריקן איגל הם רק חלק מהמותגים בינלאומיים שמגייסים את כוכבי המונדיאל לקמפיינים חדשים, ומנסים להפיק את המרב מרגע השיא שלהם

גלית חתן 18:36
רגליו של פראן טורס במונדיאל / צילום: צילום מתוך חשבון האינסטגרם של אנדר ארמור
רגליו של פראן טורס במונדיאל / צילום: צילום מתוך חשבון האינסטגרם של אנדר ארמור

שריקת הסיום של המונדיאל נשרקה בשבוע שעבר, ספרד לקחה את גביע העולם, ושורה של מותגים החליטו לנצל את המומנטום ולצאת בקמפיינים עם הכוכבים הגדולים מההווה ומהעבר - שזכו לגזור קופון נוסף.

חברת אופנת הספורט אנדר ארמור, למשל, הייתה שחקנית קטנה מאוד בטורניר הזה - בעוד מאות שחקנים נעלו את הנעליים הוורודות של אדידס ונייקי, לה היו פחות מעשרה שחקנים על המגרשים. אבל אחד מהם היה פראן טורס, מבקיע גול הניצחון, וזה הספיק.

המהלך החדש של קימברלי קלארק בישראל
● ​ללא מאמץ שיווקי: איך המונדיאל מרתק מיליארדי אנשים כבר 100 שנה

החברה בחרה בתמונת זום על הנעליים שלו, וקידמה אותה עם הכיתוב "נעליים של אלוף לא מגיעות בוורוד" (287 אלף לייקים). כמה ימים לאחר מכן עלה קמפיין חדש בכיכובו תחת המיתוג Rest Less - שבו לוקח חלק גם חברו לנבחרת, פרמין לופס.

למעשה, הניצחון תרם למותג עד כדי כך, שראשיו החליטו להעניק לטורס טבעת אליפות מאסיבית מזהב טהור 18 קראט ועשרות יהלומים, שעוצבה במיוחד עבורו יחד עם מותג תכשיטי היוקרה Hoorsenbuhs ועם מותג האופנה 424.

בחברת המשלוחים האמריקנית דורדאש (חברת האם של וולט) החלו את הקמפיין שלהם עם כוכב העבר השוודי, זלטאן איברהימוביץ', עוד לפני המונדיאל. במהלכו צילם השחקן סרטונים קצרים והומוריסטיים שהוקדשו בכל פעם לנבחרת שעפה מהתחרות.

עם סיום המונדיאל המשיך הקמפיין הדיגיטלי עם שורה של סרטונים המתייחסים להימורים של לקוחות החברה לגבי הנבחרת המנצחת. בכולם מככבת גם עז - באנגלית, המשמעות של GOAT היא גם "הגדול ביותר בכל הזמנים" (האופן שבו הכוכב מתייחס לעצמו).

הבולט מכולם הוא לאמין ימאל, הכוכב הצעיר (19) של נבחרת ספרד. מותג האופנה האמריקני אמריקן איגל החתים אותו כבר בינואר לחמש שנים, אבל גם שם לא האמינו עד כמה זה ישתלם להם.

"אני לא אומר את זה כמנהל שיווק ראשי שלפעמים יכול להיות דרמטי מדי: אנחנו פשוט לא מצליחים להאמין שכל הכוכבים הסתדרו, וכל מה שחלמנו עליו מתגשם בזמן אמת", אמר קרייג ברומרס, מנהל השיווק הראשי של המותג לאתר ריטייל דייב. "זה משקף את מה שקורה בשיווק המודרני כיום: התוכניות הטובות ביותר נרקמות, ואז קורה משהו מרגש, ואתה משנה כיוון ומנסה לנצל את זה עד הסוף".

כחלק מהמהלך, השם אמריקן איגל שונה זמנית ל"לאמינ'ס איגלס", שלט חדש עלה בטיימס סקוור בניו יורק, ושמו של אחד הג'ינסים הנמכרים ביותר שונה ל-AE 19 (המספר של ימאל בנבחרת). בנוסף, ב-26 באוגוסט יעלה קמפיין חזרה לבית הספר בכיכובו, המקדם קולקציית קפסולה חדשה. כלל המהלכים הוגדרו ככאלה ש"מאתגרים את הפרסום המסורתי", ותחת זאת מייצרים קהילה סביב המותג.