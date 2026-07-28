המונדיאל הסתיים, עכשיו כוכבי הכדורגל גוזרים את הקופון

שריקת הסיום של המונדיאל נשרקה בשבוע שעבר, ספרד לקחה את גביע העולם, ושורה של מותגים החליטו לנצל את המומנטום ולצאת בקמפיינים עם הכוכבים הגדולים מההווה ומהעבר - שזכו לגזור קופון נוסף.

חברת אופנת הספורט אנדר ארמור, למשל, הייתה שחקנית קטנה מאוד בטורניר הזה - בעוד מאות שחקנים נעלו את הנעליים הוורודות של אדידס ונייקי, לה היו פחות מעשרה שחקנים על המגרשים. אבל אחד מהם היה פראן טורס, מבקיע גול הניצחון, וזה הספיק.

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החברה בחרה בתמונת זום על הנעליים שלו, וקידמה אותה עם הכיתוב "נעליים של אלוף לא מגיעות בוורוד" (287 אלף לייקים). כמה ימים לאחר מכן עלה קמפיין חדש בכיכובו תחת המיתוג Rest Less - שבו לוקח חלק גם חברו לנבחרת, פרמין לופס.

למעשה, הניצחון תרם למותג עד כדי כך, שראשיו החליטו להעניק לטורס טבעת אליפות מאסיבית מזהב טהור 18 קראט ועשרות יהלומים, שעוצבה במיוחד עבורו יחד עם מותג תכשיטי היוקרה Hoorsenbuhs ועם מותג האופנה 424.

בחברת המשלוחים האמריקנית דורדאש (חברת האם של וולט) החלו את הקמפיין שלהם עם כוכב העבר השוודי, זלטאן איברהימוביץ', עוד לפני המונדיאל. במהלכו צילם השחקן סרטונים קצרים והומוריסטיים שהוקדשו בכל פעם לנבחרת שעפה מהתחרות.

עם סיום המונדיאל המשיך הקמפיין הדיגיטלי עם שורה של סרטונים המתייחסים להימורים של לקוחות החברה לגבי הנבחרת המנצחת. בכולם מככבת גם עז - באנגלית, המשמעות של GOAT היא גם "הגדול ביותר בכל הזמנים" (האופן שבו הכוכב מתייחס לעצמו).

הבולט מכולם הוא לאמין ימאל, הכוכב הצעיר (19) של נבחרת ספרד. מותג האופנה האמריקני אמריקן איגל החתים אותו כבר בינואר לחמש שנים, אבל גם שם לא האמינו עד כמה זה ישתלם להם.

"אני לא אומר את זה כמנהל שיווק ראשי שלפעמים יכול להיות דרמטי מדי: אנחנו פשוט לא מצליחים להאמין שכל הכוכבים הסתדרו, וכל מה שחלמנו עליו מתגשם בזמן אמת", אמר קרייג ברומרס, מנהל השיווק הראשי של המותג לאתר ריטייל דייב. "זה משקף את מה שקורה בשיווק המודרני כיום: התוכניות הטובות ביותר נרקמות, ואז קורה משהו מרגש, ואתה משנה כיוון ומנסה לנצל את זה עד הסוף".

כחלק מהמהלך, השם אמריקן איגל שונה זמנית ל"לאמינ'ס איגלס", שלט חדש עלה בטיימס סקוור בניו יורק, ושמו של אחד הג'ינסים הנמכרים ביותר שונה ל-AE 19 (המספר של ימאל בנבחרת). בנוסף, ב-26 באוגוסט יעלה קמפיין חזרה לבית הספר בכיכובו, המקדם קולקציית קפסולה חדשה. כלל המהלכים הוגדרו ככאלה ש"מאתגרים את הפרסום המסורתי", ותחת זאת מייצרים קהילה סביב המותג.