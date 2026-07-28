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אירועים ומינויים

המהלך החדש של קימברלי קלארק בישראל

קימברלי קלארק משנה את מבנה פעילותה בישראל, Gett משיקה שירות מוניות עם בוסטר וקבוצת toMix פותחת מועדון הופעות חדש בתל אביב • אירועים ומינויים

גלית חתן 18:27
ליאת קידר פייגין / צילום: אייל טואג
ליאת קידר פייגין / צילום: אייל טואג

1המהלך החדש של קימברלי קלארק בישראל

קימברלי קלארק עוברת לפעול בישראל באמצעות שתי חברות, ובראש שתיהן עומדות מנכ"ליות. בתחום מותגי הנייר מדובר בחברה חדשה בשם Arbex, שבראשה תעמוד ליאת קידר פייגין - לשעבר מנכ"לית חטיבת המזון של אסם-נסטלה - והיא תכלול את המותגים קלינקס, לילי, מולט, ניקול ושמורת טבע.

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בקימברלי קלארק ישראל, בראשות רינת אפרימה, ימשיכו להיות מטופלים מותגים כמו האגיס וקוטקס. עם השלמת עסקת הרכישה של קנוויו (ששוויה הוערך בכ-49 מיליארד דולר), היא צפויה לקבל את לידיה גם מותגים כמו נטרוג'ינה וג'ונסון - שכיום מיובאים לארץ על ידי חברת שסטוביץ'.

החברה הבינלאומית Arbex נולדה משיתוף פעולה בין שתי ענקיות מוצרי הנייר וההיגיינה קימברלי קלארק וסוזאנו הברזילאית. החברה הוכרזה בשנת 2025, וצוין כי היקף הפעילות הגלובלי שלה עומד על כ-3.4 מיליארד דולר. החל מה-1 ביולי 2026 היא הושקה באופן רשמי בעולם, וכעת היא מתחילה לפעול גם בישראל.

2תחבורה

הקץ לשאלה "מי מכיר נהג מונית עם כיסא תינוק"? חברת המוניות Gett יוצאת בשיתוף פעולה חדש עם מותג הפרימיום של מוצרי התינוקות CYBEX. מעתה ניתן יהיה להזמין מוניות עם בוסטר של המותג, ללא עלות נוספת. בשלב הראשון מדובר בפיילוט הכולל כ-350 נהגים, והוא צפוי להתרחב בהמשך.

שיתוף פעולה של GETT עם מותג הפרימיום של מוצרי התינוקות CYBEX / צילום: Gett
 שיתוף פעולה של GETT עם מותג הפרימיום של מוצרי התינוקות CYBEX / צילום: Gett

3הופעות

קבוצת toMix פתחה להרצה את מועדון ההופעות החדש אפטאון בפארק עתידים תל אביב, שהוקם בהשקעה של 10 מיליון שקל. המועדון עוצב בהשראת מועדוני הג'אז של ניו יורק, ויארח מופעי ישיבה ועמידה. ערב הפתיחה, הוקדש למופע מחווה לזכרו של דן תורן ז"ל, והופיעו בו בין היתר אפרת גוש, פיטר רוט ודנה ברגר.

צילום: TOMIX רן בירן
 צילום: TOMIX רן בירן

לדברי אסף מור, סמנכ"ל השיווק והפיתוח העסקי של toMix, אפטאון נולד מתוך הרצון ליצור בית חדש למוזיקה, לתרבות ולמפגשים בלתי נשכחים. השקענו מחשבה רבה בכל פרט, מהעיצוב והאקוסטיקה ועד חוויית האירוח, כדי לייצר אווירה ייחודית שתהפוך את המקום ליעד תרבות ובילוי מוביל".

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