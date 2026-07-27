למה רק הקמעונאים יכולים? סופרגז משיקה ארנק הטבות חדש

1 מה שטוב לקמעונאים טוב לחברת אנרגיה: המהלך החדש של סופרגז

נדמה שלבצע כיום קנייה מבלי לקבל הנחה, לצבור קאשבק או לאגור נקודות, שקול לתחושת הפראייריות, המרתיעה ישראלים רבים. השוק מוצף במהלכים מסוג זה, אך כעת יוצא לדרך צעד פחות טריוויאלי: סופרגז פאוור, חברת האנרגיה של קבוצת אלקטרה, משיקה ארנק הטבות דיגיטלי תחת המיתוג Extra Power.

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בכך מנסה החברה, שמתמחה בשירותי גז וחשמל, להפוך לקבוצת פתרונות ביתיים שמייצרת ללקוחותיה כוח קנייה וערך כלכלי גם מעבר לשירותי הליבה.

האפליקציה פותחה ואופיינה יחד עם מועדון הצרכנות בנפיטס, והיא פתוחה ללקוחות סופרגז פאוור וסופר פאוור. הרכישה באמצעותה מאפשרת עד 20% הנחה בכ-120 רשתות - ללא דמי הצטרפות, ללא הגבלה על סכום הקנייה וכולל כפל מבצעים.

בין הרשתות שעמן החברה משתפת פעולה נמנות שחקניות אופנה כמו קבוצת פוקס, הודיס, קסטרו וקבוצת גולף. בתחום המזון מציעה האפליקציה הטבות לרשתות כמו קרפור, מחסני השוק וניצת הדובדבן.

בחברה אומרים כי בהמשך יתרחבו ההנחות גם לעולמות הבית והאנרגיה, עם הטבות על מוצרים לבישול חוץ ופנים, קמפינג, חימום הבית ועוד.

"המהלך משתלב באסטרטגיה הרחבה שלנו להעמיק את הקשר עם הלקוחות, לחזק את נאמנותם, ולייצר עבורם ערך מוחשי של צרכנות נבונה גם מעבר להוזלת הוצאות האנרגיה", מסביר המנכ"ל דניאל ספיר.

מנכ''ל סופרגז פאוור, דניאל ספיר / צילום: ענבל מרמרי

2 טיב טעם נפרדת מהקופות האנושיות

קבוצת טיב טעם נפרדת מהקופות הרגילות בסניפים: הרשת תשיק קופות חכמות בעשרה סניפים, שבהן הלקוחות יסרקו את המוצרים בעצמם והתשלום יתבצע ישירות במסוף, ובהמשך תרחיב את המהלך לכלל סניפיה.

המהלך הוכרז בעת השקת הסניף ה-48 של הרשת במתחם פרוטאה בראשון לציון, בהשקעה של כ-6 מיליון שקל.

"בחרנו להתחיל בסניפים גדולים עם תנועה ערה, שבהם אפשר לקצר משמעותית את זמני ההמתנה", אומר יוסי שלו, סמנכ"ל הסחר והשיווק של טיב טעם. "מדובר בשילוב של כמה טכנולוגיות שפועלות יחד כדי לייעל את חוויית הקנייה ולהפחית את התלות בכוח-אדם".

לדבריו, לפחות בשלב ראשון יופעלו בכל סניף גם קופה אחת או שתיים עם קופאיות - עבור לקוחות שיתקשו להשתמש במערכת החכמה.

מהלך נוסף שעליו מכריזה הקבוצה נוגע לחברת מזרח ומערב, אותה רכשה לפני כשנה. במאי האחרון מונתה בתו של הבעלים שלום חגי, רו"ח חן חגי כהן, למנכ"לית משותפת של המותג האסיאתי. כעת מודיעה הרשת על פתיחת מחלקות "שופ אין שופ" עבור המותג, שייקראו "טעמי המזרח" - חגי כהן תוביל את המהלך, שבשלב הראשון ייצא לפועל בעשרה סניפים גדולים, ולאחר מכן בכל סניפי הרשת.

מימין: חגי שלום וחן חגי כהן / צילום: אייל אפרתי

3 תעופה

אחרי עשור שבו ליאור סושרד הוביל את סרטון הבטיחות של חברת התעופה אל על, השבוע הושקו סרטונים חדשים המשלבים AI בכיכובם של רותם סלע, דני אבדיה, גל גדות וליאור רז - מהלך שהוצג לראשונה בכנס MAD של גלובס לפני כשבועיים, על-ידי סמנכ"ל השיווק נדב חנין. הסרטונים יוקרנו בכל טיסות החברה החל מאוגוסט.

במסגרת המהלך הופקו כעשרה סרטונים המותאמים ליעדי הטיסה. כלומר, במקום סרטון אחיד לכל היעדים, האלמנטים הוויזואליים מתחלפים בהתאם ליעד. בחלק מהטיסות אף משולבות המלצות ייעודיות.

גל גדות, דני אבדיה ורותם סלע / צילום: אסיף לנקרי

4 דיגיטל

קהילת "וידויים של אנשי מכירות", שייסד רם יצחק שדה ומאגדת עשרות אלפי אנשי ומנהלי מכירות, מנכ"לים ובעלי עסקים, חתמה על שותפות אסטרטגית עם חברת ההייטק ToChat. החברה תשקיע מאות אלפי שקלים בפיתוח פעילות הקהילה - כולל מחקרים, פודקאסטים, אירועי קהילה, סדנאות מקצועיות ויוזמות נוספות לקידום תחום המכירות בארץ.

חתימה על שותפות אסטרטגית עם חברת ההייטק ToChat

הקהילה, שהחלה את פעילותה בפייסבוק, מחזיקה כיום בחשבונות טיקטוק, אינסטגרם, יוטיוב וספוטיפיי וכן קבוצת וואטסאפ. בנוסף היא מקיימת אירועי קהילה, סדנאות, מועדון לקוחות וצרכנות ועוד.