1 שיתוף הפעולה החדש והמסקרן של סטלה מקרטני

המעצבת הבריטית סטלה מקרטני נוהגת לייצר שיתופי פעולה עם מותגי אופנה, אך כעת היא עוברת גם לעולם התינוקות - ותעצב מהדורה מוגבלת עבור מותג עגלות היוקרה Bugaboo, הפופולרי בישראל. הקולקציה תושק ברחבי העולם, ובארץ, בספטמבר הקרוב. לפי הצדדים, מדובר בתחילתו של שיתוף פעולה רב-שנתי, המבוסס על ערכים משותפים של עיצוב, ביטוי אישי וחדשנות המכוונת לעתיד.

"כאמא, חשוב לי שהדברים שאני מעצבת ישקפו את העולם שאני רוצה לבנות", אומרת מקרטני. "העבודה עם Bugaboo הרגישה טבעית לחלוטין, משום שזהו מותג שחולק איתנו את המחויבות לחדשנות ולאחריות. הקולקציה הזו מיועדת לכל אמא שרוצה להביא את האישיות הייחודית שלה ואת רוח המשחק שלה אל תוך ההורות."

עבור בוגבו זהו מהלך נוסף בשרשרת שיתופי פעולה, שכללו את מיסוני, דיזל ו-Kith. לדברי המנכ"ל, אדריאן תיירי, "ההורים של היום מעריכים עיצוב, מונעים מערכים ונמצאים בחזית התרבות. הם מצפים שהמותגים שהם בוחרים ישקפו זאת".

2 מסיבת קיץ

חברת נירלט קיימה את אירוע הקיץ השנתי שלה למאות לקוחות ובעלי עסקים, בהובלת המנכ"ל עמרי לוטן (בתמונה עם הסטנדאפיסט דניאל כהן) וסמנכ"ל המכירות ליאור זפרני. במהלך הערב נחשפו האורחים למגמות שיובילו את העונה הקרובה: עלייה בשימוש בלוחות גבס להנמכת תקרות, וביקוש גובר לגימורים דקורטיביים.

3 קמעונאות

רשת רפידוס, מותג הטקס־מקס של קבוצת BBB, תפתח במוצ"ש סניף חדש בהיכל מנורה מבטחים בהשקעה של כ־700 אלף שקל. הסניף, שהוא הראשון של המותג בתל אביב, יציע תפריט מצומצם ויפעל בהתאם ללוח האירועים של ההיכל. BBB רכשה את מסעדת רפידוס לפני כשנה, ומאז הפכה אותה לרשת בת ששה סניפים.

4 מינויים חדשים

גבי רוטר, יו"ר ומבעלי קבוצת קסטרו־הודיס, מונה ליו"ר הוועד המנהל של המכללה האקדמית שנקר. במסגרת התפקיד הוא יהיה שותף שותף להובלת הפעילות האסטרטגית של שנקר ולליווי ההתפתחות האקדמית והארגונית.

ניר סלומון מונה לראש מערך הפיתוח העסקי הגלובלי בחברת מאסיבית. בעבר כיהן כנספח הכלכלי של ישראל למדינת פלורידה בארה"ב וכמנהל פיתוח עסקי בחטיבת המטוסים הצבאיים של התעשייה האווירית (IAI).