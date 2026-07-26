1 פוטרתם ממאנדיי? התעשייה האווירית קוראת לכם

הפיטורים הנרחבים במאנדיי, שבמסגרתם הודיעה החברה על צמצום של כ-630 עובדים, מעוררים תגובות גם מחוץ לענף ההייטק. זמן קצר לאחר ההודעה פרסם הכלכלן ויועץ הניהול מקסים חדרקביץ' מרשות החברות הממשלתיות פוסט בלינקדאין, שבו פנה לעובדי החברה המפוטרים וקרא להם לבחון הזדמנויות תעסוקה בתעשיות הביטחוניות בישראל.

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"גם אם לא התקבלתם לאנבידיה, החברות הביטחוניות ממשיכות לצמוח, והן מגייסות", כתב חדרקביץ'. לדבריו, מי שלא התקבל לחברות טכנולוגיה מובילות כמו אנבידיה, או לחברות חלל דוגמת SpaceX, עשוי למצוא בתעשייה הביטחונית אתגרים מקצועיים ברמה גבוהה לא פחות. "בחברות הביטחוניות תוכלו לעבוד על דברים שווים באמת שצריך לראות בעיניים כדי להאמין", כתב.

בפוסט ציין חדרקביץ' שורה של גופים המחפשים עובדים, ובהם התעשייה האווירית, רפאל, תומר ורשות החברות הממשלתיות, המפרסמת משרות עבור החברות הביטחוניות שבבעלות המדינה. לדבריו, כל אלה ממשיכים להרחיב את פעילותם ולגייס עובדים במגוון רחב של תפקידים.

הקריאה מגיעה בתקופה שבה התעשיות הביטחוניות נהנות מביקוש גובר בישראל ובעולם, על רקע העלייה בתקציבי הביטחון והרחבת תוכניות הפיתוח. בהתאם לכך, החברות מגייסות עובדים בתחומים כמו פיתוח תוכנה, בינה מלאכותית, סייבר, אלגוריתמים, חומרה, מערכות משובצות מחשב וניהול מוצר.

2 עיצוב מחדש

חברת הליסינג והשכרת הרכב אלדן השיקה סניף דגל חדש באשדוד, המתפרס על פני 5 דונם והמדגים את העיצוב מחדש שמתכננת החברה ל-15 סניפים, בהשקעה כוללת של כ-2 מיליון שקל. במסגרת המהלך תאמץ החברה שפת עיצוב אחידה שקיבלה את הכינוי Look & Style.

החזית החדשה משלבת בין מבנה כחול ובולט, הנושא את לוגו החברה, לבין מבנה המחופה באלומיניום בגימור המדמה עץ טבעי, בשילוב מסגרות שחורות ושילוט מאותיות פרספקס המוארות בתאורת LED. בתוך הסניף שולבו קירות גרפיים רחבי היקף המשלבים צילומי משפחות, זוגות, חברים וכלי רכב לצד אלמנטים גרפיים בצבעי החברה.

סניף דגל חדש של אלדן באשדוד / צילום: יוסי שלומאי

לדברי אבישי לוי, מנכ"ל משותף באלדן, "המהלך הוא חלק מהמשך ההשקעה שלנו בהתחדשות הרשת ובהיערכות לשנים הקרובות. ניצור רשת סניפים אחידה, שתשקף את ערכי המותג".

3 מדיה

לא רק ב-yes והוט: סלקום משיקה שיתוף-פעולה עם שירות הסטרימינג HBO Max. במסגרת המהלך, שיימשיך עד 31 באוגוסט, מצטרפים חדשים לסלקום יקבלו את אינטרנט הסיבים, סלקום tv+ וחבילת הסטנדרט של HBO ב-99 שקל לשלושת החודשים הראשונים. לאחר מכן יעמוד הסכום החודשי על 169 שקל בשנה הראשונה ו-189 שקל בשנה השנייה. לקידום המהלך עולה החברה בקמפיין חדש, באמצעות משרד הפרסום באומן-בר-ריבנאי.

קמפיין סלקום / צילום: צילום מסך

בין התכנים הבולטים של HBO Max נמנים הסרט "קרב רודף קרב" וסדרות כמו "בית הדרקון", "האחרונים מבינינו", "אביר משבע הממלכות" ו"הפיט". לצד זאת השירות מחזיק בארכיון של סדרות כמו "חברים", "המפץ הגדול" ו"העולם המופלא והמוזר של גאמבול". בדצמבר אמורה לעלות הסדרה החדשה "הארי פוטר ואבן החכמים".