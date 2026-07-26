ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
אירועים ומינויים פוטרתם ממאנדיי? התעשייה האווירית קוראת לכם
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
אירועים ומינויים

פוטרתם ממאנדיי? התעשייה האווירית קוראת לכם

רשות החברות הממשלתיות קוראת למפוטרי מאנדיי לבחון הזדמנויות תעסוקה בתעשיות הביטחוניות • חברת הליסינג והשכרת הרכב אלדן משיקה עיצוב מחדש • וסלקום משיקה שיתוף-פעולה עם שירות הסטרימינג HBO Max • אירועים ומינויים

מיטל וייזברגגלית חתן 18:43
שלטי מאנדיי בטיימס סקוור בפברואר / צילום: נאסד''ק
שלטי מאנדיי בטיימס סקוור בפברואר / צילום: נאסד''ק

1פוטרתם ממאנדיי? התעשייה האווירית קוראת לכם

הפיטורים הנרחבים במאנדיי, שבמסגרתם הודיעה החברה על צמצום של כ-630 עובדים, מעוררים תגובות גם מחוץ לענף ההייטק. זמן קצר לאחר ההודעה פרסם הכלכלן ויועץ הניהול מקסים חדרקביץ' מרשות החברות הממשלתיות פוסט בלינקדאין, שבו פנה לעובדי החברה המפוטרים וקרא להם לבחון הזדמנויות תעסוקה בתעשיות הביטחוניות בישראל.

שיתוף-הפעולה החדש והמסקרן של סטלה מקרטני
מרחיבים את המלון בצפון: "המטרה היא להחזיר את המבקרים"

"גם אם לא התקבלתם לאנבידיה, החברות הביטחוניות ממשיכות לצמוח, והן מגייסות", כתב חדרקביץ'. לדבריו, מי שלא התקבל לחברות טכנולוגיה מובילות כמו אנבידיה, או לחברות חלל דוגמת SpaceX, עשוי למצוא בתעשייה הביטחונית אתגרים מקצועיים ברמה גבוהה לא פחות. "בחברות הביטחוניות תוכלו לעבוד על דברים שווים באמת שצריך לראות בעיניים כדי להאמין", כתב.

בפוסט ציין חדרקביץ' שורה של גופים המחפשים עובדים, ובהם התעשייה האווירית, רפאל, תומר ורשות החברות הממשלתיות, המפרסמת משרות עבור החברות הביטחוניות שבבעלות המדינה. לדבריו, כל אלה ממשיכים להרחיב את פעילותם ולגייס עובדים במגוון רחב של תפקידים.

הקריאה מגיעה בתקופה שבה התעשיות הביטחוניות נהנות מביקוש גובר בישראל ובעולם, על רקע העלייה בתקציבי הביטחון והרחבת תוכניות הפיתוח. בהתאם לכך, החברות מגייסות עובדים בתחומים כמו פיתוח תוכנה, בינה מלאכותית, סייבר, אלגוריתמים, חומרה, מערכות משובצות מחשב וניהול מוצר.

2עיצוב מחדש

חברת הליסינג והשכרת הרכב אלדן השיקה סניף דגל חדש באשדוד, המתפרס על פני 5 דונם והמדגים את העיצוב מחדש שמתכננת החברה ל-15 סניפים, בהשקעה כוללת של כ-2 מיליון שקל. במסגרת המהלך תאמץ החברה שפת עיצוב אחידה שקיבלה את הכינוי Look & Style.

החזית החדשה משלבת בין מבנה כחול ובולט, הנושא את לוגו החברה, לבין מבנה המחופה באלומיניום בגימור המדמה עץ טבעי, בשילוב מסגרות שחורות ושילוט מאותיות פרספקס המוארות בתאורת LED. בתוך הסניף שולבו קירות גרפיים רחבי היקף המשלבים צילומי משפחות, זוגות, חברים וכלי רכב לצד אלמנטים גרפיים בצבעי החברה.

סניף דגל חדש של אלדן באשדוד / צילום: יוסי שלומאי
 סניף דגל חדש של אלדן באשדוד / צילום: יוסי שלומאי

לדברי אבישי לוי, מנכ"ל משותף באלדן, "המהלך הוא חלק מהמשך ההשקעה שלנו בהתחדשות הרשת ובהיערכות לשנים הקרובות. ניצור רשת סניפים אחידה, שתשקף את ערכי המותג".

3מדיה

לא רק ב-yes והוט: סלקום משיקה שיתוף-פעולה עם שירות הסטרימינג HBO Max. במסגרת המהלך, שיימשיך עד 31 באוגוסט, מצטרפים חדשים לסלקום יקבלו את אינטרנט הסיבים, סלקום tv+ וחבילת הסטנדרט של HBO ב-99 שקל לשלושת החודשים הראשונים. לאחר מכן יעמוד הסכום החודשי על 169 שקל בשנה הראשונה ו-189 שקל בשנה השנייה. לקידום המהלך עולה החברה בקמפיין חדש, באמצעות משרד הפרסום באומן-בר-ריבנאי.

קמפיין סלקום / צילום: צילום מסך
 קמפיין סלקום / צילום: צילום מסך

בין התכנים הבולטים של HBO Max נמנים הסרט "קרב רודף קרב" וסדרות כמו "בית הדרקון", "האחרונים מבינינו", "אביר משבע הממלכות" ו"הפיט". לצד זאת השירות מחזיק בארכיון של סדרות כמו "חברים", "המפץ הגדול" ו"העולם המופלא והמוזר של גאמבול". בדצמבר אמורה לעלות הסדרה החדשה "הארי פוטר ואבן החכמים".

מספר היום

25 מיליון שקל
היקף הקיצוץ בתקציב התאגיד בעקבות חוק השידורים החדש, שבעטיו עתר השבוע לבג"ץ