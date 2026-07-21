1 מרחיבים את המלון בצפון, ומכריזים: "המטרה היא להחזיר את המבקרים לאזור"

רשת מלונות מטיילים חנכה השבוע את המבנה המרכזי החדש במלון מטיילים וילג' על הירדן, סמוך לשדה נחמיה, בהשקעה של 20 מיליון שקל. המבנה כולל אולם כנסים ואירועים לאירוח של עד 120 משתתפים, לצד אזורי ישיבה ומרחבי אירוח פתוחים. במרכז החלל ניצבת סירת עץ שנבנתה במיוחד, ומהווה את האלמנט המרכזי.

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נזכיר כי בפברואר האחרון חנך המלון, בתמיכת משרד התיירות, 34 בקתות חדשות - מהלך שהגדיל את מצבת הבקתות שלו בכ-50%. לדברי בת חן ישועה, מנכ"לית הרשת, "דווקא בתקופה שבה הצפון נמצא בתהליך של שיקום וחזרה לשגרה, בחרנו להמשיך להשקיע בפיתוח, בחדשנות וביצירת חוויות אירוח חדשות. אנו פועלים יחד עם כלל ענף התיירות להחזיר את המבקרים לאזור, ומבחינתנו זו הצהרת אמון בצפון ובפוטנציאל העצום שלו".

2 המרחב הדיגיטלי

עשרות ראשי רשויות מרחבי הארץ התכנסו במשרדי Meta ישראל, כדי לעסוק במאבק בדרכים לחיזוק המוגנות של בני נוער באינטרנט. המפגש התקיים בהובלת יו"ר מרכז השלטון המקומי, חיים ביבס, ומנכ"לית Meta ישראל, עדי סופר תאני.

במהלך הערב התקיים שיח על האחריות המשותפת של השלטון המקומי, מערכת החינוך, ההורים וחברות הטכנולוגיה ביצירת מרחב דיגיטלי בטוח יותר. "הילדים שלנו גדלים היום בשני עולמות - הפיזי והדיגיטלי - אבל אין ביניהם הפרדה. מה שמתחיל ברשת מגיע מהר מאוד לבית הספר, לשכונה ולמשפחה", ציין ביבס.

"הסיפור הוא לא הטכנולוגיה עצמה, אלא הדרך שבה אנחנו בוחרים להשתמש בה", הוסיפה סופר-תאני, "ואיך אנחנו מכינים את הדור הבא לעשות זאת. חינוך לאוריינות דיגיטלית, לחשיבה ביקורתית, לאמפתיה ולחוסן הוא המפתח ליצירת מרחב דיגיטלי בטוח יותר".

חיים ביבס, ומנכ''לית Meta ישראל, עדי סופר תאני / צילום: באדיבות מרכז השלטון המקומי

3 עוזרים לנהגים

לאור הגידול במספר הרכבים החשמליים על כבישי ישראל, נולד שיתוף פעולה חדש בין גיאו מוביליטי לארגון ידידים, שבמסגרתו יקבל הארגון מסחרית חשמלית מבית Geely. הרכב ישמש כניידת חילוץ, סיוע והדרכה עבור מערך המתנדבים הארצי, ובנוסף יעניק מענה ייעודי וטעינת חירום לרכבים חשמליים.

שיתוף פעולה חדש בין גיאו מוביליטי לארגון ידידים / צילום: יח''צ

נציין כי ידידים, שהוקם בשנת 2006, מפעיל כיום למעלה מ-65 אלף מתנדבות ומתנדבים ברחבי הארץ ומטפל ביותר מחצי מיליון פניות בשנה.

4 פרסום

לשטף הקמפיינים שהעלו חברות הנדל"ן בשנה החולפת מצטרפת כעת פרסומת חדשה של קבוצת אלמוג, שתעלה במוצ"ש בכיכובו של השחקן עומר דרור ובאמצעות משרד מרקט בלנד.

השחקן עומר דרור בפרסומת של קבוצת אלמוג / צילום: מיכה לובטון

היקף ההשקעה במהלך נאמדת ב-5.5 מיליון שקל, והוא מקדם את פרויקט המגורים TELAVIVA ביפו, הכולל 800 יח"ד ב-12 בניינים.