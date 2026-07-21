ועד עובדי קרפור מאיים בסכסוך עבודה: "אווירה של האח הגדול"

ועד עובדי קרפור ישראל מאיים לנקוט "צעדים ארגוניים ומשפטיים" נגד הנהלת החברה, ואף להכריז על סכסוך עבודה, בעקבות הפעלתה של מערכת מצלמות חדשה בסניפים. לטענת הוועד, המערכת הוטמעה מבלי שנערכה הידברות מוקדמת עם נציגות העובדים, אף שיש לה השלכות על פרטיותם ועל אופן הפיקוח על עבודתם.

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במכתב שנשלח למנכ"ל קרפור ישראל ולהנהלת החברה, דורש הוועד לעצור באופן מיידי את המשך הטמעת המערכת, להעביר להסתדרות ולנציגות העובדים את מלוא המידע בנוגע לאופן הפעלתה ולקיים פגישה דחופה בין הצדדים.

העימות פרץ לאחר שלידי הוועד הגיעו סרטונים שהופצו, לטענתו, על-ידי הנהלת החברה למנהלי סניפים באמצעות הוואטסאפ. בסרטונים הוצגה פעילות המערכת החדשה והשימושים המתוכננים בה. לפי הוועד, בעקבות הפצתם פנו מנהלים ועובדים לנציגות והביעו חשש מפני מעקב מוגבר ותחושה שהם עובדים ב"אווירה של האח הגדול".

בסרטון שהגיע לידי ועד העובדים נשמע קולו של מנכ"ל קרפור היוצא, מיכאל לובושיץ, כשבפריים מצולם הגלם של אחת ממצלמות האבטחה שקולטות בזמן אמת את המתרחש באחד הסניפים. "זה הופך את החברה, לא צריך חרטוטים... מי יכול לחרטט יותר?", הוא אומר. לאיש שיחו, ככל הנראה עובד בכיר אחר בקרפור, לובושיץ אומר: "בוא נכין מצגת על זה", והוא משיב: "אמרתי לו, תכין תוך יומיים (שיציג - נ' ש') מה זה תורם... מה המערכת הזו אמורה לתת לנו, אמרתי לו 23 עמודים - מה המערכת הזו אמורה לתת לנו". לכך משיב לובושיץ: "תפעול מצוין, עם הוכחות".

על הנצפה במצלמת האבטחה, שמציג את אחת העובדות במחלקת הבשר של אחד מסניפי קרפור, טוען לובושיץ: "תראה כמה זמן היא עומדת, היא לא עושה כלום... אחר-כך יגידו 'חסר כוח-אדם'".

מיכאל לובושיץ / צילום: שוקה כהן

"תחושת מעקב מתמדת"

"העובדים נמצאים תחת תחושת מעקב מתמדת", נכתב במכתב עליו חתום יו"ר הוועד היציג בקרפור, שמעון יוסף, מטעם ההסתדרות החדשה. בוועד הוסיפו כי הדברים שנאמרו בסרטונים עוררו דאגה בקרב עובדים ומנהלים, שלא קיבלו הזדמנות להביע את עמדתם לפני הפעלת המערכת.

בוועד טוענים כי הנהלת קרפור מנסה לתת מענה לבעיות תפעוליות באמצעות כלי פיקוח שנתפס בעיני העובדים כפולשני. "עובדי קרפור אינם גנבים, אינם עבריינים ואינם פרזיטים", נכתב. "לא ייתכן שעובדים מסורים ירגישו מאוימים או חשופים למעקב, במקום לקבל אמון, הערכה וגיבוי מהנהלת החברה".

עוד טוען הוועד כי האחריות לטיפול בליקויים תפעוליים מוטלת בראש ובראשונה על הנהלת החברה ועל הדרגים הניהוליים, ואין לגלגל אותה לפתחם של העובדים הזוטרים. לדבריו, שינוי במערך המצלמות, שיש בו כדי להשפיע על סביבת העבודה ועל פרטיות העובדים, מחייב היוועצות עם הוועד וההסתדרות.

בין היתר דורש הוועד לקבל מידע על מטרות המערכת, הרשאות הצפייה בצילומים, אופן שמירת החומרים והשימושים האפשריים בהם. במקביל הודיע הוועד כי יכנס ישיבה דחופה לצורך קבלת החלטות על המשך הצעדים.

"אם לא יחול שינוי מיידי בגישת החברה, נפעל בכל האמצעים הארגוניים והמשפטיים העומדים לרשותנו", נכתב. "חברה מצליחה נבנית מתוך אמון בעובדים - לא מתוך תחושת מעקב וחשדנות".

תגובת קרפור תובא לכשתתקבל.