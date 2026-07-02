שינויים בצמרת קרפור: ראש אגף מערכות המידע וסמנכ"ל הכלכלה והבקרה של רשת הסופרמרקטים יסיימו את תפקידם. לגלובס נודע כי ייתכן שבהמשך צפויות עזיבות משמעותיות נוספות בקרב הנהלת הרשת.

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סמנכ"ל הכלכלה והבקרה, רו"ח מאי שחר, מכהן בתפקיד מאז ינואר 2024, וקודם לכן שימש כמנהל הפיתוח העסקי של אלקטרה מוצרי צריכה. ראש אגף מערכות המידע, יבגני קוטקובניק, הוא בעל ניסיון של כשלושה עשורים בתחום מערכות המידע לקמעונאות ומכהן בתפקידו בקרפור זה מספר שנים. השניים צפויים לסיים את תפקידם במהלך השבועות הקרובים, כך נודע לגלובס.

כזכור, במאי האחרון הודיעה קרפור על מספר שינויים במבנה ההנהלה. מי שכיהן כמנכ"ל קרפור, מיכאל לובושיץ, התמנה ליו"ר משותף של אלקטרה מוצרי צריכה, לצד מקבילו בתפקיד, צביקה שווימר. לתפקיד המנכ"לית החדשה נבחרה ענבל הרסון, סמנכ"לית הסחר של החברה המרכזית למשקאות (CBC).

ענבל הרסון / צילום: מתוך אתר החברה המרכזית למשקאות

לקראת כניסתה לתפקיד בחודש אוגוסט הקרוב, ייתכן כי תבצע הרסון מספר מינויים אישיים בעצמה לתפקידי מפתח בחברה, כנהוג. "כשהרסון תיכנס לתפקיד, היא תלמד את השטח ואת החברה, וככל הנראה תמנה לעצמה כוורת חדשה משלה", מסביר גורם בכיר בענף הקמעונאות בשיחה עם גלובס.

ייתכן שהשינויים בהנהלה הבכירה של רשת הסופרים מאותתת למשקיעים על מהלך שעליו דובר בעבר - הנפקת קרפור כחברה נפרדת בבורסה בתל אביב, מחוץ לאלקטרה מוצרי צריכה. תחת ענקית הקמעונאות הבורסאית פועלות גם רשתות ומותגים ובהם מחסני חשמל, שקם אלקטריק וקולומביה.

בקרפור בחרו לא להתייחס לפרטי הידיעה.