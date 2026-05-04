מנכ"לית חדשה לרשת קרפור: ענבל הרסון מקוקה-קולה ישראל

שינויים בהנהלה של הרשת הצרפתית קרפור בישראל: מנכ"ל החברה, מיכאל לובושיץ, יתמנה ליו"ר המשותף של מערך הקמעונאות הגלובלית של אלקטרה צריכה, במקביל ליו"ר המכהן צביקה שווימר.

במקומו צפויה להיכנס לתפקיד המנכ"לית ענבל הרסון, מנכ"לית הסחר של החברה המרכזית למשקאות (CBC), שבבעלותה מותגי קוקה-קולה בישראל.

המינוי של הרסון למנכ"לית קרפור טרם אושר סופית, והוא צפוי להיכנס לתוקף אחרי החלטת דירקטוריון בנושא.

לובושיץ מסיים קדנציה כמנכ"ל לאחר שניהל את קרפור בשנותיה הראשונות בארץ והוביל אותה לאחרונה דרך המכרז של משרד הכלכלה ליוזמת "הסל של ישראל". לרשת יש כ-150 סניפים בפריסה ארצית, והיא פועלת בשלושה מגזרי פעילות: היפר, מרקט וסיטי לה מרשה.