1 קבוצת רמי לוי מעלה הילוך בעסקי הרכב

קבוצת רמי לוי נערכת להרחבה משמעותית של פעילות שיווק הרכבים שלה באמצעות חטיבת ה"מוביליטי" שהוקמה למטרה זו. כיום, מחזיקה רמי לוי בשיתוף פעולה עם חברת "דלהום" לשיווק דגמי BAIC ופוטון, אולם שטח התצוגה הפיזי של הדגמים מוגבל ועיקר השיווק מתבצע באופן מקוון.

● הסינים ממשיכים להתחזק: כ-177 אלף כלי רכב חדשים נמסרו במחצית הראשונה

● פרשנות | המשבר בפולקסווגן: ייקח זמן עד שנרגיש בארץ את גלי ההדף

מקורות בענף הרכב מסרו לגלובס כי לקראת הרחבת היצע הדגמים של BAIC, מתכוונת החברה להקים מתקנים ייעודיים לסחר ברכב במתכונת של "אולמות תצוגה משולבים" נוסח סוכנויות הרכב בארצות הברית. מתחמים אלו ישלבו שטחי תצוגה מקורה ואנשי מכירות לצד היצע פיזי של כלי רכב בשטחי חניה פתוחים. בנוסף, תוענק אופציה למכירה במסלול "שלם וקח" עבור כלי רכב שכבר עברו רישוי ("אפס קילומטר").

לפי המקורות, החברה בוחנת במקביל את הרחבת פעילות ה"אפטר מרקט" בענף, שתכלול ייבוא ושיווק מוצרים ושירותים לרכב במתכונת הדומה ל"אוטו דיפו". עוד לפני המקורות, ברמי לוי מתייחסים לחטיבת המוביליטי החדשה כזרוע אסטרטגית לפיתוח עסקי בטווח הארוך, וכעת היא מנהלת מגעים לשיווק מותגים נוספים.

הסתערות על השוק

קבוצת דלהום דיווחה השבוע כי מאז תחילת שיתוף הפעולה עם קבוצת רמי לוי בחודש שעבר, היא מכרה את כל המלאי הקיים של כלי הרכב החשמליים ממותג ARCFOX של BAIC. מלאי זה כלל 50 יחידות שנרכשו מהיבואנית הקודמת של המותג, משפחת דיין. בנוסף, החברה רשמה הזמנות לכ־150 כלי רכב חשמליים של BAIC מדגם EU5 - דגם ותיק בעל טווח מוגבל ואבזור בטיחותי מינימלי - שנמכר ב־99 אלף שקל, אם כי טרם ברור כמה מהזמנות אלו ימומשו בפועל. ברבעון השלישי של השנה צפויה דלהום לייבא ולשווק ליין רחב של דגמים, ובהם קרוס-אובר עם הנעת פלאג־אין שנועד להתחרות במרכז השוק מול דגמים מובילים כמו ג'אקו 7 וטיגו 8.

בתוך כך, גורמים בענף הרכב מדווחים כי רשתות שיווק נוספות, מלבד רמי לוי ו"אושר עד", בוחנות כיום את כניסתן לתחום שיווק הרכב. מקבוצת רמי לוי נמסר בתגובה כי "רמי לוי סטוק נכנסת לתחום הרכב כדי להוביל אותו לאורך זמן ולהביא ערך אמיתי לצרכן… ההתרחבות צפויה להתרחש בקרוב".

2 גל של דגמי פנאי "קשוחים" מסין בדרך לארץ

מותגי הרכב הסינים צפויים להגביר משמעותית את היקף ומגוון הדגמים שהם מייצאים לאירופה ולישראל במחצית השנייה של השנה. המהלך נועד להקדים את כניסתן לתוקף של תקנות הרגולציה הסביבתית החדשות והתובעניות "יורו 7" באירופה בסוף נובמבר הקרוב.

מאחר שהתקנות החדשות לא יחולו על דגמים "ממשיכים" ששיווקם ביבשת החל לפני מועד זה אלא רק על דגמים חדשים לחלוטין, יצרנים רבים רואים בחודשים ספטמבר ואוקטובר מעין "דד ליין" לחדירה לשוק. גל הדגמים הסינים החדש צפוי להתמקד בעיקר ברכבי פנאי גדולים בעלי מראה "קשוח" נוסח לנדרובר, המשלבים יכולות שטח מסוימות עם הנעת פלאג־אין או הנעה היברידית. כמה מהם כבר נמצאים על קו הזינוק ועשויים לנחות בישראל עוד לפני סוף השנה.

מימין: ICAR V 27 דיפנדר, GAC, DENZA B5 / צילום: יחצ

ומה בתפריט?

הראשון שבהם הוא ICAR, מותג חדש מבית צ'רי שיהיה הרביעי של הקבוצה בארץ. המותג ממוצב כרכב משפחתי בעל תדמית שטח קשוחה ומחיר נגיש. נציגיו כבר החלו השבוע לבקר בישראל ונפגשו עם כמה יבואניות המועמדות לקבלת הזיכיון, במטרה להתחיל בשיווק המקומי עוד השנה.

הדגם היחיד של המותג שמחזיק כרגע בתקינה אירופית מלאה הוא הקרוס־אובר הגדול והמפואר V27, שעיצובו מזכיר מאוד את לנדרובר "דיפנדר". הדגם מציג אורך של 5.05 מטרים, גובה של כ־1.9 מטרים, בסיס גלגלים של 2.9 מטרים ומרווח גחון מכובד של 22 ס"מ לטובת חובבי השטח.

מערכת הפלאג־אין שלו מקבילה לזו של דגמי צ'רי ומשלבת מנוע בנזין לצד מנוע חשמלי בודד, או שני מנועים חשמליים בדגם ההנעה הכפולה. המערכת כוללת סוללות בקיבולת של עד 34 קילוואט, המציעות טווח משולב של חשמל ובנזין המגיע ליותר מ-800 קילומטרים. תא הנוסעים המפואר מיועד לחמישה נוסעים ומשלב שלל אלמנטים ייחודיים, כמו חלונות זכוכית אורכיים. בסין נע מחיר הדגם בין 24 ל־27 אלף דולר, נתון המגזר מחיר כניסה משוער של 200 עד 220 אלף שקל בישראל - המהווה כשליש בלבד ממחירו של הלנדרובר המקורי.

דגם נוסף מאותה קטגוריה, שצפוי לנחות בישראל לפני סוף השנה, הוא ה־B5 מבית מותג הפרימיום DENZA של קבוצת BYD. גם רכב זה מציג עיצוב מרובע וקשוח, עם אורך של 4.9 מטרים, גובה של 1.92 מטרים ובסיס גלגלים של 2.8 מטרים. הרכב מגיע במספר גרסאות הנעה, כאשר הבכירה שבהן משלבת מנוע בנזין, שני מנועים חשמליים וסוללה של כ-32 קילוואט-שעה, המספקת טווח חשמלי של 85 עד 100 קילומטרים. גרסה זו נהנית ממרווח גחון משמעותי, מתלים נשלטים אלקטרונית והנעה ממוחשבת לכל הגלגלים. מחירי הדגם בסין נעים בין 37 ל-45 אלף דולר, ובישראל ניתן לצפות לגרסת כניסה בתג מחיר של פחות מ-300 אלף שקל.

בשנה הבאה צפוי להצטרף לתחרות גם קרוס-אובר גדול וחדש של GAC, שפותח במיוחד עבור השוק הבינלאומי. מידותיו כוללות אורך של 5.04 מטרים, גובה של 1.93 מטרים ובסיס גלגלים של 2.9 מטרים. על ההנעה אחראית מערכת פלאג-אין המשלבת מנוע בנזין ושני מנועים חשמליים בהספק משולב של 536 כוחות סוס, לצד סוללה בקיבולת של עד 46 קילוואט שעה. הרכב מצויד במתלים אקטיביים וביכולות שטח מתקדמות, ומחירו בארץ טרם נחשף אך הוא צפוי להיות זול משמעותית מהמתחרות מאירופה ומיפן.

3 המחירים ממשיכים לרדת: קיה וסיטרואן מציגים דגמים מוזלים

יבואני רכב קוריאנים ואירופים ממנפים את חוסנו של השקל ומשיקים דגמים מוזלים או להוריד את מחיר הקיימים. טלקאר, יבואנית קיה, השיקה את הדור המחודש של הפיקנטו הקטנה. הדגם מגיע עם מנוע 1 ליטר טורבו המייצר 68 כ"ס, משודך לתיבה אוטומטית ומציע אבזור בטיחותי גבוהה. מחיר הכניסה נקבע על 100 אלף שקל.

קיה פיקנטו המחודשת / צילום: יחצ

במקביל, נחתה בישראל גרסה מוזלת של הקרוס־אובר החשמלי EV3 של קיה, המצוידת בסוללה בקיבולת 81.4 קילוואט־שעה, המספקת טווח נסיעה של עד 604 קילומטרים. מחירה - 175 אלף שקל. בנוסף, השיקה היבואנית גרסת בסיס חדשה בשם "אורבן" לקיה ספורטג', המציעה רמת אבזור בסיסית יותר, אך שומרת על מערכת הנעה הכוללת מנוע בנזין בנפח 1.6 ליטרים, מנוע חשמלי וסוללה בהספק של 239 כ"ס. מחירה - 185 אלף שקל.

מנגד, סיטרואן חותכת את מחירי המחירון של שלושה מדגמיה, C4, C4X ו־C3 איירקרוס, ומציבה את כולם על תג מחיר אחיד של 130 אלף שקל - ירידת מחיר של כ־15 עד 25 אלף שקל בהתאם לדגם. הדגמים מצוידים במנוע בנזין בנפח 1.2 ליטרים עם סיוע היברידי, המפיקים הספק של 145 כ"ס.