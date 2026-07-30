ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיווק ופרסום אחרי הפרידה מקשת 12: התפקיד החדש של מעיין פרתי
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
הסתדרות העובדים הכללית החדשה

אחרי הפרידה מקשת 12: התפקיד החדש של מעיין פרתי

כתבת הכלכלה והצרכנות לשעבר של קשת 12, מעיין פרתי, מונתה לדוברת ההסתדרות • היא תחליף בתפקיד את יניב לוי, שכיהן כדובר ההסתדרות במשך 13 שנים

גלית חתן 14:52
מעיין פרתי / צילום: שרון גבאי, ויקימדיה
מעיין פרתי / צילום: שרון גבאי, ויקימדיה

מעיין פרתי, כתבת הכלכלה והצרכנות שנפרדה מחדשות 12 לפני כשבוע וחצי, מונתה לתפקיד דוברת ההסתדרות. היא תחליף את יניב לוי, שכיהן כדובר ההסתדרות במשך 13 שנים והודיע על פרישה לפני כחודש.

קשת 12 עתרה נגד חוק התקשורת: "חקיקה להחלשת ביקורת על השלטון"
בלעדי | מינוי חדש לאסף רפפורט: דוד אנוליק ימונה למנכ"ל קבוצת ישראל בידור

פרתי, 38, הגיעה לחברת החדשות של ערוץ 2 כתחקירנית לפני כ-12 שנה, וכעבור שנתיים מונתה לכתבת הכלכלה והצרכנות ב"תוכנית חיסכון", תפקיד בו המשיכה גם בקשת 12 לאחר פיצול הערוץ. במקביל לקחה חלק גם במהדורת החדשות המרכזית.

במסגרת תפקידה סיקרה פרתי נושאים כמו יוקר המחיה (בעקבות תחקיר שערכה אף הגיעה לפני כמה שנים לוועדת הכלכלה), השוואות מחירים, תשלום לשליחים, הטעיות צרכניות ועוד. בשנת 2022 הוענק לה אות "אבירת יוקר המחיה" במסגרת הוועידה השנתית של הסתדרות העובדים הלאומית.

עם עזיבתה את חדשות 12 פרסמה פרתי פוסט באינסטגרם, שבו כתבה על חברת החדשות כי "זה מקום בו במשך כשליש מחיי צחקתי, התעצבנתי, כעסתי ואהבתי, התרגשתי עד עמקי נשמתי. זה בעיקר מקום שאין מספיק מילים כדי להכיל את המשמעות שלו עבורי... הלב שלי שלם".

בראש ההסתדרות עומד היום ארנון בר-דוד, ותפקיד הדובר כולל עיסוק בתדמית הציבורית של הארגון, לצד הובלת האסטרטגיה, המיתוג והשיווק של הארגון. השנה החולפת לא הייתה פשוטה הארגון, כולל מעצר של היו"ר (שמאז שוחרר וחזר לתפקידו) וחקירה משטרתית. פרתי תצטרך, ככל הנראה, לטפל בין היתר גם בספיחי הפרשה הזו.

ממעיין פרתי נמסר בתגובה: "אני שמחה להתחיל דרך חדשה".

*** חזקת החפות: נגד בכירי ההסתדרות לא הוגשו כתבי אישום, ועומדת להם חזקת החפות.