אחרי הפרידה מקשת 12: התפקיד החדש של מעיין פרתי

מעיין פרתי, כתבת הכלכלה והצרכנות שנפרדה מחדשות 12 לפני כשבוע וחצי, מונתה לתפקיד דוברת ההסתדרות. היא תחליף את יניב לוי, שכיהן כדובר ההסתדרות במשך 13 שנים והודיע על פרישה לפני כחודש.

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פרתי, 38, הגיעה לחברת החדשות של ערוץ 2 כתחקירנית לפני כ-12 שנה, וכעבור שנתיים מונתה לכתבת הכלכלה והצרכנות ב"תוכנית חיסכון", תפקיד בו המשיכה גם בקשת 12 לאחר פיצול הערוץ. במקביל לקחה חלק גם במהדורת החדשות המרכזית.

במסגרת תפקידה סיקרה פרתי נושאים כמו יוקר המחיה (בעקבות תחקיר שערכה אף הגיעה לפני כמה שנים לוועדת הכלכלה), השוואות מחירים, תשלום לשליחים, הטעיות צרכניות ועוד. בשנת 2022 הוענק לה אות "אבירת יוקר המחיה" במסגרת הוועידה השנתית של הסתדרות העובדים הלאומית.

עם עזיבתה את חדשות 12 פרסמה פרתי פוסט באינסטגרם, שבו כתבה על חברת החדשות כי "זה מקום בו במשך כשליש מחיי צחקתי, התעצבנתי, כעסתי ואהבתי, התרגשתי עד עמקי נשמתי. זה בעיקר מקום שאין מספיק מילים כדי להכיל את המשמעות שלו עבורי... הלב שלי שלם".

בראש ההסתדרות עומד היום ארנון בר-דוד, ותפקיד הדובר כולל עיסוק בתדמית הציבורית של הארגון, לצד הובלת האסטרטגיה, המיתוג והשיווק של הארגון. השנה החולפת לא הייתה פשוטה הארגון, כולל מעצר של היו"ר (שמאז שוחרר וחזר לתפקידו) וחקירה משטרתית. פרתי תצטרך, ככל הנראה, לטפל בין היתר גם בספיחי הפרשה הזו.

ממעיין פרתי נמסר בתגובה: "אני שמחה להתחיל דרך חדשה".

*** חזקת החפות: נגד בכירי ההסתדרות לא הוגשו כתבי אישום, ועומדת להם חזקת החפות.