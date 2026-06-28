בכיר בהסתדרות עוזב אחרי 13 שנה

יניב לוי, יו"ר אגף ההסברה, הפרסום והדוברות בהסתדרות הכללית, פורש אחרי 13 שנה בתפקיד. לוי היה יו"ר אגף ההסברה, הפרסום והדוברות במהלך כהונתם של שלושה ראשי הסתדרות שונים. הוא יסיים את תפקידו באופן רשמי ב-31 באוגוסט, וטרם ברור מי יחליף אותו.

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לוי הוא זה שהקים מלכתחילה את אגף ההסברה בהסתדרות החל מיולי 2013, עוד בתקופתו של יו"ר ההסתדרות עופר עיני. הוא נשאר בראשות האגף כשזה התחלף באבי ניסנקורן ב-2014, ושוב כאשר זה נכנס לפוליטיקה (יחד עם בני גנץ) ב-2019 והוחלף בידי ארנון בר-דוד.

על-פי הודעת ההסתדרות, "בתקופת כהונתו של יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד, לוי המשיך להרחיב את פעילות האגף והיה שותף מרכזי לעיצוב האסטרטגיה, המיתוג, השיווק, הפרסום וניהול המשברים של הארגון".

כהונה מאתגרת

בין השאר, לוי היה יו"ר אגף ההסברה, הפרסום והדוברות כשנחשפה לפני כחצי שנה פרשת השחיתות לכאורה בהסתדרות, בה נחשדים בכירים בארגון, כולל היו"ר בר-דוד. חשוב לציין כי טרם הוגש כתב אישום בפרשה.

לוי גם היה יו"ר האגף בתקופה של בחירות בהסתדרות, לרבות הבחירות האחרונות בהם ניסה עופר עיני (מי שמינה את לוי מלכתחילה) להיבחר לראשות הארגון, ללא הצלחה.

לוי גם היה יו"ר האגף בתקופת הרפורמה המשפטית והמאבק למען שחרור החטופים בעסקה מול חמאס, בהם ההסתדרות בחרה להפעיל את כובד משקלה בפוליטיקה הארצית, גם בנושאים שמחוץ למנדט הקלאסי שלה כארגון עובדים.

בנוסף, לוי ליווה את ההסתדרות במגוון רחב מאוד של הסכמיים קיבוציים והסכמי מסגרת במגזר הציבורי, כולל בתקופת הקורונה והמלחמה, ובזמן המאבק של המדינה נגד השביתה בחברת החשמל שהגיע עד בג"ץ, והובילה לפשרה של רפורמה מקיפה במשק החשמל ב-2018, שהורידה את חברת החשמל ממעמדה כמונופול על הייצור.

"תחושת סיפוק וגאווה"

בהודעה לתקשורת מסר היום (א') לוי כי "לאחר 13 שנים משמעותיות בהסתדרות, החלטתי לעבור לאתגר המקצועי הבא ולצאת לדרך חדשה. אני מסיים את תפקידי בתחושת סיפוק וגאווה גדולה על הדרך שעשינו ועל הזכות לקחת חלק משמעותי בעשייה של אחד הארגונים החשובים במדינת ישראל".

יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד מסר כי "לא היה לי קל לקבל את בקשתו של יניב לסיים את תפקידו. במשך שנים רבות הוא היה שותף מרכזי לעשייה, חבר קרוב ואחד האנשים המשמעותיים ביותר שליוו אותי לאורך הדרך. יניב הוביל מהלכים אסטרטגיים משמעותיים, תרם תרומה חשובה לעיצוב פניה של ההסתדרות והיה שותף מרכזי לניהול המשברים הלאומיים המורכבים ביותר שעמדו בפני הארגון".