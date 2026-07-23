בלי אף שיר ברקע אבל עם אירנה אחת שעושה את העבודה, הקמפיין החדש של בנק הפועלים לקידום מהלך ג'וניור מתברג שבוע שני ברציפות כפרסומת הזכורה והאהובה ביותר גם יחד - כך עולה מדירוג הפרסומות הזכורות והאהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה.

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הקמפיין כוללת פרסומת ראשית וכמה נגזרות, וכולן נועדו לשרת מטרה אחת: להגיע ללקוחות הבאים עוד בצעירותם. בעוד המתחרה דיסקונט פונה לבני 14-18, כאן המהלך בעצם מיועד להורים, כיוון שהוא מקדם כרטיס נטען שבו הם יכולים לעקוב אחרי הוצאות הילדים.

הבת של קורח כמובן גאונה כמו האימא, בעוד אירנה-הילדה מהעבר מתעניינת בדברים אחרים לגמרי (מה זו אפליקציה? "היה לי את זה בחור בעגיל שעשינו באילת"). מה הפלא שגם אירנה הנוכחית לא בדיוק מבינה למה מדברים על פיקדון נזיל אבל לא צמוד מדד ("נראה לי הילדה על קאפסלוק"). העיקר שהיא מבינה בחיים עצמם, ויודעת לבחור את החברה הנכונה.

במקום הרביעי בזכירות מתברג הקמפיין של בנק מזרחי טפחות עם הפרזנטורית החדשה גיה באר גורביץ' לצד הפרזנטור הקבוע דביר בנדק. בפרסומת, שעלתה לראשונה במוצ"ש, באר גורביץ' מגלמת את דומיניק מ"קפה ציון", שנתנה גם לשלוש הנשיקות הצרפתיות טוויסט ציוני - "אחת שתיים ולשנה הבאה בירושלים".

גיה באר גורביץ' בקמפיין בנק מזרחי טפחות / צילום: צילום מסך מיוטיוב

באר גורביץ' גילמה את הדמות הצרפתייה אנאלי בסדרה של סרטוני רשת, ואחר כך גם בסדרת הטלוויזיה "צומת מילר". כאן היא מקדמת את מהלך "חופש גדול מהמשכנתא" של הבנק - זיכוי של עד 3,000 שקל על ההחזר החודשי, ללקוחות עם ילדים מתחת לגיל 18 - אמנם תחת שם אחר, אבל עם אותם רעיונות מוזרים של עולה חדשה ("יומולדת זה לא בידה, שחשוב בדיוק איפה הוא נמצא"). לא פלא שדבר המפרסם נשאר אצל בנדק.

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, הגוף המפרסם שאחראי להשקעה הגדולה ביותר השבוע הוא מותג הרכב ORA, עם כ-4 מיליון שקל עבור הקמפיין לרכב החשמלי ORA5 SUV. מדובר בקמפיין המשך לקמפיין הקודם של המותג משנת 2023, וגם כאן מככבים דורון בן דוד והשיר "מי זאת" של אנה זק.

אלא שהפעם בן דוד הוא בתפקיד האב המסיע את בתו ואת חברותיה ממקום למקום, ב"רכב למשימות מיוחדות". רק בחלק האחרון של הפרסומת הוא מפגין את הצד הקליל וכישורי הריקוד שלו, תזכורת למה שהוא מסוגל לעשות כשהוא לא רק בתפקיד הנהג. הפרסומת מתברגת במקום השמיני בזכירות, והרביעי באהדה - לא עניין טריוויאלי למותג רכב.

ההשקעה השנייה בגודלה, כ-3.5 מיליון שקל, שייכת לבנק הפועלים. ההשקעה השלישית בגודלה, כ-3 מיליון שקל, שייכת לקק"ל עם קמפיין "פסטיבל יער של כוכבים" הפונה לתושבי הצפון והדרום.

דורון בן דוד בקמפיין ORA / צילום: צילום מסך מיוטיוב

משקיעים קצת פחות

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, ההשקעה בפרסום יורדת מ-95 מיליון שקל בשבוע שעבר ל-90 מיליון שקל השבוע.

קרוב לבית

שדרנית הרדיו ומגישת הטלוויזיה מאיה בצלאל תוביל את קמפיין הסושיאל של פרשקובסקי גרופ בעיר מגוריה, קריית גת. הקמפיין יעלה בשבועות הקרובים.

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם גיתם BBDO (בנק הפועלים), גליקמן שמיר סמסונוב (ביטוח 9) ומקאן ת"א (בנק לאומי).

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.