מיני-אירנה עוקצת את מיני-קורח, והפועלים שוב לוקח את הדאבל

לייצר סדרת פרסומות שאנשים לא רק אוהבים אותן, אלא גם מחכים להן - זוהי משימה שכל מותג היה שמח לעמוד בה. בשנה החולפת נרשמו כמה דוגמאות כאלה, אך אחת בולטת במיוחד, משום שבפעם המי-יודע-כמה היא מתברגת הן כזכורה והן כאהובה ביותר בדירוג הפרסומות הזכורות והאהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה.

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הכוונה היא לבנק הפועלים, שהפרסומת החדשה שלו מקדמת את מהלך "פועלים ג'וניור" - במטרה להגיע ללקוחות הבאים עוד בצעירותם. אם המתחרה דיסקונט מדבר בהפסקת הפרסומות לבני 14-18, בפועלים מדלגים על עניין הגיל (למתעניינים: 8) ומדברים על ילדים באופן כללי.

המהלך מקדם כרטיס נטען שההורים יכולים לעקוב אחרי ההוצאות בו, ומי ראויה לתקשר את העניין אם לא אירנה הילדה ("לא נהיינו בסוף עורך-דינית?"). אמנם בלימודים היא הצליחה פחות, אבל שימוש בכרטיס הוא כנראה כה פשוט, שבקלות היא עקצה את מיני-הילה קורח עם 34 זיוות כולל ביצה. שנאמר, מה שהיה הוא שיהיה, ולהפך.

במקום השני באהדה מתברגת הפרסומת החדשה בסדרה מרובת הפרקים של ביטוח 9, בכיכובו של אודי כגן. הפעם האב המאותגר טכנולוגית מפגין יכולות מרשימות של זיהוי זיופים ב-AI, במיוחד כשזה נוגע לבן שלו - "תראה איך עשו אותו הסינים, נראה כמו קובה חמוסטה". כמובן שהוא טועה בגדול, אבל המסר הוא שלפחות בעניין הביטוח הוא לא יטעה. וגם לא בעניין ההומור.

מתוך קמפיין ביטוח 9

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, הגוף המפרסם שאחראי להשקעה הגדולה ביותר השבוע הוא חברת כרטיסי האשראי כאל, עם כ-4 מיליון שקל עבור קמפיין לפלייאול, המציע טיסות חינם בכל חברות התעופה.

השבוע פרסמנו בגלובס כי ברשות השנייה דורשים מכאל להוריד חלקים מהפרסומת המדוברת, בנימוק של "חשש להטעיה". זאת, בין היתר, בשל הטענה כי התמורה אצלה גבוהה משמעותית מאשר בכרטיס האשראי של המתחרה פליי קארד - כאשר לכאל ניתנה האפשרות להגיש בקשה לעיון חוזר בתוך שבעה ימים. על כל פנים, הפרסומת אינה מתברגת השבוע בדירוג.

מתוך קמפיין פליי אול

ההשקעה השנייה בגודלה, כ-3.8 מיליון שקל, שייכת לבנק דיסקונט, שכאמור עלה בקמפיין הפונה לדור הצעיר. הקמפיין מתאפיין בקו ההומוריסטי הקבוע של הפרזנטורית רותם סלע, לצד שירו האיקוני של אריק איינשטיין ז"ל "עוף גוזל" - ומתברג במקום השלישי בזכירות.

ההשקעה השלישית בגודלה, כ-3.5 מיליון שקל, שייכת לפליי קארד, עם הקמפיין שבו ניב סולטן מסבירה את יתרונות כרטיס האשראי בדרך לטיסה הבאה. גם הוא לא נכנס השבוע לדירוג.

כשיש פחות משחקים

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, ההשקעה בפרסום יורדת בחדות מ-203 מיליון שקל בשבוע שעבר, ל-95 מיליון שקל השבוע

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם גיתם BBDO (בנק הפועלים), ביטוח 9 (גליקמן שמיר סמסונוב) ו־PIGMENT (קופת חולים לאומית)

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל, לרבות החברה הערבית.