בזמן שהסרט "קופה ראשית" עושה חיל בקולנוע עם יותר מחצי מיליון צופים (והמומנטום ממשיך), אחת הכוכבות שלו - שירה שטיינבוך (נועה קולר) עושה חיל בהפסקת הפרסומות - וליתר דיוק, בקמפיין של בנק הפועלים.

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הפרזנטור הקבוע גל תורן קיבל את התפקיד הרציני, בעוד שקולר מגלמת את מנהלת סניף שפע יששכר הלא-מודעת לעצמה. אחרי הכול, מי אם לא מחברת הספר "קוד שטיינבוך - שירות ביי דה בוק", יכולה ללמד אנשים על הנושא שמעסיק את הבנקים בשנים האחרונות? גם השבוע, נראה שזה לגמרי עובד: הפרסומת מתברגת בפסגת הפרסומות הזכורות, פעם שנייה ברציפות.

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, בנק לאומי הוא גם הגוף המפרסם שאחראי להשקעה הגדולה ביותר. הפעם מדובר ב-9.6 מיליון שקל שהושקעו בקמפיין השירות ובחסויות נוספות.

למעשה, זה השבוע השלישי ברציפות שלאומי משקיע את הסכום הגדול ביותר, והדבר נכון גם לגבי השחקנים שמתמקמים אחריו. אצלם, ההשקעה קשורה ישירות למונדיאל לא רק מבחינת היקף הפרסום, אלא גם מבחינת התוכן. ההשקעה השנייה בגודלה, כ-6 מיליון שקל, שייכת לרשת המזון המהיר מקדונלד'ס, וההשקעה השלישית בגודלה, כ-5 מיליון שקל, שייכת למותג הרכב קיה.

קמפיין הפועלים / צילום: צילום מסך

פרוזן פרוגרסיב

הפרסומת האהובה ביותר, זה השבוע החמישי (!) ברציפות, שייכת לבנק הפועלים, אירנה (ליאת הר לב) והילה קורח. למעשה מדובר בשתי חסויות ברוח המונדיאל, שבהן מקדם הבנק את מהלך הקפאת שער הדולר עד אוגוסט, לטובת היוצאים לחופשה. או כמו שאירנה מסכמת את העניין: "נו, איך אומרים שער בפרוזן פרוגרסיב?".

אירנה היא לא הדמות היחידה שהגיעה מ"ארץ נהדרת" להפסקת הפרסומות. גם הטורטלים (אסי כהן ועלמה זק) נמצאים שם - ולמעשה, הפרסומת לקופת חולים מאוחדת בכיכובם מתמקמת שנייה באהדה, עם נתון צמוד במיוחד: 19.8% מול 19.5%.

בשנתיים האחרונות עלה קרנה של רפואת הלונג'ביטי (Longevity) , אשר מתמקדת בהארכת השנים הבריאות שלנו, ולא רק בתוחלת החיים. הדימוי הוא של רפואה יקרה במיוחד, ולכן משעה שבמאוחדת החליטו להיכנס לתחום, הדבר ההגיוני ביותר היה לשלוח את הטורטלים לאי סרדיניה ("חיים פה נכון, הסרדינים"), ואז להחזיר אותם לישראל - כי בארץ יש קופה שמאפשרת את כל זה. אמנם באותיות הקטנות נכתב שהמהלך מיועד לבני 40-65, אבל ההומור מתאים לכל הגילאים.

קמפיין קופ''ח מאוחדת / צילום: צילום מסך

מועדון ה-200 מיליון

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, ההשקעה בפרסום עומדת השבוע על 203 מיליון שקל, לעומת 221 מיליון שקל בשבוע שעבר

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם גיתם BBDO (בנק הפועלים), LEAD (קופת חולים מאוחדת) ומקאן ת"א (אל על)

כבר לא שותה שוקו

ארבע שנים אחרי שהצטרף ליטבתה, ציון ברוך כבר לא בפרסומת החדשה של המותג: מי שמחליף אותו הוא השחקן אורי ורד

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.