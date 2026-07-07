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המבצעים של ענף הקוסמטיקה הובילו לזינוק של 20% במכירות

גלובס מציג מדד הבוחן את היקף הקניות בכרטיסי אשראי • מנתוני הפניקס גמא עולה כי רוב ענפי הצריכה רשמו ביצועים חלשים, למעט הקוסמטיקה ומוצרי הספורט

גלית חתן 13:27
מוצרי קוסמטיקה / צילום: יח''צ
מוצרי קוסמטיקה / צילום: יח''צ

עם צאתם של תלמידי בתי הספר היסודיים לחופש הגדול, יום חמישי היה יום הקניות החזק ביותר של השבוע החולף - כך עולה ממדד הפניקס גמא, הבוחן את פעילות כרטיסי האשראי והתנהגות הצרכנים בענפי הקמעונאות בישראל.

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ברוב ענפי הצריכה נרשמו ירידות ועליות בשיעורים נמוכים. על הרקע הזה בלטה עלייה של 20% במחזור הקניות בענף הקוסמטיקה, עם תחילת החופש הגדול וריבוי המבצעים ברשתות השונות ובאתרים כמו glam42. העלייה נבעה מגידול של 10% בכמות העסקאות, ועלייה זהה נרשמה בגובה העסקה - שעמד בממוצע על 260 שקל.

מחזורי הקניות בענף הספורט והפנאי (נעלי וביגוד ספורט, בגדי ים, ציוד כושר ועוד) רשמו עלייה של 19%, שנבעה מגידול של 16% במספר העסקאות ועלייה של 2% בגובה הקנייה הממוצע. העלייה הגבוהה ביותר הייתה בחנויות הרחוב, שם המחזורים גדלו ב-32% לעומת השבוע הקודם, בעוד שבאונליין נרשמה ירידה של 6% במחזורים. גובה הקנייה הממוצעת עמד על 262 שקל.

אחרי כמה שבועות של עלייה בביצועים, ענף התיירות רושם השבוע ירידה מינורית (2%), ואילו ענף האופנה וההנעלה ירד ב-5% במחזורי הקניות. הירידה הייתה בעיקרה באונליין, 11%, בעוד שבקניונים ובמרכזים הפתוחים הירידה הסתכמה ב-3%.

"עם תחילת החופש הגדול, ראינו שרשתות הקמעונאות יצאו במבצעים והנחות על-מנת למשוך את הציבור", מציין נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא. "רשתות הקוסמטיקה והפארם, למשל, הציעו הנחות וקנייה ללא מע"מ, דבר שגרם לגידול משמעותי במחזורי הקניות שלהן. לעומת זאת, המבצעים ברשתות האופנה טרם השפיעו על הגידול במחזורים".