קסטרו מהמרת על המותג הסיני שכבש את העולם

קבוצת קסטרו -הודיס הודיעה הבוקר (ב') כי התקשרה בהסכם זיכיון עם חברת הספורט הסינית ANTA Sports להפצה ולשיווק של המותג בישראל. ההסכם נחתם לתקופה של חמש שנים, וכולל רישיון להפצה סיטונאית, פתיחת חנויות ייעודיות והקמת אתר אונליין מקומי. ההשקעה הכוללת במהלך מוערכת בכ-30 מיליון שקל, והפעילות צפויה להתחיל במהלך 2027.

● מהחנות של אבא ל־18 מרכזי קניות: "אין גוף שלא פנה להיכנס איתי"

● מה שיותר ישן יותר טוב? הסטארט-אפ שרוצה לנפץ את מסורת הוויסקי

במסגרת המהלך, קסטרו-הודיס בוחנת הכנסת שותפים בשיעור של עד 49% לחברה הבת הייעודית שהוקמה כדי לחתום על ההסכם עם ענקית הספורט הסינית. במקביל, החברה מנהלת משא ומתן לרכישת זכויות שכירות בנקודות מכירה ולקליטת תשתיות ועובדים. בתום תקופת ההסכם תעמוד לקבוצה זכות ראשונים להארכתו, בכפוף לעמידה ביעדים שנקבעו בהסכם.

ANTA היא אחת מחברות הספורט הגדולות בסין, ונסחרת בבורסה בהונג קונג על פי שווי של כ-26 מיליארד דולר. היא מפעילה יותר מ-10,000 חנויות בסין וכ-250 נקודות מכירה מחוץ לסין, והכנסותיה ב-2025 הסתכמו בכ-11.6 מיליארד דולר. החברה שולטת גם ב"אמר ספורטס" הפינית, שתחתיה נמצאים מותגים כמו Salomon, Wilson, Arc’teryx ו-Peak Performance, ובתחילת 2026 הודיעה על רכישת כ-29% ממניות Puma, במהלך שהפך אותה לבעלת המניות הגדולה בחברה הגרמנית.

עבור קסטרו-הודיס מדובר במהלך נוסף בניסיון להרחיב את פעילות הקבוצה מעבר לליבת האופנה המקומית, אל תחום הספורט והלייף סטייל שצומח בישראל בשנים האחרונות, אך גם הופך צפוף ותחרותי יותר. ANTA מגיעה לישראל מול שחקניות מבוססות כמו נייקי שבשליטת קבוצת פוקס המתחרה, אדידס שבשליטת אלקטרה צריכה ומשפחת זלקינד, ודקטלון, לצד יבוא מקביל ומותגים זולים יותר שמפעילים לחץ על המחירים.

האתגר המרכזי של קסטרו-הודיס יהיה להפוך מותג סיני שפחות מוכר לצרכן הישראלי, למותג מצליח. ההשקעה בחנויות, אונליין והפצה סיטונאית היא רק נקודת הפתיחה, והמבחן יהיה אם ANTA תצליח לייצר בישראל בידול אמיתי במחיר, בעיצוב או בביצועים.

ההשקעה הזו מגיעה גם על רקע דוחות מאתגרים של הקבוצה ברבעון הראשון של השנה. מנגד, גם אצל המתחרות בקבוצת פוקס נרשמה שחיקה משמעותית במותג הספורט שלה, נייקי. עם זאת, הסכם בסדר גודל כזה הוא ככל הנראה חלק מתוכנית אסטרטגית רחבה, ולא רק תגובה לרבעון קשה.