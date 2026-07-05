בזמן שמניות השליטה בג'י סיטי צפויות לעבור מידי חיים כצמן לצחי אבו, מי שמשקיפים מהצד הם צמד יזמי הנדל"ן, ברק רוזן ואסי טוכמאייר, בעלי השליטה בחברת ישראל קנדה הנסחרת בבורסה בשווי של 6.3 מיליארד שקל.

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השניים ספגו הפסד כואב של כרבע מיליארד שקל "על הנייר" בעקבות ניסיון השתלטות לא מוצלח על עסקי הנדל"ן של כצמן לפני כארבע וחצי שנים.

בינואר 2022 הפתיעה ישראל קנדה כשרכשה 10% ממניותיה של נורסטאר, החברה שבאמצעותה מחזיק כצמן את מניות השליטה בג'י סיטי. בשוק, וגם כצמן, פירשו את הרכישה של ישראל קנדה כניסיון להשתלטות עויינת.

בעקבות קשר שנוצר בין הצדדים, מכר כצמן לשניים כ-12% ממניות נורסטאר תמורת 192 מיליון שקל, בכפוף ל"הפסקת אש" והתחייבות של ישראל קנדה שלא תנסה להפוך לבעלת השליטה. בסך הכל, השקיעה ישראל קנדה כ-344 מיליון שקל במניות נורסטאר.

באפריל 2022 הגישה ישראל קנדה לדירקטוריון נורסטאר הצעה למיזוג בין החברות, שבמסגרתה תרכוש את מלוא מניות נורסטאר לפי שווי חברה של כ-2 מיליארד שקל - פרמיה של 24% על שווי השוק באותה עת.

אלא שבעקבות עליית הריבית במשק וצניחת מניותיה של נורסטאר, נסוגו רוזן וטוכמאייר מהצעתם בסופו של דבר. נכון להיום נסחרת נורסטאר בשווי של חצי מיליארד שקל בלבד - רבע מהצעת הרכישה של השניים. שווי המניות שבידי ישראל קנדה (14.5% מנורסטאר) עומד על 74 מיליון שקל, כאשר ההפסד מהשקעתה זו מוערך כאמור בכרבע מיליארד שקל.