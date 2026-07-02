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מי אני | אליאב בטיטו, בן 28, גר בת"א. ראש מטה ההסברה האזרחי, איש תקשורת לשעבר ובעל חברת הפקות שהקמתי בתחילת שנות ה־20 שלי מבנה תיק השקעות: תיק באנליסט, שמורכב מ־51% מניות ו־49% מחקה S&P; תיק בכלל של 52% מניות ו־48% מדדים; תיק באלטשולר שחם עם 100% מניות.

לאליאב בטיטו (28) יש פז"ם השקעות של משקיע מבוגר, למרות שטרם חגג 30. את צעדיו הראשונים בשוק ההון עשה כבר בגיל 13. "התחלתי בסכומים קטנים מאוד שהלכו וגדלו עם השנים", הוא מספר. לאחר שירות צבאי בגלי צה"ל, עבד בתחום התקשורת ככתב בריאות וחינוך במעריב, ולמד במקביל מנהל עסקים. אך אירועי ה-7 באוקטובר שינו עבורו את התוכניות והוא עזב הכול כדי להקים את "מטה ההסברה האזרחי", ארגון התנדבותי הפועל לטובת ההסברה הישראלית ונגד האנטישמיות, שאותו הוא גם מנהל. "יש לנו אלפי מתנדבים שפועלים בארץ ובחו"ל בתחומי חינוך, טכנולוגיה, מדיה ומשפט", מספר בטיטו.

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את הקפיצה הכלכלית המשמעותית עשה בתחילת שנות ה-20 שלו, בזכות חברת הפקות שהקים, סירקל גרופ. השילוב בין יזמות אקטיבית לחיסכון והשקעה מגיל הנעורים, הוליד תמונת הצלחה חריגה בנוף המקומי: בגיל 26 בלבד הוא כבר הצליח לרכוש דירה משלו באחד האזורים המבוקשים ביותר בתל אביב. "לא קיבלתי שום דבר בירושה", הוא מבהיר, "הכול הגיע בזכות עבודה קשה, ניהול נכון והתמדה בשוק לאורך שנים".

חברת ההפקות של בטיטו היא עדיין מקור הכנסה העיקרי שלו, אבל ברקע הוא מגדיל כל העת את היקפי תיק ההשקעות עם הפקדות חודשיות קבועות. בשנה האחרונה, רוב הכסף הנזיל שלו הופנה לטובת שיפוץ מאסיבי של הדירה בבעלותו, במקביל להמשך ניהול התיק הפיננסי.

מתי התחלתי להתעניין בשוק ההון

"נכנסתי לזה באזור גיל 13. זה התחיל מסקרנות של ילד והשקעות קטנות מאוד, אבל ככל שהבנתי את הפוטנציאל, הסכומים גדלו. בגיל 18 חוויתי אירוע קיצוני שעיצב בהמשך את כל תפיסת הסיכון שלי: לקחתי 60 אלף שקל - שהיו כל חסכונותיי ושכר עבודה שאגרתי במאמץ עד אותו הרגע - והשקעתי הכול במניות הקשורות לקריפטו, לביטקוין. תוך יום אחד בלבד, השוק חטף מכה והפסדתי חצי מהכסף.

"זה קרה בדיוק כשנכנסתי לסימולציה של מבחן פסיכומטרי, ולפני שנכנסתי לסימולציה הייתי מורווח שם בעשרות אחוזים, כי באותו יום הקריפטו עלה בכמעט 30%. בזמן שהייתי במבחן איזה רגולטור הודיע שהוא הולך להילחם בביטקוין, ואז בבת אחת המטבע צנח ב-50%. יצאתי מהסימולציה וגיליתי שהפסדתי 30 אלף שקל. חוויה מאוד טראומטית.

"לקבל מכה כזו בגיל 18 זה שיעור לחיים. זה היה 'שכר לימוד' כואב של ילד שהתחיל לשחק בבורסה כמו בקזינו. שם הבנתי שאני מפסיק להמר. הבנתי שכדי לשרוד ולהרוויח לאורך זמן, אני חייב לבצע רק השקעות מחושבות, מפוזרות ואחראיות".

מה עשית עקב כך? "התיק שלי היום מורכב בעיקר ממניות, והוא מנוהל ישירות על ידי סוכן השקעות אישי, שמתרכז בעיקר במדדים מובילים. הבנתי שאני פחות יכול להתעסק במסחר יומי כי אורח החיים שלי פחות מאפשר את זה, גם בצבא וגם לאחר מכן בעבודה, ובוודאי אחרי ה-7 באוקטובר עם ייסוד מטה ההסברה. עברתי להשקיע יותר במניות רגועות יחסית כמו אפל, אנבידיה וגוגל, ובשלב מסוים העברתי את ניהול כל ההשקעות לסוכן. באותה עת שמתי הכול בהפניקס ונתתי להם לנהל את זה, והאמת שהם עשו אחלה תשואות - סיימתי עם 20% באותה השנה".

שאלון מהיר טוויטר או טלגרם

"טוויטר, חד משמעית. יש משהו בתקשורת הדו כיוונית עם האנשים שמדווחים את המידע בטוויטר שהופך אותו לכלי הרבה יותר משמעותי ליצירת שיח. בטלגרם בדרך כלל התקשורת חד כיוונית, הכתבים מפרסמים ידיעה, שולחים אותה קדימה ובזה זה נגמר. בטוויטר אפשר ממש לעורר שיח. גם כמגיב, אתה יכול לקבל יותר טראפיק מאשר מפרסם הציוץ המקורי". ביטקוין או אתריום

"אני פחות חזק בעולמות הקריפטו כרגע, אבל זה תחום שאני עוקב אחריו". ת"א 35 או S&P

"בזמן המלחמה, הכלכלה של ת"א והנדל"ן בבורסה הוכיחו את עצמם בענק, וזה נתן המון ביטחון בשוק המקומי. עם זאת, בשוטף וליציבות ארוכת טווח - מדד ה-P&S הוא תמיד הבחירה היותר בטוחה". מדדים או מניות

"מדדים. בעיקר בשל הלו"ז הצפוף שלי. המטה והעסקים לא משאירים לי זמן לעקוב 24/7 אחרי מניות ספציפיות, ומדדים מקנים לי את השקט הזה". חשבון בבנק או בבית השקעות

"בית השקעות, בלי ספק בכלל. בעיקר כי העמלות של הבנקים גבוהות מאוד. סיבה נוספת היא שפשוט בית השקעות זו ההתמקצעות שלו, ועבור הבנק זה עוד שירות שהוא נותן. זה כמו לשאול האם ללכת למפיק חתונות או מפיק אירועים כללי. אם אני משווה לתחום שלי - אז ברור שכשמתחתנים עדיף מישהו שהוא ספציפית מפיק חתונות".

איך אני מתעדכן

"בגלל קצב החיים שלי, בחרתי להעביר את ניהול עיקר כספי הפיננסים שלי לידיים מקצועיות, וכאמור הם מנוהלים כיום ישירות על ידי סוכן ההשקעות שלי. זה מאפשר לי להתמקד בפיתוח העסקי וביזמות, תוך ידיעה שהכסף עובד בצורה מבוקרת ומקצועית במסלולים שקבענו, עם דגש על מדדים רחבים.

"אני כן במעקב אחרי דברים שקורים בכללי בחברות שאני מושקע בהן, כי זה פשוט מעניין אותי. אבל אני כבר לא במעקב אובססיבי על מניה ספציפית כמו שהייתי בעבר. בעבר כשהשקעתי עצמאית במניות, הייתי צריך להבחין בכל שינוי הכי קטן, כל תנודה ישר להגיב אליה. אני כבר לא שם".

לקח שלמדתי

"מה שעולה בחדות, יורד בחדות. אין דבר כזה רווחים מטורפים ומהירים בלי נטילת סיכון קיצוני. מי שמחפש לעשות כסף קל ביומיים, יפגוש לבסוף את הצד הכואב של השוק".

בחיים לא אשקיע ב...

"הימורים פיננסיים מובהקים או נכסים תנודתיים בצורה קיצונית ללא בסיס. את השיעור הזה כאמור למדתי בגיל 18 עם הקריפטו, וזה הספיק לי".

משהו שאני עוד צריך ללמוד

"עולם הקריפטו והנכסים הדיגיטליים. למרות שחטפתי שם כווייה בעבר ואני פחות פעיל שם, זה עדיין תחום עתידי ומסקרן מאוד מבחינה טכנולוגית ופיננסית, ואני רוצה להבין אותו לעומק, מעבר לרמת הטרנד.

"אמא שלי עד היום מזכירה לי איך באתי אליהם (להורים) בגיל 13 ואמרתי להם 'תשקיעו בביטקוין. שימי אלף דולר בביטקוין, מה אכפת לך?'. אם היא הייתה שמה כנראה זה היה שווה מיליונים היום, אבל זה לא נעשה. תמיד סיקרן אותי העולם הזה ורציתי להתנסות בו. למרות שנכוויתי שם בחוויה הראשונית, אני עדיין חושב שזה העתיד. אני לא בטוח עד כמה הציבור, כולל אותי, מבין מספיק לעומק את גודל האירוע שנקרא קריפטו, ואני רוצה ללמוד ולהבין אותו".

רוצה לשתף כמה כסף עשית?

"את המיליון הראשון שלי עשיתי כבר בתחילת שנות ה-20 לחיי. זה שילוב של ההכנסות מחברת ההפקות שהקמתי, יחד עם פירות של השקעות נכונות שהתחילו מגיל צעיר מאוד. ההישג הכי גדול שלי הוא הדירה שרכשתי בלב תל אביב בגיל 26, והיא לגמרי תוצר של עבודה קשה. את הדירה אגב, לא רכשתי ממקום של השקעה, אלא מהרגש בלבד. לפעמים הוא מנצח".

המלצות מעקב

"אני מאוד אוהב את המניה של אפל, היא שומרת על צמיחה יפה ובריאה בעקביות במשך שנים. אני מקווה שהמנכ"ל החדש שנכנס כעת לתפקיד יביא איתו רוח של רענון ופיתוח כלים חדשים בעזרת AI".