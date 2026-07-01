כל ענפי הצריכה הבולטים רושמים ירידה במכירות, חוץ מאחד

אחרי שבועיים שבהם הישראלים הגבירו את רכישותיהם, הגיע שבוע שבו נרשמה ירידה במחזורי הקניות כמעט בכל ענפי הצריכה הבולטים - מלבד ענף התיירות והנסיעות, שרשם עלייה של 22% בהשוואה לשבוע הקודם. כך עולה מנתוני מדד הפניקס גמא, הבוחן את פעילות כרטיסי האשראי והתנהגות הצרכנים בענפי הקמעונאות בישראל.

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העלייה בביצועי ענף התיירות נובעת בראש ובראשונה מגידול בכמות ההזמנות של הישראלים, ולכך יכולות להיות מספר סיבות. החל מהרגיעה הביטחונית מול איראן, דרך תחילת החופש הגדול בבתי הספר, ועד לחזרת חלק מחברות התעופה הזרות לישראל. לפי נתוני פספורטכארד, חמשת היעדים המועדפים על הישראלים בקיץ 2026 הם יוון, תאילנד, ארה"ב, קפריסין ואיטליה.

עם העלייה בטמפרטורות, היבוא המקביל הגיע גם לתחום המזגנים, וחלקם נמכרים ברשתות המזון במחיר נמוך במיוחד של 700-800 שקל. עם זאת, רוב הישראלים עדיין קונים מהיבואנים הרשמיים, ולכן גובה עסקה ממוצעת בתת-ענף מיזוג האוויר עמד השבוע על כ-4,400 שקל. וכך, למרות שענף מוצרי החשמל בכללותו רשם ירידה של 6%, במיזוג האוויר דווקא נרשמה עלייה של 6% לעומת השבוע הקודם.

נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא, מתייחס לביצועי ענף האופנה וההנעלה השבוע: "לאחר שבשבועות האחרונים ראינו עלייה במחזורי הקניות בענף, השבוע חלה ירידה שהיא בעצם תיקון. הירידה הגבוהה ביותר נרשמה באופנת הבייסיק, והיא שמשכה את כלל הענף מטה. במקביל, נרשמה עלייה בקניות האופנה באונליין. נראה שהורדת תקרת הפטור ממכס בקנייה מאתרים בחו"ל בחזרה ל-75 דולר, הגדילה את הקניות באתרים הישראלים".