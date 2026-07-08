שמלה ב-16 דולר לשטיח האדום: כך מתכננת פריימרק לכבוש את אמריקה

כשהשחקנית שרה ג'סיקה פרקר (קארי בראדשו מ"סקס והעיר הגדולה") התייצבה באירוע הפתיחה של חנות פריימרק, שנערך בחודש מאי האחרון סמוך לאמפייר סטייט בילדינג במנהטן, הרבה גבות התרוממו. אחרי הכול, מה לאחת הנשים המזוהות ביותר עם אופנת היוקרה ולרשת דיסקאונט, שמתגאה במחירים נמוכים במיוחד?

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בפריימרק, לא בחרו בה במקרה, כמובן - וסביר שגם שילמו על כך לא מעט. הבחירה נועדה לאותת: מה שטוב לבראדשו, כלומר לפרקר, יהלום גם את נשות ניו יורק. אפילו כאלה שמורגלות בפריטים שמחירם שווה ל-100 פריטים גם יחד של הרשת האירית. הרי גם אם השמלה שלך עלתה רק 16 דולר, את עדיין יכולה לצעוד איתה על השטיח האדום.

בקרב הישראלים מדובר ברשת פופולרית לביקורים בזמן חופשות באירופה, אבל בשנים האחרונות מנסה הקבוצה האם האירית AB Foods לבסס את מעמדה גם בארה"ב. ב-2025 לבדה היא השקיעה במהלך הזה יותר מ-90 מיליון דולר. נכון להיום פועלים ביבשת יותר מ-40 סניפים, במדינות כמו טקסס, אילינוי, פלורידה, טנסי וניו יורק. רק החודש, יולי, צפויים להיפתח עוד שני סניפים ביוסטון ובאינדיאנפוליס, שכל אחד מהם יתפרס על פני כ-3,000 מ"ר.

זינוק של 14% בארה"ב

קבוצת AB Foods הוקמה לפני קצת פחות מ-100 שנה, והיא כוללת פעילויות בתחום שונים. באפריל האחרון היא הפתיעה את השוק, כשהודיעה על פיצול בין עסקי המזון שלה לעסקי האופנה, והפיכת פריימרק לחברה עצמאית אחרי כשלושה עשורים.

לפי פרסומים שונים, החברה מתכננת להשלים את הפיצול עד סוף שנת 2027, והצפי הוא שהמהלך ישפר את יכולתה לפעול בעסקי המזון שלה - הכוללים את מותג התה Twinings ואת דגני הבוקר ג'ורדנס.

הסבר מסוים מה עומד מאחורי המהלך הגיע בשבוע שעבר, כשפריימרק פרסמה "עדכון מסחרי" לקראת דוחות הרבעון השלישי. בעדכון צוין כי מתחילת השנה זינקו המכירות בארה"ב ב-14% הודות להרחבת הפעילות, כאשר ברבעון השלישי היה מדובר בצמיחה של 16%.

על חנות הדגל שבה ביקרה פרקר נכתב בהודעת הרשת החודש היא "החלה לפעול בצורה חזקה, ותומכת במיקוד שלנו בהגברת המודעות למותג". לעומת זאת, הביצועים של החנויות בממפיס ובנשוויל הוגדרו כמאכזבים.

אלא שבמקביל, המכירות בחנויות הזהות (כלומר אלו שהיו קיימות גם בשנה שעברה) נחלשות - כשהכוונה בעיקר לפעילות באירופה. מדובר בירידה של כ-2%, כאשר הביקושים בבריטניה נותרו ללא שינוי, בעוד שברחבי היבשת הם גררו את התוצאות כלפי מטה. בפריימרק כינו זאת "סביבה צרכנית מאתגרת".

בשיחה עם אנליסטים אמר המנכ"ל ג'ורג' ווסטון כי "אנחנו בעיקר מאוכזבים מכך שאירופה לא השתפרה בקצב מהיר יותר", וציין את מאמצי השיווק של המותג ברחבי היבשת. "אנחנו עדיין משוכנעים שזה יגיע, אבל זה כנראה פשוט קצת יותר איטי מכפי שקיווינו".

באופן אולי מפתיע, בחברה גם האשימו את "הסכסוך במזרח התיכון" בירידה במכירות באפריל ובמאי. לפי ההסבר שלהם, המצב הבטחוני גרם לצרכנים מודאגים לרסן את הוצאותיהם. ואולם אנליסטים של ענף האופנה מפנים את האצבע דווקא לסיכון הקיים כיום במודל שמבוסס על חנויות פיזיות, בזמן שעולם הקמעונאות משקיע יותר ויותר בערוצי מכירה באונליין.

בניגוד למתחרים, פריימרק עדיין לא מפעילה אתר אונליין מכירתי. אמנם האתר שלה מציג את כל הקולקציות והמחירים, אך הקונים הפוטנציאליים יכולים רק לבדוק באיזה מהסניפים יש זמינות במלאי לשמלה, הנעליים או המזוודה המבוקשת. רק לגבי חלק מהמוצרים ניתנת אפשרות של Click and Collect, כלומר להזמין אונליין ולבוא לאסוף פיזית מסניף ספציפי.

כאשר ממול פועלים שחקני אופנה סיניים עם אתרים חזקים וזולים כמו שיין וטמו, וגם מבית נרשמת תחרות מצד נקסט, הנחיתות של פריימרק ברורה. הצרכנים אמנם מחבבים רשתות דיסקאונט, אך לא פחות מזה, את האפשרות לרכוש אונליין.

מתי בישראל?

ומה בישראל? אמנם בינואר האחרון פורסם כי מתנהלים מגעים להבאת המותג לארץ, במיוחד על רקע התרחבותו גם למזרח התיכון (חנויות בזכיינות בדובאי ובכווית), ואף הוזכר שמה של אלקטרה צריכה כאחת השחקניות האפשריות במרוץ לזכיינות (בחברה לא הגיבו לדברים), אולם נכון להיום עדיין אין באופק חנות של פריימרק.

עם זאת, בחודש שעבר הושקה אפשרות אונליין של חברת שילוח מקומית. כך, אתר שיפטנבול מציע לישראלים לפתוח "כתובת באנגליה בחינם", להזמין מפריימרק ב-Click & Collect, להעלות את הברקוד לאזור האישי, ואז באתר "אוספים ושולחים עד הבית".