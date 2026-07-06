אחרי תקופה ארוכה שתחום אופנת הספורט נשלט בישראל על-ידי שני שחקנים עיקריים, נייקי ואדידס, בשנים האחרונות התרחב מאוד היצע מותגי הספורט-לייף סטייל. בין השחקנים החדשים הבולטים נמנים לולו למון (שמייבאת קבוצת אירני), אלו יוגה (911 של אורי רייז), און קלאוד (סופר-פארם וג'ורג' חורש) ואחרים.

כעת מצטרפת לתחרות גם קבוצת קסטרו-הודיס, שתייבא לארץ את מותג הספורט הסיני ANTA. ההסכם נחתם לתקופה של חמש שנים וכולל הפצה סיטונאית, פתיחת חנויות והקמת אתר אונליין. ההשקעה הכוללת במהלך מוערכת בכ-30 מיליון שקל, והפעילות צפויה להתחיל במהלך 2027.

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במסגרת המהלך, קסטרו-הודיס בוחנת הכנסת שותפים בשיעור של עד 49% לחברה-בת ייעודית שהוקמה כדי לחתום על ההסכם. במקביל, הקבוצה מנהלת משא-ומתן לרכישת זכויות שכירות במיקומים שונים ולקליטת תשתיות ועובדים.

ANTA תחום עיסוק: אופנת ספורט היסטוריה: החברה נוסדה בסין ב-1991 על-ידי דינג שיז'ונג, ומאז 2007 נסחרת בבורסה בהונג קונג. בינואר 2026 רכשה כ-30% ממותג הספורט פומה הנתונים: המותג מפעיל בסין כ-10,000 חנויות, ומחוץ לה - כ-250 נקודות מכירה. בשנת 2025 הסתכמו ההכנסות בכ-11.6 מיליארד דולר

החזקות בפומה

ANTA היא מחברות הספורט הגדולות בסין, והיא נסחרת בבורסה בהונג קונג לפי שווי של כ-26 מיליארד דולר. היא מפעילה יותר מ-10,000 חנויות בסין וכ-250 נקודות מכירה מחוץ לסין, והכנסותיה ב-2025 הסתכמו בכ-11.6 מיליארד דולר. לפי רויטרס, היא מחזיקה בכ-23% משוק בגדי ונעלי הספורט בסין - יותר מנייקי ואדידס.

הצמיחה של ANTA, שהוקמה ב-1991, נשענה לא רק על העדפת הסינים למותגים מקומיים, אלא גם על אסטרטגיית רכישות. החברה מחזיקה, בין היתר, בפעילות FILA בסין וב"אמר ספורטס" הפינית, שתחתיה נמצאים מותגים כמו סלומון, ווילסון, Arc’teryx ו-Peak Performance. בתחילת 2026 הודיעה החברה על רכישת כ-29% ממניות פומה - מהלך שהפך אותה לבעלת המניות הגדולה בחברה הגרמנית.

כך, דרך רכישת המותגים, ANTA הצליחה להתרחב גם לקטגוריות פרימיום, אאוטדור וספורט מקצועי, ולא להישאר רק שחקנית המונים בשוק הסיני.

"מנוע צמיחה חדש"

עבור קסטרו-הודיס מדובר במהלך נוסף בניסיון להרחיב את פעילות הקבוצה מעבר לליבת האופנה המקומית, אל תחום הספורט והלייף סטייל שצומח בישראל בשנים האחרונות, אך גם הופך צפוף ותחרותי יותר.

ANTA מגיעה לישראל מול שחקניות מבוססות כמו נייקי שבשליטת קבוצת פוקס-ויזל המתחרה, אדידס שבשליטת אלקטרה צריכה ומשפחת זלקינד, ודקטלון, לצד יבוא מקביל ומותגים זולים יותר שמפעילים לחץ על המחירים.

האתגר המרכזי של הקבוצה, שבבעלות משפחת רוטר, יהיה להפוך מותג סיני שפחות מוכר לצרכן הישראלי, למותג מצליח. ההשקעה בחנויות, אונליין והפצה סיטונאית היא רק נקודת הפתיחה, והמבחן יהיה אם בקבוצה יצליחו לייצר למותג בידול אמיתי במחיר, בעיצוב או בביצועים.

ההשקעה הזו מגיעה גם על רקע דוחות מאתגרים של קבוצת קסטרו-הודיס ברבעון הראשון של 2026. עם זאת, מהלך בהיקף כזה אינו רק תגובה רגעית לרבעון קשה. "מדובר במהלך אסטרטגי עבור החברה", מסביר המנכ"ל יאיר אוחיון. "קסטרו-הודיס בוחנת לאורך זמן מנועי צמיחה חדשים, ובמקרה הזה מדובר בכניסה משמעותית יותר לעולמות הספורט והלייף סטייל".

לדבריו, "לקבוצה יש ניסיון בבניית מותגים ופורמטים בישראל, כמו אורבניקה, ואנחנו מאמינים שגם ANTA יכולה לעבור כאן תהליך דומה. לפני כמה שנים אף אחד לא חשב שהמותגים הסיניים יהפכו למכוניות הנמכרות ביותר בשוק הרכב הישראלי, והיום הם בראש טבלאות המכירה והירידה לכביש. אנחנו חושבים שגם באופנת הספורט הצרכן הישראלי בשל להכיר אלטרנטיבות חדשות".

נציין כי מנגד, גם בקבוצת פוקס-ויזל נרשמה שחיקה משמעותית עם המותג נייקי. בחברת-הבת ריטיילורס הסתכם ההפסד ב-36.2 מיליון שקל, לעומת הפסד של 4.4 מיליון שקל ברבעון המקביל, בין היתר על רקע החולשה המתמשכת של נייקי העולמית.