הדבר שהכי מפחיד היום את מנהלי השיווק

הכותב הוא מומחה מיתוג, מייסד הברנד אקדמי

מעטים יאמרו זאת בקול רם, אבל הפחד הוא אחד הכוחות החזקים שמעצבים החלטות שיווקיות. לא הפחד מקמפיין שלא יעבוד, ולא מקריאייטיב חלש, אלא הפחד מהרגע שבו צריך לעמוד מול מנכ"ל או דירקטוריון ולהסביר השקעה שלא מחזירה תשובה מיידית. הפחד מהשאלה הפשוטה והכואבת: "אז מה זה ייתן לנו?".

● הפרדוקס של רולקס: ככל שיותר קשה לרכוש אותו, כך רוצים אותו יותר

● קודם החלב, ואז הקוטג' והיוגורט: למה מוצרי החלב נעלמים מהמדפים?

הפחד הזה הוא שמחזיר שוב ושוב את הדיון להשקעה בטווח הקצר. הוא זה שגורם למנהלי שיווק לבחור במהלך שקל להסביר, למדוד ולהגן עליו, גם כשהם יודעים היטב שהמחיר ישולם בהמשך.

וכך חוזרת הדילמה המוכרת: להשקיע בטווח הקצר או להשקיע בטווח הארוך? אלא שזו דילמה נוחה, ובעיקר מטעה. השאלה האמיתית אינה "קצר או ארוך", אלא כיצד מונעים מהטווח הקצר להפוך לאסטרטגיה היחידה.

מה שמנכ"לים אוהבים

השקעות בטווח הקצר תמיד מנצחות את הדיון. הן מדברות בשפה שמנכ"לים אוהבים: מספרים, גרפים, יעדים רבעוניים. קמפיינים מכירתיים, פעילות פרפורמנס ומבצעים נקודתיים מספקים תחושת שליטה ולעתים גם שקט ניהולי. אבל זה שקט זמני. מותגים שמסתמכים לאורך זמן כמעט רק על פעילות כזו מגלים שכל פעולה צריכה לעבוד קשה יותר מהקודמת, שהתקציבים נשחקים, ושכל מכירה חייבת להירכש מחדש.

זו אינה בעיית ביצוע או קריאייטיב. זו תוצאה של חשיבה שמעדיפה תגובה על פני בנייה. פעילות לטווח קצר יודעת לייצר תוצאה, אך היא כמעט שלא משאירה חותם. היא לא בונה זיכרון, לא יוצרת העדפה ולא מקלה על הבחירה הבאה של הצרכן.

ההשקעה בטווח הארוך, לעומת זאת, סובלת מתדמית בעייתית. היא נתפסת כמעורפלת, איטית ולעתים אפילו מנותקת מהמציאות העסקית. בפועל, מדובר בהחלטה ניהולית קרה. מותג חזק אינו עוסק בהשראה, אלא בבחירה. ביכולת להיות הראשון שעולה לראש הצרכן ברגע האמת, גם בלי מבצע וגם בלי דחיפה אגרסיבית.

לאורך זמן, מותגים שמשקיעים במיצוב ברור, בזיהוי מיידי ובשפה עקבית, נהנים מעלויות רכישת לקוח נמוכות יותר, מנכונות גבוהה יותר לשלם ומעמידות גבוהה יותר בתקופות של תחרות או האטה.

הטעות הנפוצה היא לחשוב שזה נכון רק למותגי ענק עם תקציבי פרסום עצומים. בפועל, בעשור האחרון צמחו בעולם מותגים יחסית צעירים שבחרו לבנות זהות ונכסי מותג לפני שהאיצו מכירות.

פטגוניה הוא דוגמה בולטת: במשך שנים המותג סירב לנהל שיח מכירתי אגרסיבי, ובחר להשקיע במשמעות, ערכים וזהות ברורה. התוצאה היא מותג עם נאמנות חריגה ויכולת לצמוח, בלי להישען על הנחות.

גם אתר התיירות Airbnb השקיע בראשית דרכו בבניית רעיון מותגי ברור של שייכות וחוויה, הרבה לפני אופטימיזציה של המרה. הזהות קדמה לביצועים - והיא זו שאפשרה להם להתרחב בקנה מידה עולמי.

איך מודדים את זה

המכנה המשותף לפטגוניה, Airbnb ומותגים נוספים הוא שהטווח הקצר לא ניהל אותם. המכירות לא היו האסטרטגיה, הן היו התוצאה. ההשקעה העיקרית הופנתה לבניית נכס: זיכרון, העדפה, חוויה וזיהוי. ורק לאחר שהנכס נבנה, הפעילות הטקטית הפכה ליעילה באמת.

כאן מגיעה השאלה הקשה באמת, זו שמנהלי שיווק פוגשים בכל בקשת תקציב: איך מודדים את זה? בעולם שמנוהל לפי יעדים, KPIs ודוחות רבעוניים, איך אפשר להצדיק השקעה שתשפיע בעוד שנה או שנתיים?

התשובה מתחילה בהבנה שמותג לא נמדד כמו קמפיין, אבל הוא כן ניתן לניהול. מדידה לטווח ארוך אינה שואלת "כמה מכרנו השבוע", אלא "האם הבחירה בנו הופכת לקלה יותר". מנהלי השיווק צריכים להגדיר יעדים ברורים: עלייה במודעות, בזיהוי, בזכירות ובזמינות מנטלית. המדדים האלה הם תנאי מקדים לכל מכירה עתידית.

מעבר לכך, מדידת מותג מתבטאת גם באינדיקציות עסקיות עקיפות אך קריטיות: ירידה בעלויות רכישת לקוח לאורך זמן, אפקטיביות גבוהה יותר של קמפיינים מכירתיים, פחות תלות בהנחות, ועמידות טובה יותר בזמני משבר. וזה קורה כשמותג עושה את העבודה שלו.

וכששואלים "מה זה ייתן לנו?", התשובה הנכונה אינה מספר אחד, אלא מסגור נכון. השקעה במותג אינה מבטיחה מכירה מחר בבוקר, אבל היא מבטיחה שכל מכירה עתידית תהיה קלה, זולה ויציבה יותר.

בסופו של דבר, הפחד אינו הבעיה. הוא סימפטום של מערכת שמתגמלת קצר-טווח. מנהלי שיווק מצוינים אינם אלה שמביאים רק תוצאות עכשיו, אלא אלה שמגנים על העתיד גם כשקשה להסביר אותו בשקף אחד. וזו כבר לא שאלה של שיווק. זו שאלה של ניהול.